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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Эсбьерг
1:1
Первый тайм: 45'
Виборг
0'
1:0
2' Гол
Robin Soeder
1:1
14' Гол
Alexander Jakobsen
34' Желтая карточка
Soeren Reese
45'
Первый тайм
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
После удара головой, который нанес Сёрен Фредериксен, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
43'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
43'
Палссон Виктор выбил мяч на угловой.
43'
Сёрен Фредериксен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
42'
Игроки ФК "Виборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес
41'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
38'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
Офсайд
37'
Кампер Йонас из команды Виборг в офсайде
37'
Дебле Серж из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.
37'
Игроки ФК "Виборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Робин Седер нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Soeren Reese сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
35'
Кацикас Георгиос пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Soeren Reese получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Soeren Reese из команды Виборг делает подножку. Макгрэт Брент заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Робин Седер коснулся мяча рукой.
33'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес
33'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
33'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный навес.
32'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
32'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
Угловой
31'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг разыграл угловой с левого угла.
30'
Палссон Виктор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
30'
Jacob Lungi Soerensen на финте ушёл от оппонента.
30'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
29'
Вацадзе Матэ из команды Виборг делает подножку. Konstantinos Tsimikas заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
27'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
25'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает навес
Фол, нарушение
24'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает подножку. Какабадзе Отар заработал фол.
23'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает навес
Фол, нарушение
22'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает подножку. Робин Седер заработал фол.
Офсайд
22'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг в офсайде
21'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
21'
Оти Эммануэль получил травму и заменен. Лауридсен Йеспер выходит на поле.
21'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Кампер Йонас из команды Виборг делает неудачный навес.
20'
Игроки ФК "Виборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Оти Эммануэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Оти Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
18'
Оти Эммануэль возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
17'
Кампер Йонас из команды Виборг в офсайде
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Оти Эммануэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
16'
Оти Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Alexander Jakobsen оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Кампер Йонас, и мяч снова в игре
13'
Игроки ФК "Виборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Вацадзе Матэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг подал угловой справа.
13'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Макгрэт Брент нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес
10'
Удар от ворот произведет Виборг
9'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
8'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает навес
7'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кампер Йонас из команды Виборг делает пас партнеру.
7'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
7'
Робин Седер из команды Эсбьерг устремляется вперед с мячом.
7'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Удар от ворот произведет Виборг
6'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
6'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Кампер Йонас из команды Виборг. Это Мабиль Авер заработал фол.
5'
Дебле Серж не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
4'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дебле Серж из команды Виборг наносит очень неточный удар.
3'
Кампер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает навес
3'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Дебле Серж не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
2'
Оти Эммануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Робин Седер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
2'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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