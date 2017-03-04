Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 9182
1:0
50' ГолМунье Стив
1:1
85' ГолБриан Джимми
86' Желтая карточкаСилла Якуба
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Илтон Виторино наказан за толчок Кербра Кристоф
93'
93'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
93'
92'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
92'
92'
92'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Жиресс Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Руссийон Жером выбил мяч подальше от ворот.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
90'
Жиресс Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Будебуз Ряд из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 9182 болельщиков
88'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
87'
Сессеньон Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Жиресс Тибо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Силла Якуба сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
86'
Силла Якуба совершает грубый фол. Коко Маркус был жертвой
86'
Тактическая замена. Скири Эйе уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Коко Маркус сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
85'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой слева.
84'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
84'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
84'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Перейра Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
82'
Икоко Джордан выбил мяч на угловой.
82'
Руссийон Жером из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
81'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
81'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
81'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
80'
Де Паув Нилл из команды Генгам делает навес
79'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
78'
Скири Эйе возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Пионнье Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Дидо Этьен из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Скири Эйе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
76'
76'
Икоко Джордан из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
75'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
75'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
75'
Мунье Стив имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
75'
Руссийон Жером из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Тактическая замена. Ласне Пол уходит с поля и его заменяет Долли Киган
73'
Удар от ворот произведет Монпелье
73'
Салибур Янис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
72'
72'
Бриан Джимми из команды Генгам делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
70'
Коко Маркус из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
69'
69'
Ласне Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
68'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
67'
Де Паув Нилл из команды Генгам делает подножку. Мюкиэле Норди заработал фол.
66'
Салибур Янис из команды Генгам делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
64'
63'
Тактическая замена. Бодмер Матьё уходит с поля и его заменяет Де Паув Нилл
63'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Силла Якуба
63'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Мюкиэле Норди заработал фол.
63'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
63'
62'
Бодмер Матьё из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
61'
61'
61'
61'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
60'
60'
Бодмер Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Салибур Янис из команды Генгам сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
58'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
57'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Мунье Стив из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Конгре Даниэль наказан за толчок Бриан Джимми
54'
54'
Скири Эйе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
53'
53'
Сорбон Жереми из команды Генгам. Это Мбенза Исаак заработал фол.
51'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Бодмер Матьё заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Сессеньон Стефан сделал результативную передачу.
50'
ГОЛ! - Мунье Стив из команды Монпелье наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
50'
Кербра Кристоф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
50'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
49'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
49'
48'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
48'
48'
48'
Мунье Стив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
47'
Коко Маркус выбил мяч на угловой.
46'
46'
Сессеньон Стефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
45'
45'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
44'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает подножку. До Лука заработал фол.
42'
Мунье Стив наказан за толчок Кербра Кристоф
42'
42'
Дидо Этьен совершает грубый фол. Мбенза Исаак был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Салибур Янис наказан за толчок Мюкиэле Норди
40'
40'
Будебуз Ряд из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
39'
Конгре Даниэль из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
После дальнего удара, который нанес Мунье Стив мяч отбит вратарем
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Илтон Виторино из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
34'
34'
34'
34'
Кербра Кристоф выбил мяч на угловой.
33'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Салибур Янис из команды Генгам делает подножку. Руссийон Жером заработал фол.
31'
Руссийон Жером из команды Монпелье в офсайде
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Мбенза Исаак выбил мяч подальше от ворот.
29'
Бодмер Матьё из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
27'
27'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
27'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
26'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
22'
21'
Конгре Даниэль наказан за толчок Бриан Джимми
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
19'
19'
Бриан Джимми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
19'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
18'
Мбенза Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
18'
Перейра Жонатан из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
15'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
13'
13'
13'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
13'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Удар от ворот произведет Монпелье
11'
Дидо Этьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
11'
Пионнье Лоран выбил мяч на угловой.
11'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
10'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
9'
8'
Перейра Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
8'
Бенезе Николя получил травму и заменен. Коко Маркус выходит на поле.
8'
8'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Бенезе Николя получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
6'
Бенезе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Генгам
Монпелье
73.8% (152)
Ничья:
20.9% (43)
Генгам
5.3% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монпелье:
41.3% (85)
1:0 Монпелье:
24.3% (50)
1:1 Ничья:
18.9% (39)
2:0 Монпелье:
6.3% (13)
1:2 Генгам:
3.4% (7)
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