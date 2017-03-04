Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 16564
0:1
5' ГолЭкамби Карл Токо
1:1
11' ГолРоделен Ронни
1:2
21' ГолН'Дойе Шейк
35' Желтая карточкаГильберт Фредерик
1:3
48' ПенальтиМангани Томас
2:3
67' ГолСантини Иван
73' Желтая карточкаН'Дойе Шейк
88' Желтая карточкаМартинеc Пабло
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 16564 болельщиков
93'
93'
Бессат Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
93'
93'
93'
93'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
93'
92'
Яхья Аледдин из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
92'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Бурийон Грегори коснулся мяча рукой.
92'
Мартинеc Пабло выбил мяч на угловой.
91'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Леборн Жордан из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Роделен Ронни из команды Кан делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
90'
89'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Леборн Жордан заработал фол.
89'
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Мартинеc Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Мартинеc Пабло совершает грубый фол. Карамо Янн был жертвой
88'
88'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
87'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
87'
87'
Суну Жиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Сиссоко Исса из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Роделен Ронни.
85'
85'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
83'
Суну Жиль из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
83'
82'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
82'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
82'
Мартинеc Пабло из команды Анже делает навес
82'
Сантамария Батист из команды Анже делает пас партнеру.
82'
Веркутр Реми ошибается в защите.
82'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
79'
Экамби Карл Токо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
78'
78'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
78'
78'
Леборн Жордан из команды Кан делает неудачный навес.
77'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Суну Жиль заработал фол.
76'
76'
76'
Траоре Исмаэль выбил мяч на угловой.
76'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Фере Жюльен из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
75'
Карамо Янн из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
75'
74'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
73'
Н'Дойе Шейк сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
73'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Адеоти Жордан.
73'
73'
Фере Жюльен из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Леборн Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Карамо Янн из команды Кан в офсайде
70'
70'
70'
70'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
69'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
69'
69'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Яхья Аледдин из команды Кан делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
67'
Карамо Янн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
67'
Роделен Ронни из команды Кан играет в стеночку. Сантини Иван был стеночкой.
67'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дьедью Фамара попал в створ после удара через себя.
67'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу одноклубнику.
67'
Мартинеc Пабло из команды Анже делает навес
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сантини Иван!
67'
67'
66'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
63'
Сиссоко Исса из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
62'
62'
62'
61'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
60'
Мишель Матьё сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
60'
60'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Мартинеc Пабло коснулся мяча рукой.
59'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
58'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
57'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Дьедью Фамара.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
54'
Бессат Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
52'
Бурийон Грегори из команды Анже делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
52'
Бурийон Грегори имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
52'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Адеоти Жордан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Дьедью Фамара.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Делаплас Джонатан получил травму и заменен. Леборн Жордан выходит на поле.
50'
Делаплас Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
49'
Карамо Янн из команды Кан делает неудачный навес.
48'
Г О О О О О Л - Мангани Томас из команды Анже забивает пенальти
47'
ПЕНАЛЬТИ! – Адеоти Жордан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Экамби Карл Токо заработал пенальти для своей команды
47'
46'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
46'
46'
Сантини Иван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Сеубе Николя уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
46'
Тактическая замена. Бамба Абдулайе уходит с поля и его заменяет Мартинеc Пабло
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
46'
Адеоти Жордан из команды Кан делает неудачный навес.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Сиссоко Исса из команды Анже делает неудачный навес.
45'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
44'
Н'Дойе Шейк из команды Анже бьет головой мимо ворот
44'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу одноклубнику.
44'
Фере Жюльен коснулся мяча рукой.
42'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Тэт Флавьен заработал фол.
42'
41'
Яхья Аледдин из команды Кан бьет головой мимо ворот
41'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
41'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
Бессат Венсан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
38'
38'
38'
38'
38'
38'
37'
37'
Фере Жюльен из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
36'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Гильберт Фредерик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Гильберт Фредерик атакует сзади соперника. Тэт Флавьен пострадал.
34'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Дьедью Фамара из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Бурийон Грегори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Бурийон Грегори заработал фол.
32'
32'
32'
31'
Фере Жюльен из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Делаплас Джонатан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Экамби Карл Токо из команды Анже. Это Адеоти Жордан заработал фол.
29'
29'
Сеубе Николя из команды Кан делает навес
28'
27'
27'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Бурийон Грегори из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
26'
Делаплас Джонатан из команды Кан в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
23'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
23'
23'
22'
22'
22'
22'
21'
Сиссоко Исса сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Н'Дойе Шейк из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
20'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
20'
18'
18'
17'
17'
Сеубе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Томас Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Дьедью Фамара.
14'
14'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
14'
Н'Дойе Шейк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Яхья Аледдин коснулся мяча рукой.
11'
Адеоти Жордан сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Роделен Ронни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Роделен Ронни на финте ушёл от оппонента.
10'
Адеоти Жордан из команды Кан делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
9'
Сиссоко Исса из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес
8'
7'
Сантини Иван имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
7'
6'
5'
Бамба Абдулайе сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Экамби Карл Токо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Бамба Абдулайе выбил мяч подальше от ворот.
4'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
2'
2'
2'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 2:3 Анже
Кан
55.6% (115)
Ничья:
36.2% (75)
Анже
8.2% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кан:
39.1% (81)
1:1 Ничья:
27.5% (57)
2:1 Кан:
12.6% (26)
0:0 Ничья:
6.3% (13)
0:1 Анже:
3.9% (8)
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