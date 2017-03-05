Стадион: Телья Паркен Зрители: 11148
5:0
Конец матча
2' Желтая карточкаХанссон Халлюр
1:0
14' ГолСантандер Федерико
2:0
22' ГолАнкерсен Петер
3:0
38' ГолКорнелиус Андреас
53' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
59' Желтая карточкаХельгасон Элфар Фрейр
4:0
69' ГолСантандер Федерико
5:0
80' ГолПавлович Андрия
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс в офсайде
93'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
92'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
92'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс в офсайде
91'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
90'
Куск Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
90'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
89'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
88'
88'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
88'
88'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
87'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
87'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Грегуш Ян из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
87'
86'
86'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Куск Каспер на финте ушёл от оппонента.
86'
Mikkel Jespersen выбил мяч подальше от ворот.
85'
84'
84'
84'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
83'
83'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
82'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Меллер Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Туту Юссеф из команды Копенгаген. Это Mikkel Jespersen заработал фол.
82'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
81'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Аугустинссон Людвиг
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Павлович Андрия оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
80'
Bubacarr Sanneh сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
79'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Геммер Йонас
79'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
78'
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 11148 болельщиков
78'
78'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает навес
77'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
76'
75'
75'
Лассе Крюгер ошибается в защите.
74'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Mikkel Jespersen
74'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
74'
74'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
73'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
73'
73'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Томас Кортегаард заработал фол.
72'
72'
Грегуш Ян выбил мяч подальше от ворот.
71'
71'
71'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
70'
Тактическая замена. Матич Урош уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантандер Федерико отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
68'
Хельгасон Элфар Фрейр из команды Хорсенс. Это Павлович Андрия заработал фол.
67'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
67'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
67'
66'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
65'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Петер Нюманн заработал фол.
65'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
64'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
64'
63'
Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
63'
Андре Бьеррегаард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
62'
Хельгасон Элфар Фрейр выбил мяч на угловой.
62'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
61'
61'
61'
Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
60'
Тактическая замена. Кьяртан Финнгобесон уходит с поля и его заменяет Андре Бьеррегаард
60'
Анкерсен Петер нарушает правила. Ханссон Халлюр пострадал
60'
60'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Фальк Расмус на финте ушёл от оппонента.
60'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Хельгасон Элфар Фрейр получает желтую карточку.
59'
Хельгасон Элфар Фрейр атакует сзади соперника. Сантандер Федерико пострадал.
58'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
58'
58'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Матич Урош попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
56'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
55'
55'
55'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
55'
Фальк Расмус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Матиас Нильсен атакует сзади соперника. Туту Юссеф пострадал.
54'
Йоханссон Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Йоханссон Эрик получает желтую карточку за споры
53'
Йоханссон Эрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Йоханссон Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
50'
50'
Туту Юссеф из команды Копенгаген. Это Ханссон Халлюр заработал фол.
49'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
48'
48'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
48'
Анкерсен Петер выбил мяч на угловой.
48'
48'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
46'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
45'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс наносит очень неточный удар.
45'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс делает навес
45'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
44'
44'
44'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
43'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
42'
40'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
38'
Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Корнелиус Андреас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
37'
37'
37'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Меллер Фредерик атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
35'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
34'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
33'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
33'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Bubacarr Sanneh выбил мяч подальше от ворот.
31'
31'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
31'
31'
30'
Ханссон Халлюр выбил мяч подальше от ворот.
30'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
29'
29'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
29'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
29'
28'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс в офсайде
27'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Томас Кортегаард заработал фол.
26'
24'
24'
Квист Вильям выбил мяч подальше от ворот.
22'
Корнелиус Андреас сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Анкерсен Петер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
22'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает навес
22'
22'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
18'
Матиас Нильсен выбил мяч подальше от ворот.
18'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
17'
17'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
17'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
16'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
15'
15'
Петер Нюманн ошибается в защите.
15'
15'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
15'
14'
Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантандер Федерико из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
14'
13'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
13'
Хельгасон Элфар Фрейр выбил мяч на угловой.
13'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
12'
11'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
11'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
11'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Аугустинссон Людвиг.
10'
10'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
9'
9'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Bubacarr Sanneh выбил мяч подальше от ворот.
8'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
7'
7'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс подал угловой справа.
7'
Томас Кортегаард нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Хельгасон Элфар Фрейр атакует сзади соперника. Корнелиус Андреас пострадал.
4'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
4'
3'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген. Это Bubacarr Sanneh заработал фол.
3'
Томас Кортегаард атакует сзади соперника. Анкерсен Петер пострадал.
2'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
2'
Ханссон Халлюр получает желтую карточку.
2'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
1'
1'
Сантандер Федерико бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
1'
Сантандер Федерико на финте ушёл от оппонента.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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