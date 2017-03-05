Стадион: Мунисипал Зрители: 17000
1:0
30' ГолЖюльен Кристофер
51' Желтая карточкаЭдер Лопеш
68' Желтая карточкаЯго Стив
1:1
80' ГолБензия Яссин
80' Желтая карточкаЛафон Альбан
84' Желтая карточкаЭньема Венсан
1:1
85' Не забитый пенальтиБрайтвайт Мартин
Второй тайм
89'
Эдер Лопеш наказан за толчок Жюльен Кристофер
89'
Яго Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
88'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Нинков Павле
87'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
86'
Жан Корентин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
85'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Сомалиа Вергитон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Брайтвайт Мартин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
85'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Брайтвайт Мартин бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
84'
Эньема Венсан получает желтую карточку за споры
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 17000 болельщиков
83'
ПЕНАЛЬТИ! – Сумаоро Адама фолит в штрафной площади. Брайтвайт Мартин пострадал
82'
После дальнего удара, который нанес Жан Корентин мяч отбит вратарем
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Лафон Альбан получает желтую карточку за споры
80'
Эдер Лопеш сделал результативную передачу.
80'
Бензия Яссин из команды Лилль добил мяч в ворота.
80'
Игрок команды Тулуза делает подачу своему товарищу по команде.
80'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
80'
Лафон Альбан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
79'
79'
79'
78'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает подножку. Баша Марко заработал фол.
78'
Бодиже Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
78'
Ботеак Эрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Ботеак Эрик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
77'
77'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
77'
Де Превиль Николя имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Рони Лопеш из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
После дальнего удара, который нанес Эдер Лопеш мяч отбит вратарем
74'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Баша Марко
73'
73'
Бериа Френк из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Ботеак Эрик из команды Лилль подал угловой слева.
72'
72'
Тактическая замена. Xeka уходит с поля и его заменяет Ботеак Эрик
72'
Трехо Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Эдер Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бодиже Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
71'
70'
69'
Де Превиль Николя наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
69'
69'
68'
Яго Стив получает желтую карточку.
68'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
67'
66'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Эдер Лопеш из команды Лилль. Это Яго Стив заработал фол.
64'
64'
Рони Лопеш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
63'
Делор Анди из команды Тулуза. Это Сумаоро Адама заработал фол.
63'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
61'
Тактическая замена. Эль-Гази Анвар уходит с поля и его заменяет Бензия Яссин
61'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
61'
Эдер Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Рони Лопеш из команды Лилль делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
59'
Xeka наказан за толчок Трехо Оскар
58'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает подножку. Жюльен Кристофер заработал фол.
58'
57'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Сомалиа Вергитон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Эдер Лопеш заработал фол.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Трехо Оскар коснулся мяча рукой.
55'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
53'
Бериа Френк из команды Лилль. Это Трехо Оскар заработал фол.
53'
53'
53'
53'
51'
Эдер Лопеш получает желтую карточку.
51'
Эдер Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Сомалиа Вергитон.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
50'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой слева.
49'
Рони Лопеш бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
49'
Рони Лопеш на финте ушёл от оппонента.
49'
Эль-Гази Анвар наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
48'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
47'
47'
47'
46'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Эль-Гази Анвар заработал фол.
46'
Тактическая замена. Биссума Ив уходит с поля и его заменяет Рони Лопеш
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
44'
Делор Анди наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
43'
42'
Биссума Ив из команды Лилль делает подножку. Диоп Исса заработал фол.
41'
41'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
39'
Сумаоро Адама выбил мяч на угловой.
39'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Биссума Ив заработал фол.
38'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Брайтвайт Мартин на финте ушёл от оппонента.
38'
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
34'
Биссума Ив из команды Лилль в офсайде
32'
32'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
30'
Бодиже Янн сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Жюльен Кристофер из клуба "Тулуза" отправил мяч головой в ворота.
30'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
30'
Бодиже Янн из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
30'
Xeka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
29'
Коршья Себастьен выбил мяч на угловой.
29'
29'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
28'
28'
Эдер Лопеш наказан за толчок Сомалиа Вергитон
27'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
26'
25'
После дальнего удара, который нанес Xeka мяч отбит вратарем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
24'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Xeka заработал фол.
24'
23'
23'
21'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
20'
20'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
20'
19'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
18'
Диоп Исса из команды Тулуза. Это Эдер Лопеш заработал фол.
17'
16'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
16'
15'
Баша Марко наказан за толчок Делор Анди
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
14'
13'
Трехо Оскар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Коршья Себастьен
12'
Брайтвайт Мартин на финте ушёл от оппонента.
12'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Биссума Ив заработал фол.
11'
11'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
10'
Диоп Исса из команды Тулуза делает подножку. Де Превиль Николя заработал фол.
9'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
8'
8'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает навес
8'
7'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает подножку. Брайтвайт Мартин заработал фол.
7'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
3'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
Бодиже Янн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Биссума Ив из команды Лилль подал угловой справа.
2'
Биссума Ив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Лилль
Тулуза
60.8% (129)
Ничья:
26.4% (56)
Лилль
12.7% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
32.1% (68)
2:1 Тулуза:
22.6% (48)
1:1 Ничья:
19.8% (42)
1:2 Лилль:
5.2% (11)
2:0 Тулуза:
4.7% (10)
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