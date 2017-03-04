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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 4289
Орхус
1:2
Конец матча
Сённерйюск
0'
1:0
4' Гол
Расмуссен Мортен
1:1
41' Гол
Ромер Марсель
45' Желтая карточка
Спельманн Мартин
55' Желтая карточка
Поульсен Симон
69' Желтая карточка
Хедегор Миккель
77' Желтая карточка
Daniel A. Pedersen
1:2
90' Гол
Хедегор Миккель
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4289 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

92'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Амини Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хедегор Миккель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Kasper Junker из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
90'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
89'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
89'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает навес
89'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
89'
Nimo Gribenco из команды Орхус. Это Клеве Троэльс заработал фол.
88'
Расмуссен Мортен пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Kasper Junker из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
86'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Икономидис Кристофер уходит с поля и его заменяет Nimo Gribenco
86'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Александр Юль Андерсен выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
85'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск в офсайде
84'
Йулсгор Йеспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
83'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Икономидис Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Хедегор Миккель атакует сзади соперника. Амини Мустафа пострадал.
82'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Расмуссен Мортен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Marko Mitrovic
Фол, нарушение
79'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Александр Юль Андерсен заработал фол.
78'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
78'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
Желтая карточка
77'
Daniel A. Pedersen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
76'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
76'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
75'
Удар от ворот произведет Орхус
Фол, нарушение
74'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Мадсен Николай заработал фол.
74'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч подальше от ворот.
73'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
72'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
72'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
71'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
70'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Daniel A. Pedersen
69'
Абсалонсен Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
69'
Хедегор Миккель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает подножку. Икономидис Кристофер заработал фол.
69'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
68'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Йулсгор Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает навес
67'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
66'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Мадсен Николай
66'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
65'
Педерсен Марк пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
64'
Ромер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Дэнни Ольсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает навес
62'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
60'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
60'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
60'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает навес
59'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
58'
Дэнни Ольсен из команды Орхус бьет головой мимо ворот
58'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
58'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Амини Мустафа на финте ушёл от оппонента.
56'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Поульсен Симон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
55'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Орхус
54'
Клеве Троэльс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает навес
52'
После дальнего удара, который нанес Спельманн Мартин мяч отбит вратарем
52'
Бьорн Даниэль Свериссон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает навес
52'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Поульсен Симон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
50'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Ромер Марсель наказан за толчок Амини Мустафа
48'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
47'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
Угловой
47'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
47'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
48'
Спельманн Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
48'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Абсалонсен Йохан заработал фол.
47'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
47'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
45'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Дэнни Ольсен выбил мяч подальше от ворот.
45'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Поульсен Симон наказан за толчок Спельманн Мартин
41'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ромер Марсель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
40'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес
40'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
39'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает навес
38'
Удар от ворот произведет Орхус
38'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
38'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
37'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
37'
Клеве Троэльс выбил мяч подальше от ворот.
36'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Орхус
36'
Уре Микаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
34'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
33'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
32'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
31'
Спельманн Мартин из команды Орхус в офсайде
31'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
31'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
Травма, повреждение
30'
Расмуссен Мортен возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
Маттила Сакари выбил мяч подальше от ворот.
30'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Расмуссен Мортен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
29'
Расмуссен Мортен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Якобсен Кристиан II нарушает правила. Йованович Александар II пострадал
28'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
Фол, нарушение
27'
Спельманн Мартин из команды Орхус. Это Маттила Сакари заработал фол.
27'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Удар от ворот произведет Орхус
26'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
26'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
25'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
24'
Спельманн Мартин нарушает правила. Хедегор Миккель пострадал
24'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Маттила Сакари отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
23'
Александр Юль Андерсен атакует сзади соперника. Якобсен Кристиан II пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
22'
Икономидис Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Расмуссен Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Удар от ворот произведет Орхус
20'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
20'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
20'
Спельманн Мартин наказан за толчок Клеве Троэльс
19'
Удар от ворот произведет Орхус
19'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
19'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
18'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
16'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Икономидис Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Удар от ворот произведет Орхус
14'
Ромер Марсель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Расмуссен Мортен атакует сзади соперника. Маттила Сакари пострадал.
14'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
Офсайд
12'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск в офсайде
12'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
12'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
11'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
10'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
9'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
8'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хедегор Миккель выбил мяч подальше от ворот.
7'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
6'
Педерсен Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Александр Юль Андерсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
6'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
5'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
4'
Йулсгор Йеспер сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Расмуссен Мортен из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
4'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
4'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
3'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
2'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
2'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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