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Стадион: Зрители: 13000
ПЕК Зволле
3:1
Конец матча
Витесс
0'
1:0
10' Гол
Саймак Мустафа
2:0
18' Гол
Брок-Мадсен Николай
2:1
48' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
54' Желтая карточка
Миазга Мэтт
3:1
55' Гол
Холла Данни
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
93'
Юйнин Чжан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле

93'
Тигадауини Аднане бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
92'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле. Это Накамба Марвелус заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Витесс
91'
Томас Райян ударом издали сотрясает перекладину
91'
Миазга Мэтт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
89'
Леердам Келвин наказан за толчок Мохтар Юнес
89'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
88'
Кашия Гурам из команды Витесс бьет головой мимо ворот
88'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Шенквельд Барт наказан за толчок Рашица Милот
88'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает навес
87'
Удар от ворот произведет Витесс
86'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
Угловой
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
86'
Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Брок-Мадсен Николай оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
86'
Мохтар Юнес на финте ушёл от оппонента.
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
85'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Витесс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
84'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Mitchel van Bergen коснулся мяча рукой.
84'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Это Юйнин Чжан заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
81'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
80'
Mitchel van Bergen из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Mitchel van Bergen из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
80'
Накамба Марвелус из команды Витесс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Тактическая замена. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля и его заменяет Mitchel van Bergen
77'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
Фол, нарушение
76'
Леердам Келвин нарушает правила. Саймак Мустафа пострадал
Фол, нарушение
76'
Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Миазга Мэтт
76'
Удар от ворот произведет Витесс
75'
Эхизибуэ Кингсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Мениг Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Django Warmerdam на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Ван Волфсвинкель Рикки попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
Юйнин Чжан из команды Витесс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
72'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
72'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Philippe Sandler получил травму и заменен. Шенквельд Барт выходит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
69'
Philippe Sandler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Юйнин Чжан
69'
Тактическая замена. Бэйкер Льюис уходит с поля и его заменяет Mukhtar Ali
Офсайд
68'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
68'
Philippe Sandler нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Миазга Мэтт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
68'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
68'
Миазга Мэтт выбил мяч на угловой.
68'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
68'
Мениг Квинси на финте ушёл от оппонента.
67'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
66'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
Угловой
66'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
65'
Холла Данни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
64'
Бэйкер Льюис наказан за толчок Ван Полен Брам
Фол, нарушение
64'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Бэйкер Льюис
64'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
63'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Леердам Келвин наказан за толчок Саймак Мустафа
62'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ван Полен Брам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
61'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
61'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
Удар от ворот произведет Витесс
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Django Warmerdam имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
59'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
59'
Миазга Мэтт нарушает правила. Брок-Мадсен Николай пострадал
57'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Дикс Кевин из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Тигадауини Аднане нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Холла Данни отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Желтая карточка
54'
Миазга Мэтт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Миазга Мэтт коснулся мяча рукой.
53'
Мениг Квинси пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
53'
Мениг Квинси на финте ушёл от оппонента.
53'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
51'
Ван Волфсвинкель Рикки мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
51'
Ван Волфсвинкель Рикки оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Накамба Марвелус из команды Витесс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
51'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
50'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
48'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс добил мяч в ворота.
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Рашица Милот и мяч снова в игре
47'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
47'
Ван Полен Брам ошибается в защите.
47'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
47'
Холла Данни нарушает правила. Ван Волфсвинкель Рикки пострадал
46'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
45'
Рашица Милот из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
44'
Накамба Марвелус из команды Витесс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
42'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
42'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
41'
Фор Наварон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Тигадауини Аднане из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
40'
Рашица Милот наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
39'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Леердам Келвин из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
39'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
38'
После дальнего удара, который нанес Дикс Кевин мяч отбит вратарем
38'
Тигадауини Аднане из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Холла Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Дикс Кевин ошибается в защите.
Фол, нарушение
37'
Ван Волфсвинкель Рикки наказан за толчок Philippe Sandler
35'
Удар от ворот произведет Витесс
35'
Томас Райян имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
35'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
34'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Philippe Sandler сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Леердам Келвин выбил мяч подальше от ворот.
34'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
30'
Саймак Мустафа наказан за толчок Накамба Марвелус
30'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
29'
Рашица Милот попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Рашица Милот из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
29'
Накамба Марвелус выбил мяч подальше от ворот.
28'
После дальнего удара, который нанес Ван Волфсвинкель Рикки мяч отбит вратарем
28'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
25'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
25'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
24'
Леердам Келвин из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
После дальнего удара, который нанес Бауй Уасим мяч отбит вратарем
23'
Миазга Мэтт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Кашия Гурам наказан за толчок Брок-Мадсен Николай
Фол, нарушение
20'
Ван Полен Брам коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
18'
Philippe Sandler сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брок-Мадсен Николай из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
18'
Кашия Гурам ошибается в защите.
18'
Philippe Sandler выбил мяч подальше от ворот.
18'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
18'
Тигадауини Аднане бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Рашица Милот из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Дикс Кевин из команды Витесс делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Накамба Марвелус.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Удар от ворот произведет Витесс
15'
Мениг Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Мениг Квинси на финте ушёл от оппонента.
15'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
13'
Леердам Келвин наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
12'
Бэйкер Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Ван Полен Брам сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Саймак Мустафа отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
10'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Саймак Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
7'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
6'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Фол, нарушение
4'
Дикс Кевин нарушает правила. Брок-Мадсен Николай пострадал
3'
Дикс Кевин из команды Витесс отвел угрозу отличным подкатом
3'
Эхизибуэ Кингсли на финте ушёл от оппонента.
3'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
1'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
1'
Накамба Марвелус из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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