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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 9182
Монпелье
1:1
Конец матча
Генгам
0'
1:0
50' Гол
Мунье Стив
1:1
85' Гол
Бриан Джимми
86' Желтая карточка
Силла Якуба
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
94'
Илтон Виторино наказан за толчок Кербра Кристоф
93'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
93'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
92'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
92'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Жиресс Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Генгам
90'
Руссийон Жером выбил мяч подальше от ворот.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Жиресс Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Будебуз Ряд из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 9182 болельщиков
Травма, повреждение
88'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
До Лука из команды Генгам делает навес
87'
Сессеньон Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Жиресс Тибо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Силла Якуба сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
86'
Силла Якуба совершает грубый фол. Коко Маркус был жертвой
86'
Тактическая замена. Скири Эйе уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Коко Маркус сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой слева.
84'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
84'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
84'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
До Лука из команды Генгам делает навес
83'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Перейра Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
82'
Икоко Джордан выбил мяч на угловой.
82'
Руссийон Жером из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
81'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
81'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
81'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Де Паув Нилл из команды Генгам делает навес
79'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
Травма, повреждение
78'
Скири Эйе возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Пионнье Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Дидо Этьен из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Скири Эйе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
76'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Икоко Джордан из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
76'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Удар от ворот произведет Генгам
75'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
Угловой
75'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
75'
Мунье Стив имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
75'
Руссийон Жером из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Тактическая замена. Ласне Пол уходит с поля и его заменяет Долли Киган
73'
Удар от ворот произведет Монпелье
73'
Салибур Янис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
72'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бриан Джимми из команды Генгам делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Коко Маркус из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Генгам
69'
Ласне Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
67'
Де Паув Нилл из команды Генгам делает подножку. Мюкиэле Норди заработал фол.
Фол, нарушение
66'
Салибур Янис из команды Генгам делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
64'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Бодмер Матьё уходит с поля и его заменяет Де Паув Нилл
63'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Силла Якуба
Фол, нарушение
63'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Мюкиэле Норди заработал фол.
63'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
63'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
62'
Бодмер Матьё из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
61'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
61'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
61'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
60'
Бодмер Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Салибур Янис из команды Генгам сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Удар от ворот произведет Генгам
58'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
58'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
57'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Мунье Стив из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
54'
Конгре Даниэль наказан за толчок Бриан Джимми
Угловой
54'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
54'
Скири Эйе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Сорбон Жереми из команды Генгам. Это Мбенза Исаак заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Бодмер Матьё заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Сессеньон Стефан сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГОЛ! - Мунье Стив из команды Монпелье наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
50'
Кербра Кристоф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
50'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Ласне Пол из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
49'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
49'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Ласне Пол из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
48'
Мунье Стив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
47'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
47'
Коко Маркус выбил мяч на угловой.
46'
Удар от ворот произведет Генгам
46'
Сессеньон Стефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
44'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает подножку. До Лука заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Мунье Стив наказан за толчок Кербра Кристоф
42'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Дидо Этьен совершает грубый фол. Мбенза Исаак был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
40'
Салибур Янис наказан за толчок Мюкиэле Норди
40'
Удар от ворот произведет Генгам
40'
Будебуз Ряд из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
39'
Конгре Даниэль из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
После дальнего удара, который нанес Мунье Стив мяч отбит вратарем
36'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Илтон Виторино из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
34'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
34'
Кербра Кристоф выбил мяч на угловой.
33'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Салибур Янис из команды Генгам делает подножку. Руссийон Жером заработал фол.
Офсайд
31'
Руссийон Жером из команды Монпелье в офсайде
30'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Мбенза Исаак выбил мяч подальше от ворот.
29'
Бодмер Матьё из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
Удар от ворот произведет Генгам
28'
Скири Эйе из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
Угловой
27'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
27'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
27'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
22'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Конгре Даниэль наказан за толчок Бриан Джимми
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Удар от ворот произведет Генгам
19'
Ласне Пол из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
19'
Бриан Джимми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
19'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
18'
Мбенза Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
18'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
18'
Перейра Жонатан из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
15'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
13'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
13'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
13'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Удар от ворот произведет Монпелье
11'
Дидо Этьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
11'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
11'
Пионнье Лоран выбил мяч на угловой.
11'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
10'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
9'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Перейра Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
8'
Бенезе Николя получил травму и заменен. Коко Маркус выходит на поле.
8'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Скири Эйе из команды Монпелье делает навес
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Бенезе Николя получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
6'
Бенезе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Генгам
Монпелье
73.8% (152)
Ничья:
20.9% (43)
Генгам
5.3% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
41.3% (85)
Монпелье:
24.3% (50)
Ничья:
18.9% (39)
Монпелье:
6.3% (13)
Генгам:
3.4% (7)
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