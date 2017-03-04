  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 16564
Кан
2:3
Конец матча
Анже
0'
0:1
5' Гол
Экамби Карл Токо
1:1
11' Гол
Роделен Ронни
1:2
21' Гол
Н'Дойе Шейк
35' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
1:3
48' Пенальти
Мангани Томас
2:3
67' Гол
Сантини Иван
73' Желтая карточка
Н'Дойе Шейк
88' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 16564 болельщиков
93'
Удар от ворот произведет Анже
93'
Бессат Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
93'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
93'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
Угловой
93'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
92'
Яхья Аледдин из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
92'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Бурийон Грегори коснулся мяча рукой.
92'
Мартинеc Пабло выбил мяч на угловой.
91'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Леборн Жордан из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Роделен Ронни из команды Кан делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Леборн Жордан заработал фол.
89'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
88'
Мартинеc Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
88'
Мартинеc Пабло совершает грубый фол. Карамо Янн был жертвой
88'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
87'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
87'
Суну Жиль из команды Анже устремляется вперед с мячом.
87'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Суну Жиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Сиссоко Исса из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Роделен Ронни.
85'
Удар от ворот произведет Анже
85'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
83'
Суну Жиль из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
83'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
82'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
82'
Мартинеc Пабло из команды Анже делает навес
82'
Сантамария Батист из команды Анже делает пас партнеру.
82'
Веркутр Реми ошибается в защите.
82'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников.
81'
Удар от ворот произведет Кан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Удар от ворот произведет Кан
79'
Экамби Карл Токо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
78'
Удар от ворот произведет Анже
78'
Леборн Жордан из команды Кан делает неудачный навес.
Фол, нарушение
77'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Суну Жиль заработал фол.
76'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
76'
Траоре Исмаэль выбил мяч на угловой.
76'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Фере Жюльен из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Карамо Янн из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
75'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
74'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
Желтая карточка
73'
Н'Дойе Шейк сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
73'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Адеоти Жордан.
73'
Удар от ворот произведет Анже
73'
Фере Жюльен из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Леборн Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
72'
Карамо Янн из команды Кан в офсайде
70'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
70'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
69'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
69'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Яхья Аледдин из команды Кан делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
67'
Карамо Янн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
67'
Роделен Ронни из команды Кан играет в стеночку. Сантини Иван был стеночкой.
67'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дьедью Фамара попал в створ после удара через себя.
67'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу одноклубнику.
67'
Мартинеc Пабло из команды Анже делает навес
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сантини Иван!
67'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Сиссоко Исса из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Анже
62'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
61'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мишель Матьё сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
60'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Мартинеc Пабло коснулся мяча рукой.
59'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Удар от ворот произведет Анже
58'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
57'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
55'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Дьедью Фамара.
55'
Удар от ворот произведет Кан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Удар от ворот произведет Анже
54'
Бессат Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
53'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
52'
Бурийон Грегори из команды Анже делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
52'
Бурийон Грегори имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
52'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Адеоти Жордан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Дьедью Фамара.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Делаплас Джонатан получил травму и заменен. Леборн Жордан выходит на поле.
Травма, повреждение
50'
Делаплас Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Удар от ворот произведет Анже
49'
Карамо Янн из команды Кан делает неудачный навес.
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Мангани Томас из команды Анже забивает пенальти
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ! – Адеоти Жордан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Экамби Карл Токо заработал пенальти для своей команды
47'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
46'
Удар от ворот произведет Анже
46'
Сантини Иван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Сеубе Николя уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
46'
Тактическая замена. Бамба Абдулайе уходит с поля и его заменяет Мартинеc Пабло
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Удар от ворот произведет Анже
46'
Адеоти Жордан из команды Кан делает неудачный навес.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Сиссоко Исса из команды Анже делает неудачный навес.
45'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Удар от ворот произведет Кан
44'
Н'Дойе Шейк из команды Анже бьет головой мимо ворот
44'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
44'
Фере Жюльен коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
42'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Тэт Флавьен заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Анже
41'
Яхья Аледдин из команды Кан бьет головой мимо ворот
41'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
41'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Удар от ворот произведет Анже
40'
Бессат Венсан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
38'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
37'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Фере Жюльен из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
35'
Гильберт Фредерик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
35'
Гильберт Фредерик атакует сзади соперника. Тэт Флавьен пострадал.
34'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Дьедью Фамара из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Бурийон Грегори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Бурийон Грегори заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Анже
32'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
31'
Фере Жюльен из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
30'
Делаплас Джонатан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
29'
Экамби Карл Токо из команды Анже. Это Адеоти Жордан заработал фол.
29'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сеубе Николя из команды Кан делает навес
28'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Анже
27'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Бурийон Грегори из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
Офсайд
26'
Делаплас Джонатан из команды Кан в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
23'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
22'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
21'
Сиссоко Исса сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Н'Дойе Шейк из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
20'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
18'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
17'
Удар от ворот произведет Анже
17'
Сеубе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Томас Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
16'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
15'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Дьедью Фамара.
14'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
14'
Н'Дойе Шейк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
13'
Яхья Аледдин коснулся мяча рукой.
11'
Адеоти Жордан сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Роделен Ронни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Роделен Ронни на финте ушёл от оппонента.
10'
Адеоти Жордан из команды Кан делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Сиссоко Исса из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес
8'
Удар от ворот произведет Анже
7'
Сантини Иван имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
7'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
6'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Бамба Абдулайе сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Экамби Карл Токо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Бамба Абдулайе выбил мяч подальше от ворот.
4'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
2'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 2:3 Анже
Кан
55.6% (115)
Ничья:
36.2% (75)
Анже
8.2% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Кан:
39.1% (81)
Ничья:
27.5% (57)
Кан:
12.6% (26)
Ничья:
6.3% (13)
Анже:
3.9% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация