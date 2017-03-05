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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17000
Тулуза
1:1
Второй тайм: 89'
Лилль
0'
1:0
30' Гол
Жюльен Кристофер
51' Желтая карточка
Эдер Лопеш
68' Желтая карточка
Яго Стив
1:1
80' Гол
Бензия Яссин
80' Желтая карточка
Лафон Альбан
84' Желтая карточка
Эньема Венсан
1:1
85' Не забитый пенальти
Брайтвайт Мартин
89'
Второй тайм
Фол, нарушение
89'
Эдер Лопеш наказан за толчок Жюльен Кристофер
89'
Яго Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Нинков Павле
Фол, нарушение
87'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
86'
Жан Корентин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
85'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Сомалиа Вергитон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
85'
Брайтвайт Мартин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
Описание гола
85'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Брайтвайт Мартин бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Желтая карточка
84'
Эньема Венсан получает желтую карточку за споры
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 17000 болельщиков
Фол, нарушение
83'
ПЕНАЛЬТИ! – Сумаоро Адама фолит в штрафной площади. Брайтвайт Мартин пострадал
82'
После дальнего удара, который нанес Жан Корентин мяч отбит вратарем
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
80'
Лафон Альбан получает желтую карточку за споры
80'
Эдер Лопеш сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Бензия Яссин из команды Лилль добил мяч в ворота.
80'
Игрок команды Тулуза делает подачу своему товарищу по команде.
80'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
80'
Лафон Альбан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
79'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
79'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает подножку. Баша Марко заработал фол.
78'
Бодиже Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
78'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Ботеак Эрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Ботеак Эрик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
77'
Удар от ворот произведет Тулуза
77'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
77'
Де Превиль Николя имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Рони Лопеш из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
76'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
После дальнего удара, который нанес Эдер Лопеш мяч отбит вратарем
74'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
74'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Баша Марко
73'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Бериа Френк из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
73'
Ботеак Эрик из команды Лилль подал угловой слева.
72'
Удар от ворот произведет Лилль
72'
Тактическая замена. Xeka уходит с поля и его заменяет Ботеак Эрик
72'
Трехо Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Эдер Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бодиже Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
71'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Тулуза
69'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Яго Стив получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
67'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
65'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
65'
Эдер Лопеш из команды Лилль. Это Яго Стив заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Тулуза
64'
Рони Лопеш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Делор Анди из команды Тулуза. Это Сумаоро Адама заработал фол.
63'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
61'
Тактическая замена. Эль-Гази Анвар уходит с поля и его заменяет Бензия Яссин
61'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
61'
Эдер Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Рони Лопеш из команды Лилль делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
59'
Xeka наказан за толчок Трехо Оскар
Фол, нарушение
58'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает подножку. Жюльен Кристофер заработал фол.
58'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Сомалиа Вергитон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Эдер Лопеш заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Тулуза
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
55'
Трехо Оскар коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
55'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Бериа Френк из команды Лилль. Это Трехо Оскар заработал фол.
53'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
53'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
Желтая карточка
51'
Эдер Лопеш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Эдер Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Сомалиа Вергитон.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой слева.
49'
Рони Лопеш бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
49'
Рони Лопеш на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
48'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
47'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
46'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Эль-Гази Анвар заработал фол.
46'
Тактическая замена. Биссума Ив уходит с поля и его заменяет Рони Лопеш
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Удар от ворот произведет Лилль
44'
Делор Анди наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
43'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Биссума Ив из команды Лилль делает подножку. Диоп Исса заработал фол.
41'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
39'
Сумаоро Адама выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
39'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Биссума Ив заработал фол.
38'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Брайтвайт Мартин на финте ушёл от оппонента.
38'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Офсайд
34'
Биссума Ив из команды Лилль в офсайде
32'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
30'
Бодиже Янн сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Жюльен Кристофер из клуба "Тулуза" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
30'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
30'
Бодиже Янн из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
30'
Xeka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
29'
Коршья Себастьен выбил мяч на угловой.
29'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
28'
Удар от ворот произведет Лилль
Фол, нарушение
28'
Эдер Лопеш наказан за толчок Сомалиа Вергитон
Офсайд
27'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
26'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
После дальнего удара, который нанес Xeka мяч отбит вратарем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Фол, нарушение
24'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Xeka заработал фол.
24'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
23'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
20'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
20'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Диоп Исса из команды Тулуза. Это Эдер Лопеш заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Тулуза
Офсайд
16'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
16'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Баша Марко наказан за толчок Делор Анди
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
14'
Удар от ворот произведет Лилль
13'
Трехо Оскар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Брайтвайт Мартин на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
12'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Биссума Ив заработал фол.
11'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Фол, нарушение
10'
Диоп Исса из команды Тулуза делает подножку. Де Превиль Николя заработал фол.
9'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Яго Стив из команды Тулуза делает навес
8'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает навес
8'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает подножку. Брайтвайт Мартин заработал фол.
7'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Лилль
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Удар от ворот произведет Лилль
2'
Бодиже Янн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
2'
Биссума Ив из команды Лилль подал угловой справа.
2'
Биссума Ив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Лилль
Тулуза
60.8% (129)
Ничья:
26.4% (56)
Лилль
12.7% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
32.1% (68)
Тулуза:
22.6% (48)
Ничья:
19.8% (42)
Лилль:
5.2% (11)
Тулуза:
4.7% (10)
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