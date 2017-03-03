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Стадион: Зрители: 5870
Митьюлланд
1:1
Конец матча
Люнгбю
0'
32' Желтая карточка
Mikkel Rygaard Jensen
0:1
45' Гол
Jeppe Kjaer
51' Желтая карточка
Йеспер Чристджансен
59' Желтая карточка
Ламб Микаэл
1:1
60' Гол
Поульсен Якоб
63' Желтая карточка
Jeppe Kjaer
66' Желтая карточка
Рёмер Андре
81' Желтая карточка
Риис Кристиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Андреас Ларсен вышел из ворот и забрал мяч.
96'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
96'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
95'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

95'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
94'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
94'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
94'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
93'
Тактическая замена. Bror Blume уходит с поля и его заменяет Лассе Фосгаард
93'
Bror Blume нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
92'
Рёмер Андре коснулся мяча рукой.
91'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Йеппе Кьер уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
90'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
90'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
89'
Удар от ворот произведет Люнгбю
89'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
87'
Удар от ворот произведет Люнгбю
86'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
85'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Халлгримур Йонассон блокирует соперника. Рёмер Андре заработал своей команде штрафной.
Угловой
83'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
82'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
82'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
82'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
Желтая карточка
81'
Риис Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Риис Кристиан блокирует соперника. Йеппе Кьер заработал своей команде штрафной.
81'
Удар от ворот произведет Люнгбю
80'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
80'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
78'
Йеппе Кьер нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
78'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
74'
Удар от ворот произведет Люнгбю
73'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
73'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Онуачу Пол получил травму и заменен. Борринг Йонас выходит на поле.
Травма, повреждение
72'
Онуачу Пол получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
70'
Андреас Ларсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
70'
Онуачу Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Андреас Ларсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Рёмер Андре заработал фол.
Фол, нарушение
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
68'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
67'
Bror Blume бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
66'
Миккель Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Рёмер Андре получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Рёмер Андре атакует сзади соперника. Ламб Микаэл пострадал.
66'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
Угловой
66'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
65'
Матиас Таубер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 5870 болельщиков
65'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Миккель Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Йеппе Кьер получает желтую карточку за споры
63'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
63'
Андреас Ларсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Поульсен Якоб отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Желтая карточка
59'
Ламб Микаэл получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
59'
Удар от ворот произведет Люнгбю
58'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
58'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
Угловой
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
58'
Bruninho бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
57'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
57'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
56'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
56'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
55'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Bruninho
Фол, нарушение
53'
Онуачу Пол коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
53'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
Желтая карточка
51'
Йеспер Чристджансен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Йеспер Чристджансен атакует сзади соперника. Хассан Рилван пострадал.
50'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой слева.
50'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
50'
Миккель Йенсен на финте ушёл от оппонента.
50'
Удар от ворот произведет Люнгбю
49'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Новак Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
49'
Новак Филип из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
49'
Йеспер Чристджансен выбил мяч на угловой.
48'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
47'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю в офсайде
47'
Йеспер Чристджансен сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
47'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
Угловой
47'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
46'
Йеспер Чристджансен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Миккель Йенсен сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Йеппе Кьер из команды команды Люнгбю.
45'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
44'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
44'
Джеппе Брандруп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
Угловой
44'
Bror Blume из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
43'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
43'
Миккель Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
42'
Андреас Ларсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
42'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд делает подножку. Андреас Ларсен заработал фол.
41'
Андреас Ларсен вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
41'
Матиас Таубер выбил мяч на угловой.
40'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Эрнсков Мартин наказан за толчок Новак Филип
40'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
40'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
38'
Миккель Йенсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
37'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Бойсен Давид мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
37'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
37'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
36'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
35'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Удар от ворот произведет Люнгбю
33'
Дуэлунд Миккель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
33'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю. Это Дуэлунд Миккель заработал фол.
Желтая карточка
32'
Миккель Йенсен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Викхейм Густав наказан за толчок Ламб Микаэл
31'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
31'
Йеппе Кьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
29'
Удар от ворот произведет Люнгбю
29'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
Угловой
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
28'
Онуачу Пол не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
27'
Риис Кристиан наказан за толчок Миккель Йенсен
Угловой
27'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
26'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
26'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
26'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
26'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Онуачу Пол мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
24'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
23'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
Офсайд
23'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
23'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
20'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
20'
Йеппе Кьер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
20'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
20'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
19'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
18'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
17'
Матиас Таубер выбил мяч на угловой.
17'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
16'
Bror Blume из команды Люнгбю делает подножку. Новак Филип заработал фол.
15'
Йеспер Чристджансен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает пас партнеру.
15'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
13'
Удар от ворот произведет Люнгбю
11'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
11'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
9'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
8'
Йеппе Кьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Удар от ворот произведет Люнгбю
8'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
Удар от ворот произведет Люнгбю
6'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
6'
Бойсен Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
5'
Рёмер Андре атакует сзади соперника. Миккель Йенсен пострадал.
4'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд делает подножку. Йеппе Кьер заработал фол.
2'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
2'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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