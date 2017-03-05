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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 13757
Лорьян
1:4
Конец матча
Марсель
0'
5' Желтая карточка
Туре Зарго
0:1
6' Гол
Роланду Жорже
0:2
19' Гол
Пайе Димитри
25' Желтая карточка
Венкёр Вильям
47' Желтая карточка
Пейбернес Матьё
0:3
53' Гол
Товен Флорьян
0:4
56' Гол
Сансон Морган
1:4
73' Гол
Муканджо Бенжамин
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
92'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян подал угловой слева.
92'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян подал угловой слева.
92'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.

92'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Марсель
90'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
89'
Сарр Буна из команды Марсель в офсайде
88'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Дория Матеус из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
87'
Удар от ворот произведет Лорьян
86'
Дория Матеус из команды Марсель бьет головой мимо ворот
Угловой
86'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель подал угловой справа.
86'
Сарр Буна исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
85'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает подножку. Бедимо Анри заработал фол.
Фол, нарушение
85'
Уорис Маджид атакует сзади соперника. Замбо-Ангисса Андре пострадал.
84'
Удар от ворот произведет Марсель
84'
Муканджо Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Удар от ворот произведет Марсель
80'
Удар от ворот произведет Марсель
79'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
78'
Филиппото Ромен из команды Лорьян в офсайде
Угловой
77'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель подал угловой справа.
77'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
77'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель подал угловой справа.
77'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает навес
75'
Удар от ворот произведет Марсель
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
74'
Уорис Маджид наказан за толчок Кабелла Реми
74'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Уорис Маджид сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Муканджо Бенжамин из клуба "Лорьян" отправил мяч головой в ворота.
72'
Удар от ворот произведет Марсель
72'
Филиппото Ромен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Удар от ворот произведет Лорьян
71'
Сарр Буна отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Кабелла Реми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
70'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян. Это Венкёр Вильям заработал фол.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
Офсайд
67'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
Фол, нарушение
67'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Кабелла Реми заработал фол.
66'
Тактическая замена. Алядьер Жереми уходит с поля и его заменяет Муканджо Бенжамин
65'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
65'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
64'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Уорис Маджид делает скидку к воротам
64'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
62'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Туре Зарго уходит с поля и его заменяет Беллюгу Франсуа
60'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Филиппото Ромен
Фол, нарушение
59'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Сакаи Хироки заработал фол.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 13757 болельщиков
58'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Ле Гофф Венсан заработал фол.
56'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сансон Морган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Сансон Морган нанёс удар по воротам.
55'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
53'
Замбо-Ангисса Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Товен Флорьян записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Удар от ворот произведет Лорьян
Угловой
51'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
50'
Сансон Морган сотрясает перекладину
50'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Удар от ворот произведет Марсель
49'
Алядьер Жереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Уорис Маджид из команды Лорьян играет в стеночку. Алядьер Жереми был стеночкой.
47'
Удар от ворот произведет Лорьян
47'
Товен Флорьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Желтая карточка
47'
Пейбернес Матьё получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Кабелла Реми.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Марсель
47'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
46'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Пайе Димитри из команды Марсель делает подножку. Алядьер Жереми заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Удар от ворот произведет Лорьян
44'
Бедимо Анри из команды Марсель делает неудачный навес.
44'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
43'
Удар от ворот произведет Лорьян
42'
Замбо-Ангисса Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Лекомт Бенджамин из команды Лорьян делает подножку. Бедимо Анри заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
39'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
39'
Пейбернес Матьё выбил мяч на угловой.
39'
Кабелла Реми из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Удар от ворот произведет Лорьян
38'
Роланду Жорже выбил мяч подальше от ворот.
36'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
35'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
34'
Венкёр Вильям из команды Марсель. Это Коффи Эрвин заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Лорьян
33'
Сансон Морган отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
32'
Кабелла Реми из команды Марсель. Это Вакасо Альхассан заработал фол.
32'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
31'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Жано Бенжамин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает навес
30'
Сансон Морган попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
29'
Жано Бенжамин из команды Лорьян. Это Бедимо Анри заработал фол.
Офсайд
28'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Марсель
27'
Туре Зарго бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
26'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Вакасо Альхассан заработал фол.
Желтая карточка
25'
Венкёр Вильям получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Венкёр Вильям из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Марво Сильвен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Замбо-Ангисса Андре атакует сзади соперника. Туре Зарго пострадал.
Фол, нарушение
23'
Пайе Димитри наказан за толчок Коффи Эрвин
22'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Алядьер Жереми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
20'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Алядьер Жереми из команды Лорьян подал угловой слева.
20'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
20'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Пайе Димитри из команды команды Марсель.
Угловой
19'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
18'
Пайе Димитри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает навес
15'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
15'
Пайе Димитри наказан за толчок Пейбернес Матьё
14'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Алядьер Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян. Это Товен Флорьян заработал фол.
Травма, повреждение
13'
Бедимо Анри возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Бедимо Анри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
12'
Бедимо Анри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Коффи Эрвин атакует сзади соперника. Бедимо Анри пострадал.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
9'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
9'
Жано Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
8'
Вакасо Альхассан выбил мяч на угловой.
8'
Сансон Морган из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Марсель", а он уже решил момент. Браво!
Угловой
6'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
6'
Вакасо Альхассан выбил мяч на угловой.
6'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
5'
Туре Зарго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Туре Зарго из команды Лорьян. Это Сансон Морган заработал фол.
5'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой слева.
5'
Пеле Йоанн выбил мяч на угловой.
3'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Марсель
2'
Удар от ворот произведет Лорьян
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лорьян 1:4 Марсель
Лорьян
6% (13)
Ничья:
20.8% (45)
Марсель
73.1% (158)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
37.5% (81)
Ничья:
19% (41)
Марсель:
17.1% (37)
Марсель:
11.1% (24)
Марсель:
3.7% (8)
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