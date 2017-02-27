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Стадион:
ПСЖ
 
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Нанси
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Нанси, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Нанси
ПСЖ
94.3% (82)
Ничья:
2.3% (2)
Нанси
3.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
37.9% (33)
ПСЖ:
20.7% (18)
ПСЖ:
9.2% (8)
ПСЖ:
9.2% (8)
ПСЖ:
6.9% (6)
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