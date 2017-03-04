Стадион: Ceres Park Зрители: 4289
1:2
Конец матча
1:0
4' ГолРасмуссен Мортен
1:1
41' ГолРомер Марсель
45' Желтая карточкаСпельманн Мартин
55' Желтая карточкаПоульсен Симон
69' Желтая карточкаХедегор Миккель
77' Желтая карточкаDaniel A. Pedersen
1:2
90' ГолХедегор Миккель
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4289 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
92'
92'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Амини Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хедегор Миккель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Kasper Junker из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
90'
89'
89'
89'
89'
89'
Nimo Gribenco из команды Орхус. Это Клеве Троэльс заработал фол.
88'
Расмуссен Мортен пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
87'
Kasper Junker из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
86'
86'
86'
86'
Тактическая замена. Икономидис Кристофер уходит с поля и его заменяет Nimo Gribenco
86'
85'
Александр Юль Андерсен выбил мяч подальше от ворот.
85'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск в офсайде
84'
Йулсгор Йеспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
83'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
83'
83'
83'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Икономидис Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Хедегор Миккель атакует сзади соперника. Амини Мустафа пострадал.
82'
81'
81'
Расмуссен Мортен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
80'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Marko Mitrovic
79'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Александр Юль Андерсен заработал фол.
78'
78'
78'
77'
Daniel A. Pedersen получает желтую карточку.
77'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
76'
76'
75'
74'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Мадсен Николай заработал фол.
74'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч подальше от ворот.
73'
73'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
72'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
72'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
72'
71'
71'
71'
71'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
71'
70'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
70'
70'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Daniel A. Pedersen
69'
Абсалонсен Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Хедегор Миккель получает желтую карточку.
69'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает подножку. Икономидис Кристофер заработал фол.
69'
68'
68'
68'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Йулсгор Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает навес
67'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
66'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Мадсен Николай
66'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
65'
Педерсен Марк пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
65'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Ромер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Дэнни Ольсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает навес
62'
62'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
60'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
60'
60'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает навес
59'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
58'
Дэнни Ольсен из команды Орхус бьет головой мимо ворот
58'
58'
58'
57'
57'
Амини Мустафа на финте ушёл от оппонента.
56'
56'
55'
Поульсен Симон получает желтую карточку.
55'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
55'
55'
54'
54'
Клеве Троэльс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
53'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
52'
После дальнего удара, который нанес Спельманн Мартин мяч отбит вратарем
52'
Бьорн Даниэль Свериссон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает навес
52'
51'
Поульсен Симон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
50'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
50'
49'
49'
Ромер Марсель наказан за толчок Амини Мустафа
48'
48'
48'
48'
47'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
47'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
47'
47'
46'
Хедегор Миккель наказан за толчок Икономидис Кристофер
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Спельманн Мартин получает желтую карточку.
48'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Абсалонсен Йохан заработал фол.
47'
47'
47'
46'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Уре Микаэль наказан за толчок Александр Юль Андерсен
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
45'
Дэнни Ольсен выбил мяч подальше от ворот.
45'
44'
44'
44'
43'
43'
43'
43'
Поульсен Симон наказан за толчок Спельманн Мартин
41'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ромер Марсель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
40'
40'
40'
40'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес
40'
40'
39'
39'
39'
38'
38'
38'
38'
37'
37'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
37'
37'
Клеве Троэльс выбил мяч подальше от ворот.
36'
36'
36'
Уре Микаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
35'
35'
34'
34'
34'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
34'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
33'
33'
32'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
32'
31'
Спельманн Мартин из команды Орхус в офсайде
31'
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
31'
30'
Расмуссен Мортен возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
Маттила Сакари выбил мяч подальше от ворот.
30'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Расмуссен Мортен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
29'
Расмуссен Мортен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Якобсен Кристиан II нарушает правила. Йованович Александар II пострадал
28'
27'
Спельманн Мартин из команды Орхус. Это Маттила Сакари заработал фол.
27'
26'
26'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
26'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Спельманн Мартин нарушает правила. Хедегор Миккель пострадал
24'
23'
Маттила Сакари отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
23'
Александр Юль Андерсен атакует сзади соперника. Якобсен Кристиан II пострадал.
22'
22'
Икономидис Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Расмуссен Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
20'
20'
20'
Спельманн Мартин наказан за толчок Клеве Троэльс
19'
19'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
19'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
18'
18'
18'
17'
17'
16'
16'
Икономидис Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
14'
Ромер Марсель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
14'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Расмуссен Мортен атакует сзади соперника. Маттила Сакари пострадал.
14'
14'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
12'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск в офсайде
12'
12'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
12'
12'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
10'
10'
10'
9'
9'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
9'
9'
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
8'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хедегор Миккель выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
6'
Педерсен Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Александр Юль Андерсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
6'
6'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
5'
5'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
4'
Йулсгор Йеспер сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Расмуссен Мортен из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
4'
4'
4'
3'
3'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
3'
2'
2'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
2'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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