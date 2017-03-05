Стадион: Стад де Мустуар Зрители: 13757
5' Желтая карточкаТуре Зарго
0:1
6' ГолРоланду Жорже
0:2
19' ГолПайе Димитри
25' Желтая карточкаВенкёр Вильям
47' Желтая карточкаПейбернес Матьё
0:3
53' ГолТовен Флорьян
0:4
56' ГолСансон Морган
1:4
73' ГолМуканджо Бенжамин
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
92'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян подал угловой слева.
92'
92'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян подал угловой слева.
92'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
92'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
89'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
88'
87'
Дория Матеус из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
87'
86'
Дория Матеус из команды Марсель бьет головой мимо ворот
86'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель подал угловой справа.
86'
Сарр Буна исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
85'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает подножку. Бедимо Анри заработал фол.
85'
Уорис Маджид атакует сзади соперника. Замбо-Ангисса Андре пострадал.
84'
84'
Муканджо Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
80'
79'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
78'
Филиппото Ромен из команды Лорьян в офсайде
77'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель подал угловой справа.
77'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель подал угловой справа.
77'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Уорис Маджид наказан за толчок Кабелла Реми
74'
73'
Уорис Маджид сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Муканджо Бенжамин из клуба "Лорьян" отправил мяч головой в ворота.
72'
72'
Филиппото Ромен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
71'
Сарр Буна отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Кабелла Реми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян. Это Венкёр Вильям заработал фол.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
68'
Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
67'
67'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Кабелла Реми заработал фол.
66'
Тактическая замена. Алядьер Жереми уходит с поля и его заменяет Муканджо Бенжамин
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
65'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
64'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Уорис Маджид делает скидку к воротам
64'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
62'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Туре Зарго уходит с поля и его заменяет Беллюгу Франсуа
60'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Филиппото Ромен
59'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Сакаи Хироки заработал фол.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 13757 болельщиков
58'
56'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Ле Гофф Венсан заработал фол.
56'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сансон Морган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Сансон Морган нанёс удар по воротам.
55'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
53'
Замбо-Ангисса Андре сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Товен Флорьян записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
51'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
50'
Сансон Морган сотрясает перекладину
50'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
Алядьер Жереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Уорис Маджид из команды Лорьян играет в стеночку. Алядьер Жереми был стеночкой.
47'
47'
Товен Флорьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Пейбернес Матьё получает желтую карточку.
47'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Кабелла Реми.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
46'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Пайе Димитри из команды Марсель делает подножку. Алядьер Жереми заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
44'
Бедимо Анри из команды Марсель делает неудачный навес.
44'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
43'
42'
Замбо-Ангисса Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
41'
Лекомт Бенджамин из команды Лорьян делает подножку. Бедимо Анри заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
39'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
39'
Пейбернес Матьё выбил мяч на угловой.
39'
Кабелла Реми из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Роланду Жорже выбил мяч подальше от ворот.
36'
36'
36'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
35'
35'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Венкёр Вильям из команды Марсель. Это Коффи Эрвин заработал фол.
33'
33'
Сансон Морган отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
32'
Кабелла Реми из команды Марсель. Это Вакасо Альхассан заработал фол.
32'
32'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
31'
31'
Жано Бенжамин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает навес
30'
Сансон Морган попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Жано Бенжамин из команды Лорьян. Это Бедимо Анри заработал фол.
28'
27'
27'
Туре Зарго бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
26'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Вакасо Альхассан заработал фол.
25'
Венкёр Вильям получает желтую карточку.
25'
Венкёр Вильям из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Марво Сильвен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
24'
24'
Замбо-Ангисса Андре атакует сзади соперника. Туре Зарго пострадал.
23'
Пайе Димитри наказан за толчок Коффи Эрвин
22'
22'
Алядьер Жереми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
21'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
20'
20'
Алядьер Жереми из команды Лорьян подал угловой слева.
20'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
20'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
19'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Пайе Димитри из команды команды Марсель.
19'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
18'
Пайе Димитри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
16'
16'
16'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает навес
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Пайе Димитри наказан за толчок Пейбернес Матьё
14'
14'
Алядьер Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян. Это Товен Флорьян заработал фол.
13'
Бедимо Анри возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Бедимо Анри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Бедимо Анри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Коффи Эрвин атакует сзади соперника. Бедимо Анри пострадал.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
9'
Жано Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
8'
Вакасо Альхассан выбил мяч на угловой.
8'
Сансон Морган из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Марсель", а он уже решил момент. Браво!
6'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
6'
Вакасо Альхассан выбил мяч на угловой.
6'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Туре Зарго получает желтую карточку.
5'
Туре Зарго из команды Лорьян. Это Сансон Морган заработал фол.
5'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой слева.
5'
Пеле Йоанн выбил мяч на угловой.
3'
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лорьян 1:4 Марсель
Лорьян
6% (13)
Ничья:
20.8% (45)
Марсель
73.1% (158)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
37.5% (81)
1:1 Ничья:
19% (41)
0:1 Марсель:
17.1% (37)
0:2 Марсель:
11.1% (24)
1:3 Марсель:
3.7% (8)
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