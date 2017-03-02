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Стадион:
Монако
 
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Нант
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 22 часа 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - Нант, который состоится 05.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - Нант
Монако
97.1% (100)
Ничья:
1% (1)
Нант
1.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
43.7% (45)
Монако:
14.6% (15)
Монако:
11.7% (12)
Монако:
10.7% (11)
Монако:
6.8% (7)
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