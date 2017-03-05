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Стадион: Зрители: 17712
Утрехт
1:1
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
0:1
16' Гол
Малоне Дион
33' Желтая карточка
Серж Канон
35' Желтая карточка
Фернандес Гюйон
36' Желтая карточка
Янссен Виллем
1:1
40' Гол
Живкович Рицхайро
54' Желтая карточка
Мейерс Арон
59' Желтая карточка
Эбюэхи Тайронн
62' Желтая карточка
Керк Гирано
90' Желтая карточка
Nick Venema
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
93'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
93'
Хавенар Майк коснулся мяча рукой.
93'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Nick Venema получает желтую карточку.

Фол, нарушение
92'
Nick Venema из команды Утрехт. Это Мейерс Арон заработал фол.
92'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
90'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
89'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Конбой Кевин заработал фол.
88'
Конбой Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
87'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
86'
Тактическая замена. Живкович Рицхайро уходит с поля и его заменяет Nick Venema
Фол, нарушение
86'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт. Это Серж Канон заработал фол.
86'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
86'
После удара головой, который нанес Лабьяд Закария, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
85'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
82'
Тактическая замена. Дюплан Эдуар уходит с поля и его заменяет Волтерс Рэнди
Фол, нарушение
81'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
81'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
81'
Бёгелсдейк Том сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
78'
Трупе Джованни наказан за толчок Мейерс Арон
76'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
76'
Баразит Насер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
73'
После дальнего удара, который нанес Амрабат Софьян мяч отбит вратарем
73'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Хавенар Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой слева.
72'
Конбой Кевин из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
70'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Схакен Рубен уходит с поля и его заменяет Бекер Шеральдо
Фол, нарушение
68'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Аюб Яссин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
64'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
Желтая карточка
62'
Керк Гирано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
62'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Аюб Яссин на финте ушёл от оппонента.
61'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
59'
Эбюэхи Тайронн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Эбюэхи Тайронн совершает грубый фол. Конбой Кевин был жертвой
58'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
56'
Баразит Насер из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
55'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
55'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
54'
Мейерс Арон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Живкович Рицхайро.
54'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
54'
Баразит Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
53'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
53'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
52'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
51'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
51'
Баразит Насер нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Баразит Насер из команды Утрехт играет в стеночку. Аюб Яссин был стеночкой.
Фол, нарушение
51'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Аюб Яссин заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
48'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг в офсайде
48'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
47'
Аюб Яссин ударом издали сотрясает перекладину
46'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
46'
Ван дер Мер Робин получил травму и заменен. Конбой Кевин выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Угловой
48'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
Травма, повреждение
48'
Ван дер Мер Робин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Ван дер Мер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Ван дер Мер Робин выбил мяч на угловой.
45'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Удар от ворот произведет Утрехт
Фол, нарушение
44'
Аюб Яссин наказан за толчок Баккер Данни
43'
Янссен Виллем из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
43'
Леувин Рамон ошибается в защите.
Офсайд
42'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг в офсайде
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Трупе Джованни сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Живкович Рицхайро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
40'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Амрабат Софьян на финте ушёл от оппонента.
39'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
39'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой слева.
38'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
36'
Янссен Виллем получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Янссен Виллем совершает грубый фол. Фернандес Гюйон был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
35'
Фернандес Гюйон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Фернандес Гюйон атакует сзади соперника. Брама Вут пострадал.
34'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
34'
Ван дер Мер Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Малоне Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Серж Канон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Серж Канон совершает грубый фол. Керк Гирано был жертвой
Фол, нарушение
31'
Трупе Джованни наказан за толчок Фернандес Гюйон
31'
Дюплан Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
30'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
28'
Схакен Рубен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
28'
Схакен Рубен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес
26'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
26'
Баразит Насер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Дюплан Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
26'
Амрабат Софьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает навес
25'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Утрехт
23'
Дюплан Эдуар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
23'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
22'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает подножку. Баккер Данни заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Утрехт
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Малоне Дион!
16'
Малоне Дион оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
16'
Леувин Рамон ошибается в защите.
15'
Сегодняшная посещаемость составляет 17712 болельщиков
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
13'
Керк Гирано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
12'
Брама Вут из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Баккер Данни.
Фол, нарушение
11'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
11'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
Баразит Насер из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Баразит Насер на финте ушёл от оппонента.
8'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
6'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
6'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Керк Гирано наказан за толчок Мейерс Арон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
3'
Баразит Насер из команды Утрехт делает неудачный навес.
3'
Малоне Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой слева.
3'
Амрабат Софьян из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
1'
Фернандес Гюйон наказан за толчок Леувин Рамон
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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