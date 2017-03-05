Стадион: Галгенваард Зрители: 17712
1:1
Конец матча
0:1
16' ГолМалоне Дион
33' Желтая карточкаСерж Канон
35' Желтая карточкаФернандес Гюйон
36' Желтая карточкаЯнссен Виллем
1:1
40' ГолЖивкович Рицхайро
54' Желтая карточкаМейерс Арон
59' Желтая карточкаЭбюэхи Тайронн
62' Желтая карточкаКерк Гирано
90' Желтая карточкаNick Venema
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
93'
Хавенар Майк коснулся мяча рукой.
93'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Nick Venema получает желтую карточку.
92'
Nick Venema из команды Утрехт. Это Мейерс Арон заработал фол.
92'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
90'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Конбой Кевин заработал фол.
88'
Конбой Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
88'
87'
86'
Тактическая замена. Живкович Рицхайро уходит с поля и его заменяет Nick Venema
86'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт. Это Серж Канон заработал фол.
86'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
После удара головой, который нанес Лабьяд Закария, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
85'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
83'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
82'
Тактическая замена. Дюплан Эдуар уходит с поля и его заменяет Волтерс Рэнди
81'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
81'
Бёгелсдейк Том сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
78'
Трупе Джованни наказан за толчок Мейерс Арон
76'
76'
Баразит Насер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
73'
После дальнего удара, который нанес Амрабат Софьян мяч отбит вратарем
73'
73'
Хавенар Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Конбой Кевин из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
70'
69'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
68'
Тактическая замена. Схакен Рубен уходит с поля и его заменяет Бекер Шеральдо
68'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Аюб Яссин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
64'
64'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
62'
Керк Гирано получает желтую карточку.
62'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
62'
Аюб Яссин на финте ушёл от оппонента.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Эбюэхи Тайронн получает желтую карточку.
59'
Эбюэхи Тайронн совершает грубый фол. Конбой Кевин был жертвой
58'
56'
Баразит Насер из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
55'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
55'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Мейерс Арон получает желтую карточку.
54'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Живкович Рицхайро.
54'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
54'
Баразит Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
53'
53'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
52'
51'
51'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
51'
Баразит Насер нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Баразит Насер из команды Утрехт играет в стеночку. Аюб Яссин был стеночкой.
51'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Аюб Яссин заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг в офсайде
48'
47'
Аюб Яссин ударом издали сотрясает перекладину
46'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
46'
Ван дер Мер Робин получил травму и заменен. Конбой Кевин выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
48'
Ван дер Мер Робин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Ван дер Мер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Ван дер Мер Робин выбил мяч на угловой.
45'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
44'
Аюб Яссин наказан за толчок Баккер Данни
43'
Янссен Виллем из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
43'
Леувин Рамон ошибается в защите.
42'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг в офсайде
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Трупе Джованни сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Живкович Рицхайро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
40'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Амрабат Софьян на финте ушёл от оппонента.
39'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
39'
38'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
36'
Янссен Виллем получает желтую карточку.
36'
Янссен Виллем совершает грубый фол. Фернандес Гюйон был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Фернандес Гюйон получает желтую карточку.
35'
Фернандес Гюйон атакует сзади соперника. Брама Вут пострадал.
34'
34'
Ван дер Мер Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Малоне Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Серж Канон получает желтую карточку.
33'
Серж Канон совершает грубый фол. Керк Гирано был жертвой
31'
Трупе Джованни наказан за толчок Фернандес Гюйон
31'
Дюплан Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
28'
Схакен Рубен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
28'
Схакен Рубен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес
26'
26'
Баразит Насер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Дюплан Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Амрабат Софьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает навес
25'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
23'
23'
Дюплан Эдуар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
23'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
22'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
21'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает подножку. Баккер Данни заработал фол.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Малоне Дион!
16'
Малоне Дион оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
16'
Леувин Рамон ошибается в защите.
15'
Сегодняшная посещаемость составляет 17712 болельщиков
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
13'
Керк Гирано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
Брама Вут из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Баккер Данни.
11'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
Баразит Насер из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Баразит Насер на финте ушёл от оппонента.
8'
6'
6'
5'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Керк Гирано наказан за толчок Мейерс Арон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
3'
3'
Баразит Насер из команды Утрехт делает неудачный навес.
3'
Малоне Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Амрабат Софьян из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Фернандес Гюйон наказан за толчок Леувин Рамон
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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