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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10209
Дижон
0:1
Конец матча
Ницца
0'
24' Желтая карточка
Абейд Мехди
27' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
37' Желтая карточка
Сиприен Вилан
0:1
69' Гол
Сиприен Вилан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
94'
Амальфитано Ромен из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Кардинал Йоан.
93'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Амальфитано Ромен отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
Угловой
93'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
92'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

91'
Удар от ворот произведет Ницца
91'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Тавареш Жулио уходит с поля и его заменяет Ривьер Йоан
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
88'
Баамбула Дилан из команды Дижон. Это Эйссерик Валентин заработал фол.
87'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Chang-Hoon Kwon
87'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
85'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тавареш Жулио из команды Дижон играет в стеночку. Саммаритано Фредерик был стеночкой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
83'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Балотелли Марио из команды Ницца нарушает. Варро Седрик пострадал, однако рефери не останавливает игру.
82'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Баамбула Дилан делает скидку к воротам
81'
Абейд Мехди из команды Дижон делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Удар от ворот произведет Дижон
80'
Беланда Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
77'
Тактическая замена. Бела Жереми уходит с поля и его заменяет Баамбула Дилан
77'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Балотелли Марио отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
76'
Удар от ворот произведет Ницца
76'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
76'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
75'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Удар от ворот произведет Ницца
74'
Бела Жереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Бела Жереми из команды Дижон делает навес
71'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиприен Вилан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Эйссерик Валентин выбил мяч подальше от ворот.
69'
Варро Седрик выбил мяч подальше от ворот.
68'
Рейне Батист выбил мяч подальше от ворот.
67'
Удар от ворот произведет Ницца
66'
Бела Жереми из команды Дижон бьет головой мимо ворот
Угловой
66'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
66'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
Угловой
66'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой справа.
66'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
65'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
65'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
62'
Удар от ворот произведет Дижон
62'
Сери Жан-Мишель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Сери Жан-Мишель на финте ушёл от оппонента.
62'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
60'
Удар от ворот произведет Ницца
60'
Саммаритано Фредерик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Саммаритано Фредерик на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
59'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 10209 болельщиков
58'
Удар от ворот произведет Ницца
57'
Абейд Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
Офсайд
56'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
55'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
55'
Балотелли Марио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
53'
Удар от ворот произведет Ницца
53'
Лис-Мелу Пьерр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Абейд Мехди из команды Дижон делает навес
Угловой
52'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой справа.
52'
Варро Седрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
52'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
51'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
51'
Бела Жереми из команды Дижон делает навес
51'
Удар от ворот произведет Дижон
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
48'
Данте Бонфим атакует сзади соперника. Тавареш Жулио пострадал.
Травма, повреждение
48'
Амальфитано Ромен возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Амальфитано Ромен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Амальфитано Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Удар от ворот произведет Ницца
44'
Бела Жереми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Беланда Юнес из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
43'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
Фол, нарушение
41'
Варро Седрик из команды Дижон. Это Балотелли Марио заработал фол.
41'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
40'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
Угловой
40'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
39'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Беланда Юнес из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
39'
Амальфитано Ромен из команды Дижон. Это Вальтер Реми заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Ницца
38'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
Желтая карточка
37'
Сиприен Вилан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Сиприен Вилан из команды Ницца. Это Лис-Мелу Пьерр заработал фол.
37'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Балотелли Марио делает скидку к воротам
Угловой
37'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
37'
Суке Арно бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
35'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Вальтер Реми нарушает правила. Лис-Мелу Пьерр пострадал
32'
Удар от ворот произведет Дижон
32'
Байсс Пол из команды Ницца бьет головой мимо ворот
32'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Беланда Юнес.
31'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
30'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Беланда Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Беланда Юнес на финте ушёл от оппонента.
28'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
27'
Лис-Мелу Пьерр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Сиприен Вилан.
26'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
24'
Абейд Мехди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Абейд Мехди из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Балотелли Марио.
Фол, нарушение
24'
Лотье Жордан атакует сзади соперника. Балотелли Марио пострадал.
23'
Удар от ворот произведет Дижон
23'
Сиприен Вилан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Дижон
21'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Бела Жереми бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
18'
Суке Арно наказан за толчок Саммаритано Фредерик
Фол, нарушение
16'
Варро Седрик коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
15'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Беланда Юнес заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Удар от ворот произведет Ницца
15'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Байсс Пол из команды Ницца. Это Тавареш Жулио заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
11'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает подножку. Суке Арно заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Далберт Эстеван.
10'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
Байсс Пол из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
8'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
Офсайд
7'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
7'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
7'
Варро Седрик выбил мяч на угловой.
6'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
6'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Удар от ворот произведет Дижон
4'
Балотелли Марио бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
3'
Балотелли Марио из команды Ницца. Это Амальфитано Ромен заработал фол.
2'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ницца
Дижон
6.2% (13)
Ничья:
9.6% (20)
Ницца
84.2% (176)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
45% (94)
Ницца:
22.5% (47)
Ницца:
10% (21)
Ничья:
8.1% (17)
Ницца:
4.3% (9)
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