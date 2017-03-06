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Стадион:
Оденсе
1:0
Первый тайм: 29'
Ольборг
0'
22' Желтая карточка
Rasmus Wuertz I
1:0
27' Гол
Нильсен Каспер
29'
Первый тайм
27'
Расмус Фестерсен сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нильсен Каспер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
26'
Тверсков Йеппе делает подножку сопернику.
25'
Удар от ворот произведет Ольборг
25'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
25'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
25'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
24'
Нильсен Каспер из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
22'
Расмус Вюрц сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
22'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Расмус Фестерсен заработал фол.
22'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
20'
Удар от ворот произведет Ольборг
20'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
19'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Нильсен Каспер заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Ольборг
18'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Майлингер Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Узочакву Арнест нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
12'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
11'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
7'
Удар от ворот произведет Ольборг
7'
Расмус Фестерсен нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
6'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
5'
Frederik Boersting из команды Ольборг в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Оденсе
4'
Frederik Boersting отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
3'
Расмус Фестерсен нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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