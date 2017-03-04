Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 16153
11' Желтая карточкаНьяньон Жорис
18' Желтая карточкаДиабате Шейк
34' Желтая карточкаГуркюфф Йоанн
1:0
45' ГолДиабате Шейк
56' Желтая карточкаСио Жованни
62' Желтая карточкаФалетт Симон
76' Желтая карточкаБалью Иван
1:1
90' ГолСаид Уэсли
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
93'
91'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Саид Уэсли!
89'
После удара головой, который нанес Мубеле Ндомбе, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
89'
89'
89'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
88'
88'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн бьет головой мимо ворот
88'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Дюкур Шейк заработал фол.
88'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
87'
87'
87'
Бенсебаини Рами отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
86'
Саид Уэсли из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Матч возобновится спорным мячом
85'
85'
Эну Адриен из команды Ренн делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
85'
Дианье Фаллу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Диабате Шейк
83'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Манджек Жорж
82'
82'
82'
Саид Уэсли из команды Ренн подал угловой слева.
82'
Ньяньон Жорис точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
81'
81'
Эну Адриен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
81'
Дьякаби Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
После удара головой, который нанес Дьякаби Адама, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
81'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Сарр Исмаила возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
79'
Сарр Исмаила получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
79'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 16153 болельщиков
78'
Диабате Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
78'
Дюкур Шейк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Андре Бенжамин наказан за толчок Синьорино Франк
76'
Балью Иван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
76'
Балью Иван из команды Мец делает навес
75'
Диабате Шейк наказан за толчок Бенсебаини Рами
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
73'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Диабате Шейк наказан за толчок Костил Бенуа
73'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Саид Уэсли из команды Ренн делает пас партнеру.
72'
71'
71'
70'
Саид Уэсли попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
Саид Уэсли на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
После дальнего удара, который нанес Мубеле Ндомбе мяч отбит вратарем
69'
69'
Коад Рено отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Жуффре Ян, и мяч снова в игре
68'
Диабате Шейк из команды Мец делает передачу за спину защитников.
68'
Диабате Шейк из команды Мец наносит очень неточный удар.
68'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Прчич Саньин заработал фол.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Диабате Шейк пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Фернандеш Желсон уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
63'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает подножку. Диабате Шейк заработал фол.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Фалетт Симон получает желтую карточку.
62'
Фалетт Симон из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
62'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Дианье Фаллу заработал фол.
61'
61'
Дианье Фаллу из команды Мец делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
59'
Диабате Шейк из команды Мец делает подножку. Ньяньон Жорис заработал фол.
59'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
57'
56'
56'
56'
Сио Жованни получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Мубеле Ндомбе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Сио Жованни наказан за толчок Дианье Фаллу
54'
53'
53'
51'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
49'
Диабате Шейк из команды Мец делает навес
49'
49'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
49'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Дюкур Шейк заработал фол.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Мубеле Ндомбе, и мяч снова в игре
48'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Диабате Шейк!
46'
Ньяньон Жорис ошибается в защите.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Дюкур Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
45'
44'
44'
44'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Бенсебаини Рами заработал фол.
42'
42'
42'
Синьорино Франк из команды Мец делает навес
42'
42'
40'
40'
Сарр Исмаила из команды Мец подал угловой слева.
40'
Бенсебаини Рами выбил мяч на угловой.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
ШТАНГА! – Дианье Фаллу ударом головой попадает в штангу
39'
38'
Диабате Шейк из команды Мец делает пас партнеру.
38'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
37'
Диабате Шейк наказан за толчок Прчич Саньин
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Гуркюфф Йоанн получает желтую карточку за споры
34'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
32'
32'
32'
32'
31'
Диабате Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
27'
27'
После дальнего удара, который нанес Сарр Исмаила мяч отбит вратарем
26'
Фернандеш Желсон из команды Ренн в офсайде
26'
26'
Сио Жованни из команды Ренн делает навес
26'
Фалетт Симон возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Фалетт Симон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Фалетт Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
22'
После дальнего удара, который нанес Жуффре Ян мяч отбит вратарем
22'
22'
Фернандеш Желсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
21'
21'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Данзе Ромен из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Коад Рено.
19'
19'
Мубеле Ндомбе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
18'
Диабате Шейк получает желтую карточку.
18'
Диабате Шейк ныряет в попытке получить право на штрафной
17'
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
14'
13'
13'
Жуффре Ян исполняет штрафной удар, но его блокируют
11'
Ньяньон Жорис получает желтую карточку.
11'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
11'
После дальнего удара, который нанес Сио Жованни мяч отбит вратарем
10'
10'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает навес
10'
10'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
9'
9'
8'
6'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Фалетт Симон.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
5'
5'
5'
5'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
5'
Бишевац Милан ошибается в защите.
4'
4'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает подножку. Фалетт Симон заработал фол.
3'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
2'
Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
2'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Сио Жованни заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 1:1 Ренн
Мец
22.6% (47)
Ничья:
51% (106)
Ренн
26.4% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.7% (93)
1:0 Мец:
12.5% (26)
1:2 Ренн:
12.5% (26)
0:1 Ренн:
11.5% (24)
2:1 Мец:
7.2% (15)
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