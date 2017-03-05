Стадион: Евроборг Зрители: 22312
1:0
56' ГолЛинссен Брайн
1:1
82' ГолКлассен Дэви
86' Желтая карточкаВельтман Йоел
87' Красная карточкаМемишевич Самир
90' Желтая карточкаЮнес Амин
Второй тайм
96'
Юнес Амин получает желтую карточку за неспортивное поведение
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
96'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
96'
Дрост Йеспер выбил мяч на угловой.
96'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает подножку. Justin Kluivert заработал фол.
95'
Justin Kluivert на финте ушёл от оппонента.
95'
95'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
94'
94'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ван де Бек Донни и мяч снова в игре
94'
94'
94'
93'
93'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
Синкгравен Дэйли выбил мяч подальше от ворот.
92'
92'
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 22312 болельщиков
90'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает неудачный навес.
90'
90'
89'
89'
89'
89'
89'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Пейн Десевио
87'
УДАЛЕНИЕ! Мемишевич Самир получил жёлтую карточку и покинул поле.
87'
Мемишевич Самир совершает грубый фол. Синкгравен Дэйли был жертвой
86'
Вельтман Йоел получает желтую карточку.
86'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
84'
82'
Синкгравен Дэйли сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Классен Дэви записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
81'
81'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает пас партнеру.
80'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Тактическая замена. Хиаряй Том уходит с поля и его заменяет Ван Нифф Юлл
79'
79'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Падт Серджио выбил мяч подальше от ворот.
78'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Тактическая замена. Санчес Давинсон уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
78'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
76'
76'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Линссен Брайн получил травму и заменен. Дрост Йеспер выходит на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Махи Мимаун наказан за толчок Де Лихт Маттайс
74'
74'
73'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс бьет головой мимо ворот
73'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
73'
Ларсен Каспер выбил мяч на угловой.
72'
72'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
70'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс бьет головой мимо ворот
70'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
69'
Ларсен Каспер из команды Гронинген делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
68'
68'
66'
Санчес Давинсон ошибается в защите.
66'
Махи Мимаун наказан за толчок Де Лихт Маттайс
65'
65'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Justin Kluivert нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
Дольберг Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
62'
Шоне Лассе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Justin Kluivert из команды Аякс делает пас партнеру.
62'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
61'
61'
61'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
60'
Justin Kluivert на финте ушёл от оппонента.
59'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Justin Kluivert
58'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает подножку. Мемишевич Самир заработал фол.
58'
Синкгравен Дэйли на финте ушёл от оппонента.
56'
ГОООООЛ - Линссен Брайн из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
56'
Онана Андре ошибается в защите.
56'
Линссен Брайн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
56'
Дэвидсон Джейсон выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
55'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
54'
54'
53'
53'
Траоре Бертран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
51'
Линссен Брайн из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Де Лихт Маттайс.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
49'
Тибблинг Симон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Тибблинг Симон на финте ушёл от оппонента.
48'
47'
Траоре Бертран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
45'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает подножку. Синкгравен Дэйли заработал фол.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Махи Мимаун наказан за толчок Санчес Давинсон
44'
Траоре Бертран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Классен Дэви из команды Аякс делает навес
43'
Классен Дэви из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
43'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Линссен Брайн из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
41'
Синкгравен Дэйли наказан за толчок Тибблинг Симон
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает подножку. Мемишевич Самир заработал фол.
39'
39'
ШТАНГА! Юнес Амин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
39'
39'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес
38'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает навес
38'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает подножку. Райнен Этьенн заработал фол.
37'
37'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
37'
36'
Линссен Брайн наказан за толчок Де Лихт Маттайс
36'
36'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
35'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
35'
Мемишевич Самир ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
34'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
33'
33'
33'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
32'
Йенсен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Классен Дэви из команды Аякс делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
31'
Тибблинг Симон коснулся мяча рукой.
31'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Шоне Лассе выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
29'
Классен Дэви отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Траоре Бертран из команды Аякс делает пас партнеру.
29'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Идрисси Уссама из команды Гронинген в офсайде
28'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
26'
26'
Йенсен Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
26'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
25'
Тибблинг Симон имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
25'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Дольберг Каспер из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
23'
23'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
23'
Ларсен Каспер из команды Гронинген делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
22'
22'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает неудачный навес.
22'
Махи Мимаун из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
21'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
21'
21'
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
19'
19'
Вельтман Йоел выбил мяч подальше от ворот.
19'
19'
18'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Траоре Бертран и мяч снова в игре
18'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
18'
Ларсен Каспер из команды Гронинген остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
17'
Санчес Давинсон ошибается в защите.
17'
Падт Серджио выбил мяч подальше от ворот.
15'
Шоне Лассе коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
15'
Тибблинг Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Юнес Амин из команды Аякс делает подножку. Мемишевич Самир заработал фол.
15'
Мемишевич Самир из команды Гронинген играет в стеночку. Йенсен Рубен был стеночкой.
14'
14'
13'
13'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
12'
11'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
9'
Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
8'
8'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
7'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
7'
Зиеш Хаким на финте ушёл от оппонента.
7'
6'
Райнен Этьенн выбил мяч подальше от ворот.
6'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
3'
3'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
2'
Мемишевич Самир из команды Гронинген остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Зиеш Хаким на финте ушёл от оппонента.
2'
2'
Траоре Бертран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Траоре Бертран из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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