- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Блю-Уотер Арена
1:0
2' ГолRobin Soeder
1:1
14' ГолAlexander Jakobsen
34' Желтая карточкаSoeren Reese
|
2'
1:0
14'
1:1
34'
Состав команд
10
Мабиль
Авер
27
Robin
Soeder
Эсбьерг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Jeppe Hoejbjerg Вратарь
- 2 Какабадзе Отар Защитник
- 23 Нордвик Андреас Защитник
- 5 Кацикас Георгиос Защитник
- 3 Konstantinos Tsimikas Защитник
- 10 Мабиль Авер Полузащитник
- 38 Jacob Lungi Soerensen Полузащитник
- 4 Палссон Виктор Полузащитник
- 17 Оти Эммануэль Полузащитник
- 22 Макгрэт Брент Нападающий
- 27 Robin Soeder Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йенсен Йонас Вратарь
- 32 Nikolaj Hagelskjaer Защитник
- 24 Лунд Марко Защитник
- 14 Лауридсен Йеспер Защитник
- 11 Зивзивадзе Буду Полузащитник
- 21 Бринк Марк Полузащитник
- 7 Jesper Joergensen II
- Главный тренер: Сёренсен Ларс Лунги
- Травмы и дисквалификации
- Андерсен Йеппе Травмирован
Виборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Peter Friis Jensen Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Моберг Эрик Защитник
- 20 Soeren Reese Защитник
- 2 Jonas Thorsen Защитник
- 11 Кампер Йонас Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Полузащитник
- 13 Jeppe Groenning Полузащитник
- 25 Soeren Frederiksen II Полузащитник
- 28 Дебле Серж Нападающий
- 18 Вацадзе Матэ Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вийтала Валтер Вратарь
- 19 Менса Баба Защитник
- 23 Christian Sivebaek Полузащитник
- 7 Вихманн Матиас Полузащитник
- 10 Курт Йеппе Нападающий
- 29 Mikkel Vestergaard I Нападающий
- 4 Jacob Dehn Andersen
- Главный тренер: Джонни Молби
- Травмы и дисквалификации
- George Fochive Травмирован
- Тюхосен Оливер Травмирован
Предыдущие игры
Эсбьерг (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 27.02.2017 Люнгбю 0:0 Эсбьерг СД
- 17.02.2017 Эсбьерг 3:0 Сённерйюск СД
- 11.12.2016 Раннерс 0:2 Эсбьерг СД
- 04.12.2016 Эсбьерг 1:1 Брондбю СД
- 01.12.2016 Оденсе 0:1 Эсбьерг СД
- 27.11.2016 Эсбьерг 2:2 Нордшелланн СД
- 21.11.2016 Силькеборг 3:0 Эсбьерг СД
- 04.11.2016 Эсбьерг 3:0 Ольборг СД
- 31.10.2016 Орхус 6:2 Эсбьерг СД
- 24.10.2016 Эсбьерг 1:3 Митьюлланд СД
- 17.10.2016 Эсбьерг 2:2 Люнгбю СД
- 01.10.2016 Хорсенс 1:0 Эсбьерг СД
- 25.09.2016 Нордшелланн 3:0 Эсбьерг СД
- 20.09.2016 Эсбьерг 0:0 Силькеборг СД
- 16.09.2016 Эсбьерг 1:1 Раннерс СД
- 09.09.2016 Митьюлланд 3:0 Эсбьерг СД
- 28.08.2016 Сённерйюск 1:1 Эсбьерг СД
- 22.08.2016 Эсбьерг 3:2 Оденсе СД
- 15.08.2016 Ольборг 2:1 Эсбьерг СД
- 11.08.2016 Мидделфарт 0:1 Эсбьерг КД
Виборг (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 27.02.2017 Виборг 1:1 Орхус СД
- 19.02.2017 Митьюлланд 0:0 Виборг СД
- 12.12.2016 Виборг 1:1 Оденсе СД
- 03.12.2016 Хорсенс 1:2 Виборг СД
- 29.11.2016 Копенгаген 4:0 Виборг СД
- 26.11.2016 Виборг 2:2 Сённерйюск СД
- 20.11.2016 Раннерс 2:1 Виборг СД
- 06.11.2016 Виборг 1:2 Брондбю СД
- 28.10.2016 Нордшелланн 4:3 Виборг СД
- 21.10.2016 Виборг 1:3 Силькеборг СД
- 14.10.2016 Сённерйюск 1:0 Виборг СД
- 02.10.2016 Виборг 0:0 Копенгаген СД
- 25.09.2016 Виборг 0:1 Люнгбю СД
- 22.09.2016 Ольборг 1:0 Виборг СД
- 18.09.2016 Брондбю 1:2 Виборг СД
- 10.09.2016 Виборг 2:4 Хорсенс СД
- 28.08.2016 Виборг 0:0 Митьюлланд СД
- 21.08.2016 Силькеборг 1:5 Виборг СД
- 12.08.2016 Виборг 0:1 Раннерс СД
- 06.08.2016 Оденсе 0:0 Виборг СД
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Виборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
- 29.07.2016 Виборг 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании
- 09.07.2016 Виборг 0:1 Эсбьерг Товарищеские матчи. Клубы
- 04.04.2016 Эсбьерг 1:0 Виборг Суперлига Дании
- 24.10.2015 Виборг 4:2 Эсбьерг Суперлига Дании
- 31.07.2015 Виборг 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании
- 04.07.2015 Виборг 1:1 Эсбьерг Товарищеские матчи. Клубы
- 28.06.2014 Виборг 0:1 Эсбьерг Товарищеские матчи. Сборные
- 18.05.2014 Эсбьерг 0:0 Виборг Суперлига Дании
- 09.03.2014 Виборг 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании
- 25.08.2013 Виборг 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании
- 23.05.2012 Эсбьерг 4:0 Виборг 1-й дивизион
- 28.10.2011 Виборг 1:2 Эсбьерг Первый дивизион
- 06.02.2010 Эсбьерг 0:0 Виборг Товарищеские матчи. Сборные
- 24.05.2008 Эсбьерг 2:1 Виборг САС Лигаен
- 16.03.2008 Виборг 0:4 Эсбьерг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|23
|16
|7
|0
|47 - 9
|55
|2.
