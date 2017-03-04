Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 10209
24' Желтая карточкаАбейд Мехди
27' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
37' Желтая карточкаСиприен Вилан
0:1
69' ГолСиприен Вилан
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Амальфитано Ромен из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Кардинал Йоан.
93'
93'
Амальфитано Ромен отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
93'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
92'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
91'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Тавареш Жулио уходит с поля и его заменяет Ривьер Йоан
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
88'
Баамбула Дилан из команды Дижон. Это Эйссерик Валентин заработал фол.
87'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Chang-Hoon Kwon
87'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
85'
85'
Тавареш Жулио из команды Дижон играет в стеночку. Саммаритано Фредерик был стеночкой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
83'
83'
Балотелли Марио из команды Ницца нарушает. Варро Седрик пострадал, однако рефери не останавливает игру.
82'
81'
81'
Баамбула Дилан делает скидку к воротам
81'
Абейд Мехди из команды Дижон делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
80'
Беланда Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
79'
77'
Тактическая замена. Бела Жереми уходит с поля и его заменяет Баамбула Дилан
77'
76'
76'
Балотелли Марио отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
76'
76'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
74'
Бела Жереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
72'
Бела Жереми из команды Дижон делает навес
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиприен Вилан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Эйссерик Валентин выбил мяч подальше от ворот.
69'
Варро Седрик выбил мяч подальше от ворот.
68'
Рейне Батист выбил мяч подальше от ворот.
67'
66'
Бела Жереми из команды Дижон бьет головой мимо ворот
66'
66'
66'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой справа.
66'
65'
65'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
62'
62'
Сери Жан-Мишель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Сери Жан-Мишель на финте ушёл от оппонента.
62'
62'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
60'
60'
Саммаритано Фредерик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Саммаритано Фредерик на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
59'
59'
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 10209 болельщиков
58'
57'
Абейд Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
57'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
56'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
55'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
55'
Балотелли Марио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
Лис-Мелу Пьерр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Абейд Мехди из команды Дижон делает навес
52'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой справа.
52'
Варро Седрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
52'
51'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
51'
Бела Жереми из команды Дижон делает навес
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
48'
Данте Бонфим атакует сзади соперника. Тавареш Жулио пострадал.
48'
Амальфитано Ромен возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Амальфитано Ромен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Амальфитано Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
44'
Бела Жереми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
44'
Беланда Юнес из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
43'
41'
Варро Седрик из команды Дижон. Это Балотелли Марио заработал фол.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
40'
39'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
39'
Беланда Юнес из команды Ницца делает навес
39'
Амальфитано Ромен из команды Дижон. Это Вальтер Реми заработал фол.
38'
38'
37'
Сиприен Вилан получает желтую карточку.
37'
Сиприен Вилан из команды Ницца. Это Лис-Мелу Пьерр заработал фол.
37'
37'
Балотелли Марио делает скидку к воротам
37'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
37'
Суке Арно бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
33'
Вальтер Реми нарушает правила. Лис-Мелу Пьерр пострадал
32'
32'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Беланда Юнес.
31'
31'
30'
30'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
29'
Беланда Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Беланда Юнес на финте ушёл от оппонента.
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Лис-Мелу Пьерр получает желтую карточку.
27'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Сиприен Вилан.
26'
26'
26'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Абейд Мехди получает желтую карточку.
24'
Абейд Мехди из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Балотелли Марио.
24'
Лотье Жордан атакует сзади соперника. Балотелли Марио пострадал.
23'
23'
Сиприен Вилан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
21'
21'
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Бела Жереми бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Суке Арно наказан за толчок Саммаритано Фредерик
16'
Варро Седрик коснулся мяча рукой.
15'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Беланда Юнес заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
15'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Байсс Пол из команды Ницца. Это Тавареш Жулио заработал фол.
13'
11'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает подножку. Суке Арно заработал фол.
11'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Далберт Эстеван.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
8'
8'
8'
7'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
7'
7'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
7'
Варро Седрик выбил мяч на угловой.
6'
4'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
4'
Балотелли Марио бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Балотелли Марио из команды Ницца. Это Амальфитано Ромен заработал фол.
2'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ницца
Дижон
6.2% (13)
Ничья:
9.6% (20)
Ницца
84.2% (176)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ницца:
45% (94)
0:1 Ницца:
22.5% (47)
0:2 Ницца:
10% (21)
1:1 Ничья:
8.1% (17)
1:3 Ницца:
4.3% (9)
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