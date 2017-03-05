Стадион: Маскот Парк Зрители: 2409
2:0
Конец матча
1:0
19' ГолСков Роберт
2:0
25' ГолAndreas Albers
29' Желтая карточкаKasper Enghardt
36' Желтая карточкаSammy Skytte
50' Желтая карточкаАлланссон Йоэль
77' Желтая карточкаSimon Jakobsen
82' Желтая карточкаФенгер Мадс
90' Желтая карточкаIbrahim Moro
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс в офсайде
93'
Фишер Александр из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
92'
Ibrahim Moro получает желтую карточку.
92'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
92'
Kasper Enghardt из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
92'
92'
91'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс в офсайде
91'
91'
91'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Мадс Агесен из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Деннис Флинта.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Тактическая замена. Эмиль Шеел уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
89'
Фишер Александр блокирует соперника. Сков Роберт заработал своей команде штрафной.
89'
89'
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
88'
Мадс Агесен из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
87'
Рубин Рубио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
87'
87'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
86'
86'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Tobias Salquist
86'
Поури Марвин наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
85'
85'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
85'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
85'
Каспер Фискер Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
84'
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Хелениус Никлас, и мяч снова в игре
84'
Рубин Рубио из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
84'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Эмиль Шеел нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Хелениус Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Фенгер Мадс получает желтую карточку.
82'
Фенгер Мадс атакует сзади соперника. Хелениус Никлас пострадал.
81'
80'
80'
80'
80'
78'
78'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
78'
Тактическая замена. Андреас Альберс уходит с поля и его заменяет Рубин Рубио
78'
77'
Поульсен Николай II выбил мяч подальше от ворот.
77'
77'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Симон Якобсен получает желтую карточку.
77'
Симон Якобсен совершает грубый фол. Поури Марвин был жертвой
76'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Кауко Йони заработал фол.
76'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Кауко Йони атакует сзади соперника. Sammy Skytte пострадал.
75'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
75'
Деннис Флинта из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
75'
74'
Деннис Флинта из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
74'
73'
Каспер Фискер Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
73'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
73'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
73'
Каспер Фискер Йенсен пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
73'
Кауко Йони из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
72'
72'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
72'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
71'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
71'
Sammy Skytte из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
71'
71'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
70'
Поури Марвин из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
70'
70'
Каспер Фискер Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
69'
69'
69'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
68'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
68'
После дальнего удара, который нанес Ibrahim Moro мяч отбит вратарем
67'
67'
Симон Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
66'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает подножку. Алланссон Йоэль заработал фол.
66'
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 2409 болельщиков
64'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает навес
64'
63'
Фенгер Мадс из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
63'
62'
62'
Фишер Александр из команды Раннерс делает неудачный навес.
62'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
61'
61'
Поульсен Николай II отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
61'
Фенгер Мадс из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Gustav Dahl выбил мяч подальше от ворот.
61'
Фишер Александр из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
60'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
60'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
60'
59'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
59'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
59'
59'
58'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
57'
57'
Томсен Джонни получил травму и заменен. Поульсен Николай II выходит на поле.
57'
Тактическая замена. Люндберг Виктор уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
56'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Люндберг Виктор на финте ушёл от оппонента.
55'
55'
55'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
54'
54'
Эмиль Шеел наказан за толчок Фенгер Мадс
53'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
53'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
53'
53'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
Эмиль Шеел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
52'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Поури Марвин из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
51'
Поури Марвин из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
51'
51'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
50'
Алланссон Йоэль получает желтую карточку.
50'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс. Это Ibrahim Moro заработал фол.
50'
49'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
48'
Алланссон Йоэль атакует сзади соперника. Sammy Skytte пострадал.
47'
47'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Каспер Фискер Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Gustav Dahl из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
44'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг в офсайде
44'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
44'
44'
44'
43'
43'
43'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
43'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Люндберг Виктор из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Эмиль Шеел наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
42'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
42'
41'
41'
41'
Люндберг Виктор из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
39'
39'
38'
Кауко Йони бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
38'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
37'
37'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Эмиль Шеел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Sammy Skytte получает желтую карточку.
36'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
35'
34'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Фишер Александр выбил мяч подальше от ворот.
33'
33'
Люндберг Виктор бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
30'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает неудачный навес.
29'
Kasper Enghardt получает желтую карточку.
29'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Jens Martin Gammelby заработал фол.
29'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
29'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
28'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
28'
28'
Gustav Dahl сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Каспер Фискер Йенсен на финте ушёл от оппонента.
27'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
27'
27'
27'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
26'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
26'
25'
Gustav Dahl сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Андреас Альберс эффектным ударом переправил мяч в ворота.
25'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес
24'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Сков Роберт из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
Sammy Skytte из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
23'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Поури Марвин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
22'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
20'
Сков Роберт сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сков Роберт отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
19'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Фишер Александр из команды Раннерс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
19'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
18'
17'
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
16'
Поури Марвин пробил головой, вратарь справился с ударом.
16'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
16'
16'
16'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
15'
Кауко Йони из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
15'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает навес
15'
Фишер Александр из команды Раннерс. Это Хелениус Никлас заработал фол.
14'
14'
14'
13'
12'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
12'
12'
11'
Люндберг Виктор из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
11'
11'
11'
11'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Поури Марвин имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
10'
Деннис Флинта ошибается в защите.
10'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Kasper Enghardt бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
9'
Кауко Йони из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
9'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
9'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс играет в стеночку с партнером по команде. Kasper Enghardt это был.
9'
9'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
8'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
8'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Gustav Dahl заработал фол.
7'
7'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
6'
6'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
6'
Каспер Фискер Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс подал угловой слева.
4'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
4'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
4'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
4'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Эмиль Шеел атакует сзади соперника. Томсен Джонни пострадал.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Деннис Флинта из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
1'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mascot Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация