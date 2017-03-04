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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 16153
Мец
1:1
Конец матча
Ренн
0'
11' Желтая карточка
Ньяньон Жорис
18' Желтая карточка
Диабате Шейк
34' Желтая карточка
Гуркюфф Йоанн
1:0
45' Гол
Диабате Шейк
56' Желтая карточка
Сио Жованни
62' Желтая карточка
Фалетт Симон
76' Желтая карточка
Балью Иван
1:1
90' Гол
Саид Уэсли
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
94'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
93'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Саид Уэсли!
89'
После удара головой, который нанес Мубеле Ндомбе, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
89'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
89'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
88'
Удар от ворот произведет Мец
88'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн бьет головой мимо ворот
88'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Дюкур Шейк заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
87'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Мец
87'
Бенсебаини Рами отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
86'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
86'
Саид Уэсли из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Матч возобновится спорным мячом
85'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Эну Адриен из команды Ренн делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дианье Фаллу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Диабате Шейк
83'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Манджек Жорж
82'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Саид Уэсли из команды Ренн подал угловой слева.
82'
Ньяньон Жорис точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
81'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
Угловой
81'
Эну Адриен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
81'
Дьякаби Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
После удара головой, который нанес Дьякаби Адама, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
81'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
80'
Сарр Исмаила возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
Травма, повреждение
79'
Сарр Исмаила получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
79'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 16153 болельщиков
78'
Диабате Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
78'
Дюкур Шейк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Андре Бенжамин наказан за толчок Синьорино Франк
Желтая карточка
76'
Балью Иван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
76'
Коад Рено из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Балью Иван из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
75'
Диабате Шейк наказан за толчок Бенсебаини Рами
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Тактическая замена. Жуффре Ян уходит с поля и его заменяет Нгетт Опа
Фол, нарушение
74'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
73'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
73'
Диабате Шейк наказан за толчок Костил Бенуа
73'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
73'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Саид Уэсли из команды Ренн делает пас партнеру.
72'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
71'
Удар от ворот произведет Ренн
71'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Саид Уэсли попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
Саид Уэсли на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
После дальнего удара, который нанес Мубеле Ндомбе мяч отбит вратарем
69'
Удар от ворот произведет Ренн
69'
Коад Рено отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Жуффре Ян, и мяч снова в игре
68'
Диабате Шейк из команды Мец делает передачу за спину защитников.
68'
Диабате Шейк из команды Мец наносит очень неточный удар.
Фол, нарушение
68'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Прчич Саньин заработал фол.
65'
Удар от ворот произведет Мец
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Диабате Шейк пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Фернандеш Желсон уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
Фол, нарушение
63'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает подножку. Диабате Шейк заработал фол.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Фалетт Симон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Фалетт Симон из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
Фол, нарушение
62'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Дианье Фаллу заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Ренн
61'
Дианье Фаллу из команды Мец делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Диабате Шейк из команды Мец делает подножку. Ньяньон Жорис заработал фол.
59'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
57'
Удар от ворот произведет Мец
56'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
56'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
56'
Сио Жованни получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Мубеле Ндомбе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
54'
Сио Жованни наказан за толчок Дианье Фаллу
54'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
Офсайд
52'
Коад Рено из команды Мец в офсайде
Фол, нарушение
51'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Диабате Шейк из команды Мец делает навес
49'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
Фол, нарушение
49'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Дюкур Шейк заработал фол.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Мубеле Ндомбе, и мяч снова в игре
48'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Диабате Шейк!
46'
Ньяньон Жорис ошибается в защите.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Дюкур Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
45'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
45'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Коад Рено из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
44'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Бенсебаини Рами заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Мец
42'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Синьорино Франк из команды Мец делает навес
42'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
40'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
40'
Сарр Исмаила из команды Мец подал угловой слева.
40'
Бенсебаини Рами выбил мяч на угловой.
40'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Удар от ворот произведет Ренн
39'
ШТАНГА! – Дианье Фаллу ударом головой попадает в штангу
39'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Жуффре Ян из команды Мец подал угловой справа.
38'
Коад Рено из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Диабате Шейк из команды Мец делает пас партнеру.
38'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Диабате Шейк наказан за толчок Прчич Саньин
36'
Удар от ворот произведет Мец
36'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
34'
Гуркюфф Йоанн получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
34'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
32'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
32'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
32'
Удар от ворот произведет Ренн
31'
Диабате Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
31'
Коад Рено из команды Мец делает навес
31'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
После дальнего удара, который нанес Сарр Исмаила мяч отбит вратарем
Офсайд
26'
Фернандеш Желсон из команды Ренн в офсайде
26'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сио Жованни из команды Ренн делает навес
Травма, повреждение
26'
Фалетт Симон возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Фалетт Симон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
24'
Фалетт Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
После дальнего удара, который нанес Жуффре Ян мяч отбит вратарем
22'
Удар от ворот произведет Мец
22'
Фернандеш Желсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
21'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
20'
Данзе Ромен из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Коад Рено.
19'
Удар от ворот произведет Мец
19'
Мубеле Ндомбе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
Желтая карточка
18'
Диабате Шейк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Диабате Шейк ныряет в попытке получить право на штрафной
18'
Жуффре Ян из команды Мец делает передачу за спину защитников.
17'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Коад Рено из команды Мец делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
15'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
14'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Коад Рено из команды Мец делает навес
13'
Жуффре Ян исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
11'
Ньяньон Жорис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
11'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
11'
После дальнего удара, который нанес Сио Жованни мяч отбит вратарем
10'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает навес
10'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
9'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
8'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Жуффре Ян из команды Мец подал угловой справа.
Фол, нарушение
6'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Фалетт Симон.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
5'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
5'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
5'
Бишевац Милан ошибается в защите.
4'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает подножку. Фалетт Симон заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
2'
Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Сио Жованни заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 1:1 Ренн
Мец
22.6% (47)
Ничья:
51% (106)
Ренн
26.4% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.7% (93)
Мец:
12.5% (26)
Ренн:
12.5% (26)
Ренн:
11.5% (24)
Мец:
7.2% (15)
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