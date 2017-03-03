Стадион: МСХ Арена Зрители: 5870
1:1
Конец матча
32' Желтая карточкаMikkel Rygaard Jensen
0:1
45' ГолJeppe Kjaer
51' Желтая карточкаЙеспер Чристджансен
59' Желтая карточкаЛамб Микаэл
1:1
60' ГолПоульсен Якоб
63' Желтая карточкаJeppe Kjaer
66' Желтая карточкаРёмер Андре
81' Желтая карточкаРиис Кристиан
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Андреас Ларсен вышел из ворот и забрал мяч.
96'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
96'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
95'
95'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
94'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
94'
94'
94'
93'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
93'
Тактическая замена. Bror Blume уходит с поля и его заменяет Лассе Фосгаард
93'
Bror Blume нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Рёмер Андре коснулся мяча рукой.
91'
91'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Йеппе Кьер уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
90'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
90'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
89'
89'
88'
88'
87'
86'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
83'
Халлгримур Йонассон блокирует соперника. Рёмер Андре заработал своей команде штрафной.
83'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
82'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
82'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
82'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
81'
Риис Кристиан получает желтую карточку.
81'
Риис Кристиан блокирует соперника. Йеппе Кьер заработал своей команде штрафной.
81'
80'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
80'
80'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
79'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
78'
Йеппе Кьер нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
76'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
74'
73'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Онуачу Пол получил травму и заменен. Борринг Йонас выходит на поле.
72'
Онуачу Пол получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
Андреас Ларсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Онуачу Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Андреас Ларсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Рёмер Андре заработал фол.
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
68'
67'
Bror Blume бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
66'
Миккель Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Рёмер Андре получает желтую карточку.
66'
Рёмер Андре атакует сзади соперника. Ламб Микаэл пострадал.
66'
66'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
65'
Матиас Таубер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 5870 болельщиков
65'
64'
64'
Миккель Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Йеппе Кьер получает желтую карточку за споры
63'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
63'
Андреас Ларсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Поульсен Якоб отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
59'
Ламб Микаэл получает желтую карточку.
59'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
59'
58'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
58'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
58'
Bruninho бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
57'
57'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
57'
57'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
56'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
56'
55'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Bruninho
53'
Онуачу Пол коснулся мяча рукой.
53'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
51'
Йеспер Чристджансен получает желтую карточку.
51'
Йеспер Чристджансен атакует сзади соперника. Хассан Рилван пострадал.
50'
50'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой слева.
50'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
50'
Миккель Йенсен на финте ушёл от оппонента.
50'
49'
49'
Новак Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Новак Филип из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
49'
Йеспер Чристджансен выбил мяч на угловой.
48'
48'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю в офсайде
47'
Йеспер Чристджансен сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
47'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
47'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
46'
Йеспер Чристджансен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Миккель Йенсен сделал результативную передачу.
45'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Йеппе Кьер из команды команды Люнгбю.
45'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
44'
44'
Джеппе Брандруп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
44'
Bror Blume из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
43'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
43'
Миккель Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Андреас Ларсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд делает подножку. Андреас Ларсен заработал фол.
41'
Андреас Ларсен вышел из ворот и забрал мяч.
41'
41'
Матиас Таубер выбил мяч на угловой.
40'
40'
Эрнсков Мартин наказан за толчок Новак Филип
40'
40'
40'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
38'
Миккель Йенсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
38'
38'
37'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Бойсен Давид мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
37'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
37'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
36'
36'
35'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
35'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
33'
Дуэлунд Миккель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю. Это Дуэлунд Миккель заработал фол.
32'
Миккель Йенсен получает желтую карточку.
32'
Викхейм Густав наказан за толчок Ламб Микаэл
31'
31'
Йеппе Кьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
29'
29'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
28'
Онуачу Пол не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
27'
Риис Кристиан наказан за толчок Миккель Йенсен
27'
26'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
26'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
26'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
26'
25'
25'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Онуачу Пол мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
24'
23'
23'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
23'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
23'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
20'
20'
Йеппе Кьер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
20'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
19'
19'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
18'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Матиас Таубер выбил мяч на угловой.
17'
16'
Bror Blume из команды Люнгбю делает подножку. Новак Филип заработал фол.
15'
Йеспер Чристджансен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает пас партнеру.
15'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
13'
11'
11'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
10'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
9'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
9'
8'
Йеппе Кьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
8'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
6'
6'
Бойсен Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
5'
Рёмер Андре атакует сзади соперника. Миккель Йенсен пострадал.
4'
4'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд делает подножку. Йеппе Кьер заработал фол.
2'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
2'
1'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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