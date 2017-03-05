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Стадион: Зрители: 10500
Спарта Роттердам
1:0
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
1' Гол
Погба Матиас
63' Желтая карточка
Кардсдорп Рик
71' Желтая карточка
Denzel Dumfries
73' Желтая карточка
Roy Kortsmit
88' Желтая карточка
Эль-Ахмади Карим
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
94'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Sherel Floranus.
94'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
94'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес

93'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Боттегин Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
93'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
93'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Йоргенсен Николай имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
Фол, нарушение
92'
Пушич Мартин наказан за толчок Нелом Микел
Офсайд
91'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд в офсайде
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 10500 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
90'
Кардсдорп Рик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
90'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
89'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
88'
Эль-Ахмади Карим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Эль-Ахмади Карим совершает грубый фол. Пушич Мартин был жертвой
88'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
87'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
87'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Пушич Мартин исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
85'
Боттегин Эрик наказан за толчок Пушич Мартин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
85'
Боттегин Эрик наказан за толчок Пушич Мартин
85'
Кардсдорп Рик нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
84'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Боттегин Эрик наказан за толчок Роланд Бергкамп
Фол, нарушение
83'
Роланд Бергкамп наказан за толчок Боттегин Эрик
82'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
82'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
82'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
82'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
81'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
81'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
80'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
80'
Эль-Ахмади Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
Травма, повреждение
80'
Басачикоглу Билал возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
79'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Ван Морсел Пако заработал фол.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Басачикоглу Билал получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Роланд Бергкамп
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
78'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Басачикоглу Билал заработал фол.
77'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
77'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
77'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Ван Морсел Пако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
76'
Сануси Райан выбил мяч на угловой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
75'
Йоргенсен Николай пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
75'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
75'
Кёйт Дирк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
75'
Ван Морсел Пако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
75'
Кабрал Джерсон выбил мяч на угловой.
74'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
74'
Боттегин Эрик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
74'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
Угловой
74'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
73'
Rick van Drongelen выбил мяч на угловой.
73'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
73'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Желтая карточка
73'
Roy Kortsmit получил жёлтую карточку за затяжку времени.
72'
Тактическая замена. Погба Матиас уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
72'
Басачикоглу Билал имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
72'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
72'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Denzel Dumfries совершает грубый фол. Басачикоглу Билал был жертвой
71'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
71'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Кардсдорп Рик нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
70'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
70'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает подножку. Боттегин Эрик заработал фол.
69'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Кёйт Дирк
68'
Тактическая замена. Гудвин Крейг уходит с поля и его заменяет Florian Pinteaux
68'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
68'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
68'
Тоорнстра Йенс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
67'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Басачикоглу Билал заработал фол.
67'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
67'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
66'
Де Вильена Тонни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам. Это Бергёйс Стивен заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
64'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
Желтая карточка
63'
Кардсдорп Рик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает подножку. Гудвин Крейг заработал фол.
63'
Погба Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Denzel Dumfries блокирует соперника. Бергёйс Стивен заработал своей команде штрафной.
62'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает навес
61'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
60'
Де Вильена Тонни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
60'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
60'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
59'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
59'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
59'
Ван Морсел Пако выбил мяч на угловой.
58'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам. Это Басачикоглу Билал заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
55'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
54'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
54'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
53'
Элия Эльеро получил травму и заменен. Басачикоглу Билал выходит на поле.
Фол, нарушение
52'
Эль-Ахмади Карим нарушает правила. Sherel Floranus пострадал
52'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
50'
Де Вильена Тонни совершает грубый фол. Кабрал Джерсон был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
50'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
49'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Угловой
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
47'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
47'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
46'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам. Это Эль-Ахмади Карим заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
44'
После дальнего удара, который нанес Бергёйс Стивен мяч отбит вратарем
43'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Фол, нарушение
43'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам. Это Де Вильена Тонни заработал фол.
42'
Кардсдорп Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
41'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
41'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
41'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
41'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
40'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает подножку. Гудвин Крейг заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
39'
Боттегин Эрик наказан за толчок Погба Матиас
39'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
38'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
Травма, повреждение
37'
Погба Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
37'
Погба Матиас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
35'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
33'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
Травма, повреждение
33'
Йоргенсен Николай возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Йоргенсен Николай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Йоргенсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд играет в стеночку. Де Вильена Тонни был стеночкой.
31'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
30'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
30'
Ван Морсел Пако бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
28'
Конголо Теренс получил травму и заменен. Нелом Микел выходит на поле.
Травма, повреждение
27'
Конголо Теренс возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Конголо Теренс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
26'
Конголо Теренс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам. Это Элия Эльеро заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Сануси Райан, и мяч снова в игре
24'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Фол, нарушение
22'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Гудвин Крейг
21'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
21'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Йоргенсен Николай пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
Denzel Dumfries выбил мяч на угловой.
20'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
20'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
20'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
19'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гудвин Крейг не смог удачно сыграть.
19'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
19'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Элия Эльеро мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
17'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Угловой
16'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
16'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
15'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
15'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
14'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд наносит очень неточный удар.
14'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Де Вильена Тонни и мяч снова в игре
14'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Травма, повреждение
13'
Ван Морсел Пако возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
12'
Ван Морсел Пако получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
11'
Ван Морсел Пако на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
10'
Дейкстра Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
9'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
7'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
6'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает подножку. Конголо Теренс заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
4'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
1'
Кабрал Джерсон сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Погба Матиас из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
1'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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