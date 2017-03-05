  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 22312
Гронинген
1:1
Конец матча
Аякс
0'
1:0
56' Гол
Линссен Брайн
1:1
82' Гол
Классен Дэви
86' Желтая карточка
Вельтман Йоел
87' Красная карточка
Мемишевич Самир
90' Желтая карточка
Юнес Амин
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
96'
Юнес Амин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
96'
Дрост Йеспер выбил мяч на угловой.
96'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
95'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает подножку. Justin Kluivert заработал фол.
95'
Justin Kluivert на финте ушёл от оппонента.
95'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
95'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
94'
Удар от ворот произведет Гронинген
94'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ван де Бек Донни и мяч снова в игре
94'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
94'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Дэвидсон Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
93'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
93'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Синкгравен Дэйли выбил мяч подальше от ворот.
92'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
92'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 22312 болельщиков
90'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает неудачный навес.
90'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
89'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
89'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
89'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Пейн Десевио
87'
УДАЛЕНИЕ! Мемишевич Самир получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
87'
Мемишевич Самир совершает грубый фол. Синкгравен Дэйли был жертвой
Желтая карточка
86'
Вельтман Йоел получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
86'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
85'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
84'
Удар от ворот произведет Гронинген
82'
Синкгравен Дэйли сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Классен Дэви записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
81'
Удар от ворот произведет Аякс
81'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает пас партнеру.
80'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Тактическая замена. Хиаряй Том уходит с поля и его заменяет Ван Нифф Юлл
Офсайд
79'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
79'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Падт Серджио выбил мяч подальше от ворот.
78'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Тактическая замена. Санчес Давинсон уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
Фол, нарушение
78'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
76'
Удар от ворот произведет Гронинген
76'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Линссен Брайн получил травму и заменен. Дрост Йеспер выходит на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Махи Мимаун наказан за толчок Де Лихт Маттайс
74'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает навес
74'
Удар от ворот произведет Гронинген
73'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс бьет головой мимо ворот
Угловой
73'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
73'
Ларсен Каспер выбил мяч на угловой.
73'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
72'
Удар от ворот произведет Гронинген
72'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
71'
Дэвидсон Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Юнес Амин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Удар от ворот произведет Гронинген
70'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс бьет головой мимо ворот
70'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
Фол, нарушение
69'
Ларсен Каспер из команды Гронинген делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
68'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Санчес Давинсон ошибается в защите.
Фол, нарушение
66'
Махи Мимаун наказан за толчок Де Лихт Маттайс
65'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Justin Kluivert нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
64'
Линссен Брайн из команды Гронинген в офсайде
63'
Дольберг Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Юнес Амин из команды Аякс делает пас партнеру.
62'
Удар от ворот произведет Гронинген
62'
Шоне Лассе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Justin Kluivert из команды Аякс делает пас партнеру.
62'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
61'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
61'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Justin Kluivert на финте ушёл от оппонента.
59'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Justin Kluivert
58'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
58'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает подножку. Мемишевич Самир заработал фол.
58'
Синкгравен Дэйли на финте ушёл от оппонента.
Описание гола
56'
ГОООООЛ - Линссен Брайн из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
56'
Онана Андре ошибается в защите.
56'
Линссен Брайн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
56'
Дэвидсон Джейсон выбил мяч на угловой.
55'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
54'
Удар от ворот произведет Гронинген
54'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
53'
Удар от ворот произведет Гронинген
53'
Траоре Бертран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
51'
Линссен Брайн из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Де Лихт Маттайс.
50'
Удар от ворот произведет Гронинген
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Юнес Амин из команды Аякс делает неудачный навес.
49'
Удар от ворот произведет Аякс
49'
Тибблинг Симон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Тибблинг Симон на финте ушёл от оппонента.
48'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
47'
Траоре Бертран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
45'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает подножку. Синкгравен Дэйли заработал фол.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Махи Мимаун наказан за толчок Санчес Давинсон
44'
Траоре Бертран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Классен Дэви из команды Аякс делает навес
43'
Классен Дэви из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
43'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Линссен Брайн из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
41'
Синкгравен Дэйли наказан за толчок Тибблинг Симон
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
40'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает подножку. Мемишевич Самир заработал фол.
39'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
ШТАНГА! Юнес Амин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
39'
Юнес Амин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
39'
Удар от ворот произведет Аякс
39'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес
38'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
38'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает подножку. Райнен Этьенн заработал фол.
37'
Дэвидсон Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
37'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Линссен Брайн наказан за толчок Де Лихт Маттайс
36'
Удар от ворот произведет Гронинген
36'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
35'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
35'
Мемишевич Самир ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Удар от ворот произведет Гронинген
34'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
33'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает навес
Офсайд
33'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
32'
Йенсен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Классен Дэви из команды Аякс делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Тибблинг Симон коснулся мяча рукой.
31'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Шоне Лассе выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Удар от ворот произведет Гронинген
29'
Классен Дэви отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Траоре Бертран из команды Аякс делает пас партнеру.
29'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
28'
Идрисси Уссама из команды Гронинген в офсайде
28'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
Офсайд
26'
Линссен Брайн из команды Гронинген в офсайде
26'
Йенсен Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
Угловой
26'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
25'
Тибблинг Симон имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
25'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Дольберг Каспер из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
23'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
23'
Ларсен Каспер из команды Гронинген делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Аякс
22'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает неудачный навес.
22'
Махи Мимаун из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
21'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
21'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
20'
Удар от ворот произведет Гронинген
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
20'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Гронинген
19'
Вельтман Йоел выбил мяч подальше от ворот.
19'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
18'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Траоре Бертран и мяч снова в игре
18'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
18'
Ларсен Каспер из команды Гронинген остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
17'
Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
17'
Санчес Давинсон ошибается в защите.
17'
Падт Серджио выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Шоне Лассе коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тибблинг Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Юнес Амин из команды Аякс делает подножку. Мемишевич Самир заработал фол.
15'
Мемишевич Самир из команды Гронинген играет в стеночку. Йенсен Рубен был стеночкой.
14'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Удар от ворот произведет Гронинген
13'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
12'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Гронинген
11'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Юнес Амин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
11'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
10'
Линссен Брайн из команды Гронинген в офсайде
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
9'
Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
7'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
7'
Зиеш Хаким на финте ушёл от оппонента.
7'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Райнен Этьенн выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
6'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
3'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
2'
Мемишевич Самир из команды Гронинген остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Зиеш Хаким на финте ушёл от оппонента.
2'
Удар от ворот произведет Гронинген
2'
Траоре Бертран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Траоре Бертран из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация