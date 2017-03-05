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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Брондбю
1:0
Первый тайм: 45'
1:0
12' ГолМукхтар Хани
|
12'
1:0
Состав команд
13
Ларссон
Юхан
10
Мукхтар
Хани
Брондбю 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Реннов Фредерик Вратарь
- 13 Ларссон Юхан Защитник
- 6 Херманнссон Хьертюр Защитник
- 4 Рёкер Бенедикт Защитник
- 5 Сикошек Грегор Защитник
- 19 Нергор Кристиан Полузащитник
- 12 Хольст Фредерик Полузащитник
- 18 Фири Лебоганг Полузащитник
- 10 Мукхтар Хани Полузащитник
- 9 Пукки Теэму Нападающий
- 20 Вильчек Камиль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Ларсен Адам Вратарь
- 23 Араюури Паулус Защитник
- 27 Кроне Свенн Защитник
- 11 Кальмар Жолт Полузащитник
- 8 Остин Родольф Полузащитник
- 29 Климент Ян Нападающий
- 22 Нильссон Хокан Нападающий
- Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Каленберг Томас Травмирован
- Kevin Mensah Травмирован
Нордшелланн 4-3-3
- Основной состав
- 16 Runar Alex Runarsson Вратарь
- 2 Бартолец Карло Защитник
- 32 Viktor Tranberg Защитник
- 4 Махсо Андреас Защитник
- 8 Мтилига Патрик Защитник
- 23 Mathias Jensen II Полузащитник
- 7 Лоботка Станислав Полузащитник
- 22 Mads Pedersen Полузащитник
- 12 Асанте Эрнест Нападающий
- 31 Godsway Donyoh Нападающий
- 18 Хансен Эмилиано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Карлгрен Патрик Вратарь
- 17 Andreas Skovgaard Защитник
- 36 Victor Nelsson Полузащитник
- 14 Расмуссен Матиас Полузащитник
- 24 Christian Koehler Полузащитник
- 9 Миккельсен Тобиас Нападающий
- 34 Martin Frese
- Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Да Силва Патрик Травмирован
- Collins Tanor Травмирован
- Петри Лассе Травмирован
- Грегор Паскаль Травмирован
- Indy Groothuizen Травмирован
- Marcus Ingvartsen Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Брондбю (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 26.02.2017 Сённерйюск 1:2 Брондбю СД
- 19.02.2017 Копенгаген 0:0 Брондбю СД
- 11.12.2016 Брондбю 2:1 Митьюлланд СД
- 04.12.2016 Эсбьерг 1:1 Брондбю СД
- 30.11.2016 Раннерс 0:1 Брондбю СД
- 27.11.2016 Брондбю 3:1 Силькеборг СД
- 20.11.2016 Оденсе 1:0 Брондбю СД
- 06.11.2016 Виборг 1:2 Брондбю СД
- 30.10.2016 Брондбю 2:0 Ольборг СД
- 23.10.2016 Брондбю 1:0 Орхус СД
- 16.10.2016 Нордшелланн 1:1 Брондбю СД
- 02.10.2016 Брондбю 2:2 Раннерс СД
- 25.09.2016 Брондбю 3:0 Оденсе СД
- 22.09.2016 Люнгбю 1:0 Брондбю СД
- 18.09.2016 Брондбю 1:2 Виборг СД
- 11.09.2016 Ольборг 0:1 Брондбю СД
- 28.08.2016 Брондбю 1:1 Копенгаген СД
- 21.08.2016 Орхус 0:7 Брондбю СД
- 14.08.2016 Брондбю 4:0 Сённерйюск СД
- 07.08.2016 Митьюлланд 3:3 Брондбю СД
Нордшелланн (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 17.02.2017 Нордшелланн 0:1 Люнгбю СД
- 09.12.2016 Сённерйюск 0:0 Нордшелланн СД
- 04.12.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе СД
- 30.11.2016 Нордшелланн 2:1 Хорсенс СД
- 27.11.2016 Эсбьерг 2:2 Нордшелланн СД
- 19.11.2016 Нордшелланн 3:2 Орхус СД
- 05.11.2016 Раннерс 2:1 Нордшелланн СД
- 28.10.2016 Нордшелланн 4:3 Виборг СД
- 21.10.2016 Ольборг 1:1 Нордшелланн СД
- 16.10.2016 Нордшелланн 1:1 Брондбю СД
- 30.09.2016 Силькеборг 2:2 Нордшелланн СД
- 25.09.2016 Нордшелланн 3:0 Эсбьерг СД
- 21.09.2016 Хорсенс 0:0 Нордшелланн СД
- 18.09.2016 Нордшелланн 2:3 Сённерйюск СД
- 12.09.2016 Орхус 3:1 Нордшелланн СД
- 26.08.2016 Люнгбю 0:1 Нордшелланн СД
- 19.08.2016 Нордшелланн 1:1 Раннерс СД
- 14.08.2016 Оденсе 3:1 Нордшелланн СД
- 07.08.2016 Нордшелланн 1:2 Ольборг СД
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Нордшелланн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 16.10.2016 Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании
- 09.05.2016 Брондбю 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 06.12.2015 Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании
- 30.08.2015 Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании
- 21.05.2015 Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 30.11.2014 Нордшелланн 2:0 Брондбю Суперлига Дании
- 31.08.2014 Нордшелланн 0:3 Брондбю Суперлига Дании
- 18.05.2014 Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании
- 09.03.2014 Брондбю 4:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 06.10.2013 Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании
- 16.05.2013 Брондбю 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 02.12.2012 Нордшелланн 3:0 Брондбю Суперлига Дании
- 02.09.2012 Нордшелланн 0:0 Брондбю Суперлига Дании
- 20.05.2012 Брондбю 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 18.03.2012 Нордшелланн 1:2 Брондбю САС Лигаен
- 18.09.2011 Нордшелланн 2:0 Брондбю САС Лигаен
- 25.05.2011 Брондбю 1:1 Нордшелланн САС Лигаен
- 17.10.2010 Нордшелланн 1:1 Брондбю САС Лигаен
- 08.08.2010 Нордшелланн 1:3 Брондбю САС Лигаен
- 15.04.2010 Брондбю 0:1 Нордшелланн САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|24
|17
|7
|0
|52 - 9
|58
|2.
|Брондбю
|1:0
|24
|14
|7
|3
|46 - 18
|49
|3.
|Митьюлланд
|24
|10
|7
|7
|42 - 26
|37
|4.
|Люнгбю
|24
|10
|6
|8
|22 - 20
|36
|5.
|Сённерйюск
|24
|8
|9
|7
|28 - 32
|33
|6.
|Ольборг
|23
|9
|5
|9
|26 - 31
|32
|7.
|Раннерс
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|8.
