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Стадион: EWII Park
22' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
1:0
27' ГолНильсен Каспер
|
22'
27'
1:0
Состав команд
14
Томасен
Йенс
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 6 Тверсков Йеппе Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 20 Лаурсен Якоб-Баррет Защитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 7 Эдмундссон Йохан Нападающий
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фалькесгор Михаэль Вратарь
- 2 Петерсен Кеннет Защитник
- 4 Лаурсен Райан Защитник
- 18 Тране Матиас Полузащитник
- 22 Уэлбек Нана Полузащитник
- 21 Греве Матиас Нападающий
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- Главный тренер: Кент Нилсен
Ольборг 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Ларсен Николай Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 5 Marcus Holgersson Защитник
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 3 Альманн Якоб Защитник
- 20 Майлингер Марко Полузащитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 16 Magnus Christensen Полузащитник
- 18 Rasmus Thellufsen Полузащитник
- 25 Frederik Boersting Полузащитник
- 11 Сильвестр Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Лучич Иван III Вратарь
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 2 Кристенсен Патрик Защитник
- 27 Oliver Abildgaard Полузащитник
- 14 Слот Каспер Полузащитник
- 10 Флорес Эдисон Нападающий
- 29 Sebastian Groenning
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Bardhec Bytyqi Травмирован
- Jannik Pohl Травмирован
- Рисгор Каспер Травмирован
Предыдущие игры
Оденсе (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 25.02.2017 Хорсенс 1:1 Оденсе СД
- 20.02.2017 Оденсе 3:0 Раннерс СД
- 12.12.2016 Виборг 1:1 Оденсе СД
- 04.12.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе СД
- 01.12.2016 Оденсе 0:1 Эсбьерг СД
- 28.11.2016 Митьюлланд 1:0 Оденсе СД
- 20.11.2016 Оденсе 1:0 Брондбю СД
- 06.11.2016 Оденсе 1:2 Люнгбю СД
- 28.10.2016 Силькеборг 1:1 Оденсе СД
- 23.10.2016 Оденсе 0:3 Копенгаген СД
- 16.10.2016 Раннерс 3:0 Оденсе СД
- 30.09.2016 Оденсе 2:1 Орхус СД
- 25.09.2016 Брондбю 3:0 Оденсе СД
- 22.09.2016 Сённерйюск 1:0 Оденсе СД
- 18.09.2016 Оденсе 0:1 Митьюлланд СД
- 10.09.2016 Копенгаген 2:0 Оденсе СД
- 28.08.2016 Оденсе 0:1 Хорсенс СД
- 22.08.2016 Эсбьерг 3:2 Оденсе СД
- 14.08.2016 Оденсе 3:1 Нордшелланн СД
- 06.08.2016 Оденсе 0:0 Виборг СД
Ольборг (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг СД
- 19.02.2017 Орхус 1:2 Ольборг СД
- 09.12.2016 Хорсенс 3:0 Ольборг СД
- 05.12.2016 Ольборг 1:0 Люнгбю СД
- 29.11.2016 Сённерйюск 1:1 Ольборг СД
- 25.11.2016 Ольборг 2:1 Раннерс СД
- 18.11.2016 Ольборг 1:2 Копенгаген СД
- 04.11.2016 Эсбьерг 3:0 Ольборг СД
- 30.10.2016 Брондбю 2:0 Ольборг СД
- 21.10.2016 Ольборг 1:1 Нордшелланн СД
- 16.10.2016 Митьюлланд 2:0 Ольборг СД
- 02.10.2016 Ольборг 0:1 Сённерйюск СД
- 26.09.2016 Силькеборг 5:3 Ольборг СД
- 22.09.2016 Ольборг 1:0 Виборг СД
- 19.09.2016 Люнгбю 1:0 Ольборг СД
- 11.09.2016 Ольборг 0:1 Брондбю СД
- 28.08.2016 Ольборг 2:1 Орхус СД
- 20.08.2016 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
- 15.08.2016 Ольборг 2:1 Эсбьерг СД
- 07.08.2016 Нордшелланн 1:2 Ольборг СД
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 01.08.2016 Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 29.05.2016 Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании
- 04.03.2016 Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 24.08.2015 Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании
- 15.05.2015 Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании
- 06.12.2014 Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании
- 02.08.2014 Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании
- 26.04.2014 Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании
- 02.11.2013 Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании
- 11.08.2013 Ольборг 0:0 Оденсе Суперлига Дании
- 14.04.2013 Оденсе 3:4 Ольборг Суперлига Дании
- 06.03.2013 Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 26.08.2012 Оденсе 0:4 Ольборг Суперлига Дании
- 03.05.2012 Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании
- 23.10.2011 Ольборг 2:1 Оденсе САС Лигаен
- 13.08.2011 Ольборг 2:1 Оденсе САС Лигаен
- 30.06.2011 Ольборг 2:1 Оденсе Товарищеские матчи. Сборные
- 02.04.2011 Ольборг 0:1 Оденсе САС Лигаен
- 04.12.2010 Оденсе 6:0 Ольборг САС Лигаен
- 04.10.2010 Ольборг 1:2 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|24
|17
|7
|0
|52 - 9
|58
|2.
|Брондбю
|24
|13
|7
|4
|47 - 21
|46
|3.
|Митьюлланд
|24
|10
|7
|7
|42 - 26
|37
|4.
|Люнгбю
|24
|10
|6
|8
|22 - 20
|36
|5.
|Сённерйюск
|24
|8
|9
|7
|28 - 32
|33
|6.
|Раннерс
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|7.
|Ольборг
|0:1
|24
|9
|5
|10
|26 - 32
|32
|8.
|Силькеборг
|24
|7
|9
|8
|29 - 38
|30
|9.
|Нордшелланн
|24
|7
|8
|9
|34 - 39
|29
|10.
|Хорсенс
|24
|7
|7
|10
|28 - 42
|28
|11.
|Оденсе
|1:0
|24
|6
|7
|11
|21 - 30
|25
|12.
|Орхус
|24
|6
|6
|12
|31 - 37
|24
|13.
|Эсбьерг
|24
|5
|8
|11
|27 - 45
|23
|14.
|Виборг
|24
|5
|7
|12
|27 - 38
|22
Первый тайм
27'
Расмус Фестерсен сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нильсен Каспер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Тверсков Йеппе делает подножку сопернику.
25'
25'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
25'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
25'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
24'
Нильсен Каспер из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Расмус Вюрц сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
22'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Расмус Фестерсен заработал фол.
22'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
19'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Нильсен Каспер заработал фол.
18'
18'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Майлингер Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Узочакву Арнест нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
11'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
7'
7'
Расмус Фестерсен нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
6'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
5'
Frederik Boersting из команды Ольборг в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Оденсе
4'
Frederik Boersting отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
3'
Расмус Фестерсен нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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