|Брондбю
|23
|13
|7
|3
|45 - 18
|46
|3.
|Митьюлланд
|23
|10
|6
|7
|41 - 25
|36
|4.
|Люнгбю
|23
|10
|5
|8
|21 - 19
|35
|5.
|Раннерс
|23
|9
|5
|9
|25 - 28
|32
|6.
|Ольборг
|23
|9
|5
|9
|26 - 31
|32
|7.
|Сённерйюск
|23
|7
|9
|7
|26 - 31
|30
|8.
|Хорсенс
|23
|7
|7
|9
|28 - 37
|28
|9.
|Силькеборг
|23
|6
|9
|8
|27 - 38
|27
|10.
|Нордшелланн
|23
|6
|8
|9
|31 - 37
|26
|11.
|Орхус
|23
|6
|6
|11
|30 - 35
|24
|12.
|Эсбьерг
|1:1
|24
|5
|9
|10
|27 - 43
|24
|13.
|Оденсе
|23
|5
|7
|11
|20 - 30
|22
|14.
|Виборг
|1:1
|24
|4
|8
|12
|25 - 38
|20
Первый тайм
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
После удара головой, который нанес Сёрен Фредериксен, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
43'
Палссон Виктор выбил мяч на угловой.
43'
Сёрен Фредериксен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
42'
41'
41'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
41'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
38'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Кампер Йонас из команды Виборг в офсайде
37'
Дебле Серж из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.
37'
37'
Робин Седер нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Soeren Reese сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
35'
Кацикас Георгиос пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Soeren Reese получает желтую карточку.
34'
Soeren Reese из команды Виборг делает подножку. Макгрэт Брент заработал фол.
34'
Робин Седер коснулся мяча рукой.
33'
33'
33'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
33'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный навес.
32'
32'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
32'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
31'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг разыграл угловой с левого угла.
30'
Палссон Виктор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
30'
Jacob Lungi Soerensen на финте ушёл от оппонента.
30'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников.
29'
Вацадзе Матэ из команды Виборг делает подножку. Konstantinos Tsimikas заработал фол.
29'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
27'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
25'
24'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает подножку. Какабадзе Отар заработал фол.
23'
23'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает навес
22'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает подножку. Робин Седер заработал фол.
22'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг в офсайде
21'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
21'
Оти Эммануэль получил травму и заменен. Лауридсен Йеспер выходит на поле.
21'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Кампер Йонас из команды Виборг делает неудачный навес.
20'
20'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Оти Эммануэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Оти Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
18'
Оти Эммануэль возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Кампер Йонас из команды Виборг в офсайде
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Оти Эммануэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
16'
Оти Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Alexander Jakobsen оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Кампер Йонас, и мяч снова в игре
13'
13'
Вацадзе Матэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг подал угловой справа.
13'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Макгрэт Брент нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
10'
Удар от ворот произведет Виборг
9'
9'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
8'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
Кампер Йонас из команды Виборг делает пас партнеру.
7'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
7'
Робин Седер из команды Эсбьерг устремляется вперед с мячом.
7'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Удар от ворот произведет Виборг
6'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
6'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Кампер Йонас из команды Виборг. Это Мабиль Авер заработал фол.
5'
Дебле Серж не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
4'
3'
Дебле Серж из команды Виборг наносит очень неточный удар.
3'
Кампер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Дебле Серж не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
2'
Оти Эммануэль сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Робин Седер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
2'
2'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация