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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2409
Силькеборг
2:0
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
19' Гол
Сков Роберт
2:0
25' Гол
Andreas Albers
29' Желтая карточка
Kasper Enghardt
36' Желтая карточка
Sammy Skytte
50' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
77' Желтая карточка
Simon Jakobsen
82' Желтая карточка
Фенгер Мадс
90' Желтая карточка
Ibrahim Moro
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Офсайд
93'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс в офсайде
93'
Фишер Александр из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
92'
Ibrahim Moro получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
92'
Kasper Enghardt из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.

92'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
Офсайд
91'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс в офсайде
91'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
91'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Мадс Агесен из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Деннис Флинта.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Тактическая замена. Эмиль Шеел уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
Фол, нарушение
89'
Фишер Александр блокирует соперника. Сков Роберт заработал своей команде штрафной.
89'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
89'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
88'
Мадс Агесен из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
87'
Рубин Рубио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
87'
Фенгер Мадс из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
87'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
86'
Удар от ворот произведет Силькеборг
86'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Tobias Salquist
86'
Поури Марвин наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
85'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
85'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
85'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
85'
Каспер Фискер Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
85'
Удар от ворот произведет Раннерс
84'
Фенгер Мадс из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Хелениус Никлас, и мяч снова в игре
84'
Рубин Рубио из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
84'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Эмиль Шеел нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Хелениус Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
82'
Фенгер Мадс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Фенгер Мадс атакует сзади соперника. Хелениус Никлас пострадал.
81'
Удар от ворот произведет Силькеборг
80'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
80'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
78'
Тактическая замена. Андреас Альберс уходит с поля и его заменяет Рубин Рубио
78'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Поульсен Николай II выбил мяч подальше от ворот.
77'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Симон Якобсен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Симон Якобсен совершает грубый фол. Поури Марвин был жертвой
Фол, нарушение
76'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Кауко Йони заработал фол.
76'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
75'
Кауко Йони атакует сзади соперника. Sammy Skytte пострадал.
75'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
75'
Деннис Флинта из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
75'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
74'
Деннис Флинта из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
74'
Удар от ворот произведет Силькеборг
73'
Каспер Фискер Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
73'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
73'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
73'
Каспер Фискер Йенсен пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
73'
Кауко Йони из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
72'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
72'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
71'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
71'
Sammy Skytte из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
Удар от ворот произведет Силькеборг
70'
Поури Марвин из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
70'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
70'
Каспер Фискер Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
69'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
68'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
68'
После дальнего удара, который нанес Ibrahim Moro мяч отбит вратарем
67'
Удар от ворот произведет Раннерс
67'
Симон Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
66'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает подножку. Алланссон Йоэль заработал фол.
66'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 2409 болельщиков
64'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает навес
64'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Фенгер Мадс из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
63'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Удар от ворот произведет Силькеборг
62'
Фишер Александр из команды Раннерс делает неудачный навес.
62'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
61'
Удар от ворот произведет Силькеборг
61'
Поульсен Николай II отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
61'
Фенгер Мадс из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Gustav Dahl выбил мяч подальше от ворот.
61'
Фишер Александр из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
60'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
60'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
60'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
59'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
59'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
58'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
57'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Томсен Джонни получил травму и заменен. Поульсен Николай II выходит на поле.
57'
Тактическая замена. Люндберг Виктор уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
56'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Люндберг Виктор на финте ушёл от оппонента.
55'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
54'
Эмиль Шеел наказан за толчок Фенгер Мадс
Офсайд
53'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
53'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
53'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
53'
Эмиль Шеел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
52'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
52'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Поури Марвин из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
51'
Поури Марвин из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
51'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
50'
Алланссон Йоэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс. Это Ibrahim Moro заработал фол.
50'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
49'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
48'
Алланссон Йоэль атакует сзади соперника. Sammy Skytte пострадал.
47'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Каспер Фискер Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
46'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Gustav Dahl из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
44'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг в офсайде
44'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
44'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
43'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
43'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
43'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Люндберг Виктор из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
42'
Эмиль Шеел наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
42'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
42'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Люндберг Виктор из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
39'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Силькеборг
38'
Кауко Йони бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
38'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
37'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Эмиль Шеел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Sammy Skytte получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
35'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Фишер Александр выбил мяч подальше от ворот.
33'
Удар от ворот произведет Силькеборг
33'
Люндберг Виктор бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Удар от ворот произведет Раннерс
30'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает неудачный навес.
Желтая карточка
29'
Kasper Enghardt получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Jens Martin Gammelby заработал фол.
29'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
29'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
Угловой
28'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
28'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Gustav Dahl сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Каспер Фискер Йенсен на финте ушёл от оппонента.
27'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
27'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
27'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
27'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
26'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
25'
Gustav Dahl сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Андреас Альберс эффектным ударом переправил мяч в ворота.
25'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес
24'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
24'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Сков Роберт из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
23'
Sammy Skytte из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
23'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Поури Марвин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
22'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Сков Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сков Роберт отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
19'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Фишер Александр из команды Раннерс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
19'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
18'
Фенгер Мадс из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
17'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
16'
Поури Марвин пробил головой, вратарь справился с ударом.
16'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
16'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
15'
Кауко Йони из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
15'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
15'
Фишер Александр из команды Раннерс. Это Хелениус Никлас заработал фол.
14'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
14'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Раннерс
13'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
12'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
12'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Силькеборг
11'
Люндберг Виктор из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
11'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
11'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
11'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Поури Марвин имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
10'
Деннис Флинта ошибается в защите.
10'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Удар от ворот произведет Силькеборг
10'
Kasper Enghardt бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кауко Йони из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
9'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
9'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс играет в стеночку с партнером по команде. Kasper Enghardt это был.
9'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
8'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
8'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Gustav Dahl заработал фол.
7'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
6'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Каспер Фискер Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
5'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс подал угловой слева.
4'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
4'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
4'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
4'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
2'
Эмиль Шеел атакует сзади соперника. Томсен Джонни пострадал.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Деннис Флинта из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
1'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mascot Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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