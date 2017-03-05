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Стадион:
Брондбю
1:0
Первый тайм: 45'
Нордшелланн
0'
1:0
12' Гол
Мукхтар Хани
45'
Первый тайм
44'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
44'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
43'
Сикошек Грегор атакует сзади соперника. Асанте Эрнест пострадал.
43'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
43'
Удар от ворот произведет Брондбю
Травма, повреждение
43'
Кальмар Жолт возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
42'
Херманнссон Хьертюр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
42'
Сикошек Грегор из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
Травма, повреждение
42'
Кальмар Жолт получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Удар от ворот произведет Брондбю
41'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Фири Лебоганг получил травму и заменен. Кальмар Жолт выходит на поле.
40'
Удар от ворот произведет Брондбю
39'
Godsway Donyoh отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Mathias Jensen из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
39'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
38'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
38'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
37'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
36'
Фири Лебоганг возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
36'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
Травма, повреждение
35'
Фири Лебоганг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Удар от ворот произведет Норселлан
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Мукхтар Хани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
ШТАНГА! Пукки Теэму попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
34'
Хольст Фредерик из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
34'
Хольст Фредерик из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
34'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
33'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Viktor Tranberg выбил мяч подальше от ворот.
31'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
31'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
30'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
30'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
29'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
29'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
28'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Норселлан
27'
Сикошек Грегор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Сикошек Грегор из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Mathias Jensen из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
25'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
24'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
23'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
23'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Брондбю
21'
Асанте Эрнест отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Асанте Эрнест на финте ушёл от оппонента.
21'
Асанте Эрнест из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
21'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Удар от ворот произведет Норселлан
20'
Фири Лебоганг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
Mathias Jensen из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Махсо Андреас из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
19'
Хольст Фредерик из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Фири Лебоганг из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
17'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
16'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Норселлан
16'
Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
14'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
14'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Угловой
14'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
14'
Махсо Андреас из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
14'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Описание гола
12'
ГОООООЛ - Мукхтар Хани из команды Брондбю забивает из-за штрафной площади
12'
Лоботка Станислав ошибается в защите.
11'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
11'
Удар от ворот произведет Брондбю
11'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
Удар от ворот произведет Брондбю
10'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
9'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
9'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
9'
Сикошек Грегор из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Хольст Фредерик из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
8'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
Травма, повреждение
8'
Mathias Jensen возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Хольст Фредерик из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Mathias Jensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
5'
Mathias Jensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Мукхтар Хани исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
4'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
4'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Норселлан
2'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
2'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
1'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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