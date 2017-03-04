Стадион: MAC3PARK Stadion Зрители: 13000
3:1
Конец матча
1:0
10' ГолСаймак Мустафа
2:0
18' ГолБрок-Мадсен Николай
2:1
48' ГолВан Волфсвинкель Рикки
54' Желтая карточкаМиазга Мэтт
3:1
55' ГолХолла Данни
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
93'
Юйнин Чжан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
93'
Тигадауини Аднане бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
92'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле. Это Накамба Марвелус заработал фол.
92'
91'
Томас Райян ударом издали сотрясает перекладину
91'
90'
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Леердам Келвин наказан за толчок Мохтар Юнес
89'
88'
Кашия Гурам из команды Витесс бьет головой мимо ворот
88'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Шенквельд Барт наказан за толчок Рашица Милот
88'
88'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает навес
87'
86'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
86'
Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Брок-Мадсен Николай оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
86'
Мохтар Юнес на финте ушёл от оппонента.
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
84'
84'
Mitchel van Bergen коснулся мяча рукой.
84'
83'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Это Юйнин Чжан заработал фол.
81'
81'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
80'
Mitchel van Bergen из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Mitchel van Bergen из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Тактическая замена. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля и его заменяет Mitchel van Bergen
77'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
76'
Леердам Келвин нарушает правила. Саймак Мустафа пострадал
76'
Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Миазга Мэтт
76'
75'
Эхизибуэ Кингсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Мениг Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Django Warmerdam на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
74'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Ван Волфсвинкель Рикки попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
Юйнин Чжан из команды Витесс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
72'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
72'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Philippe Sandler получил травму и заменен. Шенквельд Барт выходит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Philippe Sandler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Юйнин Чжан
69'
Тактическая замена. Бэйкер Льюис уходит с поля и его заменяет Mukhtar Ali
68'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
68'
Philippe Sandler нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
68'
Миазга Мэтт выбил мяч на угловой.
68'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
68'
67'
66'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
65'
Холла Данни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Бэйкер Льюис наказан за толчок Ван Полен Брам
64'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Бэйкер Льюис
64'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
62'
Леердам Келвин наказан за толчок Саймак Мустафа
62'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ван Полен Брам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
61'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Django Warmerdam имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
59'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Миазга Мэтт нарушает правила. Брок-Мадсен Николай пострадал
57'
57'
Дикс Кевин из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Тигадауини Аднане нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Холла Данни отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
54'
Миазга Мэтт получает желтую карточку.
54'
Миазга Мэтт коснулся мяча рукой.
53'
Мениг Квинси пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
53'
53'
51'
Ван Волфсвинкель Рикки мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
51'
Ван Волфсвинкель Рикки оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
51'
50'
50'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
48'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс добил мяч в ворота.
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Рашица Милот и мяч снова в игре
47'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
47'
Ван Полен Брам ошибается в защите.
47'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
47'
Холла Данни нарушает правила. Ван Волфсвинкель Рикки пострадал
46'
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
45'
Рашица Милот из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
44'
44'
44'
43'
Ван Волфсвинкель Рикки наказан за толчок Бауй Уасим
42'
42'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
41'
Фор Наварон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Тигадауини Аднане из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Рашица Милот наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
39'
39'
Леердам Келвин из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
39'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
38'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Тигадауини Аднане
38'
После дальнего удара, который нанес Дикс Кевин мяч отбит вратарем
38'
Тигадауини Аднане из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Холла Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Дикс Кевин ошибается в защите.
37'
Ван Волфсвинкель Рикки наказан за толчок Philippe Sandler
35'
35'
Томас Райян имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
34'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Philippe Sandler сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Леердам Келвин выбил мяч подальше от ворот.
34'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
30'
Саймак Мустафа наказан за толчок Накамба Марвелус
30'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
30'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
29'
Рашица Милот попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Рашица Милот из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
29'
Накамба Марвелус выбил мяч подальше от ворот.
28'
После дальнего удара, который нанес Ван Волфсвинкель Рикки мяч отбит вратарем
28'
27'
25'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
25'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
24'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
24'
Леердам Келвин из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
После дальнего удара, который нанес Бауй Уасим мяч отбит вратарем
23'
23'
23'
Кашия Гурам наказан за толчок Брок-Мадсен Николай
22'
Ван Волфсвинкель Рикки наказан за толчок Бауй Уасим
20'
Ван Полен Брам коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
18'
Philippe Sandler сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брок-Мадсен Николай из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
18'
Кашия Гурам ошибается в защите.
18'
Philippe Sandler выбил мяч подальше от ворот.
18'
18'
Тигадауини Аднане бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Рашица Милот из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
17'
Дикс Кевин из команды Витесс делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
16'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Накамба Марвелус.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
15'
Мениг Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
15'
13'
Леердам Келвин наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
12'
Бэйкер Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Ван Полен Брам сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Саймак Мустафа отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
10'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
8'
7'
7'
Саймак Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
7'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
4'
Дикс Кевин нарушает правила. Брок-Мадсен Николай пострадал
3'
Дикс Кевин из команды Витесс отвел угрозу отличным подкатом
3'
Эхизибуэ Кингсли на финте ушёл от оппонента.
3'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
1'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
1'
Накамба Марвелус из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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