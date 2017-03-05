Стадион: Спарта Зрители: 10500
1:0
Конец матча
1:0
1' ГолПогба Матиас
63' Желтая карточкаКардсдорп Рик
71' Желтая карточкаDenzel Dumfries
73' Желтая карточкаRoy Kortsmit
88' Желтая карточкаЭль-Ахмади Карим
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
94'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Sherel Floranus.
94'
94'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
93'
Боттегин Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
93'
93'
93'
Йоргенсен Николай имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
92'
Пушич Мартин наказан за толчок Нелом Микел
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 10500 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
90'
Кардсдорп Рик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
90'
89'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Эль-Ахмади Карим получает желтую карточку.
88'
Эль-Ахмади Карим совершает грубый фол. Пушич Мартин был жертвой
88'
87'
87'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
87'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
86'
Пушич Мартин исполняет штрафной удар, но его блокируют
85'
Боттегин Эрик наказан за толчок Пушич Мартин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
85'
Боттегин Эрик наказан за толчок Пушич Мартин
85'
Кардсдорп Рик нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
84'
84'
83'
Боттегин Эрик наказан за толчок Роланд Бергкамп
83'
Роланд Бергкамп наказан за толчок Боттегин Эрик
82'
82'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
82'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
82'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
81'
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
80'
80'
Эль-Ахмади Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
80'
Басачикоглу Билал возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Ван Морсел Пако заработал фол.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Басачикоглу Билал получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Роланд Бергкамп
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает навес
78'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Басачикоглу Билал заработал фол.
77'
77'
77'
77'
77'
77'
Ван Морсел Пако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Сануси Райан выбил мяч на угловой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
75'
Йоргенсен Николай пробил головой, вратарь справился с ударом.
75'
75'
Кёйт Дирк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
75'
75'
Ван Морсел Пако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Кабрал Джерсон выбил мяч на угловой.
74'
74'
Боттегин Эрик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
74'
73'
Rick van Drongelen выбил мяч на угловой.
73'
73'
73'
Roy Kortsmit получил жёлтую карточку за затяжку времени.
72'
Тактическая замена. Погба Матиас уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
72'
Басачикоглу Билал имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
72'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
72'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
71'
Denzel Dumfries совершает грубый фол. Басачикоглу Билал был жертвой
71'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
70'
Кардсдорп Рик нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
70'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает подножку. Боттегин Эрик заработал фол.
69'
68'
Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Кёйт Дирк
68'
Тактическая замена. Гудвин Крейг уходит с поля и его заменяет Florian Pinteaux
68'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
68'
68'
68'
Тоорнстра Йенс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
67'
67'
67'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Басачикоглу Билал заработал фол.
67'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
66'
Де Вильена Тонни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
66'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам. Это Бергёйс Стивен заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
64'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
64'
63'
Кардсдорп Рик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает подножку. Гудвин Крейг заработал фол.
63'
Погба Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Denzel Dumfries блокирует соперника. Бергёйс Стивен заработал своей команде штрафной.
62'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
61'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает навес
61'
60'
60'
Де Вильена Тонни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
60'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
60'
59'
59'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
59'
Ван Морсел Пако выбил мяч на угловой.
58'
58'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам. Это Басачикоглу Билал заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
55'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
54'
53'
Элия Эльеро получил травму и заменен. Басачикоглу Билал выходит на поле.
52'
Эль-Ахмади Карим нарушает правила. Sherel Floranus пострадал
52'
51'
50'
Де Вильена Тонни совершает грубый фол. Кабрал Джерсон был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
50'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
49'
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
47'
47'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
47'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам. Это Эль-Ахмади Карим заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
44'
После дальнего удара, который нанес Бергёйс Стивен мяч отбит вратарем
43'
43'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам. Это Де Вильена Тонни заработал фол.
42'
Кардсдорп Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
41'
41'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
41'
41'
41'
40'
40'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает подножку. Гудвин Крейг заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
39'
Боттегин Эрик наказан за толчок Погба Матиас
39'
38'
38'
38'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Погба Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Матч возобновится спорным мячом
37'
Погба Матиас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
35'
33'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
33'
Йоргенсен Николай возвращается на поле, всё в порядке.
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Йоргенсен Николай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Йоргенсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд играет в стеночку. Де Вильена Тонни был стеночкой.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
30'
30'
Ван Морсел Пако бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
28'
Конголо Теренс получил травму и заменен. Нелом Микел выходит на поле.
27'
Конголо Теренс возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Конголо Теренс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Конголо Теренс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам. Это Элия Эльеро заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Сануси Райан, и мяч снова в игре
24'
23'
22'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Гудвин Крейг
21'
21'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Йоргенсен Николай пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
Denzel Dumfries выбил мяч на угловой.
20'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
20'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гудвин Крейг не смог удачно сыграть.
19'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
19'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Элия Эльеро мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
17'
16'
16'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
16'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
15'
15'
15'
14'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд наносит очень неточный удар.
14'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Де Вильена Тонни и мяч снова в игре
14'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
13'
Ван Морсел Пако возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Матч возобновится спорным мячом
12'
Ван Морсел Пако получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Ван Морсел Пако на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
10'
Дейкстра Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
7'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
6'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает подножку. Конголо Теренс заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
5'
4'
3'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
1'
Кабрал Джерсон сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Погба Матиас из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
1'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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