|Силькеборг
|24
|7
|9
|8
|29 - 38
|30
|9.
|Хорсенс
|24
|7
|7
|10
|28 - 42
|28
|10.
|Нордшелланн
|0:1
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|11.
|Орхус
|24
|6
|6
|12
|31 - 37
|24
|12.
|Эсбьерг
|24
|5
|8
|11
|27 - 45
|23
|13.
|Оденсе
|23
|5
|7
|11
|20 - 30
|22
|14.
|Виборг
|24
|5
|7
|12
|27 - 38
|22
Первый тайм
44'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
44'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
43'
Сикошек Грегор атакует сзади соперника. Асанте Эрнест пострадал.
43'
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
43'
Удар от ворот произведет Брондбю
43'
Кальмар Жолт возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
42'
Херманнссон Хьертюр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
42'
Сикошек Грегор из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
42'
Кальмар Жолт получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Удар от ворот произведет Брондбю
41'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Фири Лебоганг получил травму и заменен. Кальмар Жолт выходит на поле.
40'
Удар от ворот произведет Брондбю
39'
Godsway Donyoh отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Mathias Jensen из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
39'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
38'
38'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
38'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
37'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Фири Лебоганг возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
36'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
35'
Фири Лебоганг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Удар от ворот произведет Норселлан
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Мукхтар Хани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
ШТАНГА! Пукки Теэму попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
34'
Хольст Фредерик из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
34'
Хольст Фредерик из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
34'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
33'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Viktor Tranberg выбил мяч подальше от ворот.
31'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
31'
30'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
30'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
29'
29'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
29'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
28'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Норселлан
27'
Сикошек Грегор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
26'
Сикошек Грегор из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Mathias Jensen из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
25'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
24'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
23'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
21'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Брондбю
21'
Асанте Эрнест отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Асанте Эрнест на финте ушёл от оппонента.
21'
Асанте Эрнест из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
21'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Удар от ворот произведет Норселлан
20'
Фири Лебоганг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
Mathias Jensen из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Махсо Андреас из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
19'
Хольст Фредерик из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Фири Лебоганг из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
18'
17'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
17'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
16'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Норселлан
16'
Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
14'
Махсо Андреас из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
14'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
ГОООООЛ - Мукхтар Хани из команды Брондбю забивает из-за штрафной площади
12'
Лоботка Станислав ошибается в защите.
11'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
11'
Удар от ворот произведет Брондбю
11'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
Удар от ворот произведет Брондбю
10'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
9'
9'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
9'
9'
Сикошек Грегор из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Хольст Фредерик из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
8'
Mathias Jensen возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Хольст Фредерик из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Mathias Jensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
5'
Mathias Jensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Мукхтар Хани исполняет штрафной удар, но его блокируют
4'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
4'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Норселлан
2'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
2'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
1'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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