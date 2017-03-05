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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 11148
Копенгаген
5:0
Конец матча
Хорсенс
0'
2' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
1:0
14' Гол
Сантандер Федерико
2:0
22' Гол
Анкерсен Петер
3:0
38' Гол
Корнелиус Андреас
53' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
59' Желтая карточка
Хельгасон Элфар Фрейр
4:0
69' Гол
Сантандер Федерико
5:0
80' Гол
Павлович Андрия
90'+3
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Офсайд
93'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс в офсайде
93'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
92'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
92'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
91'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс в офсайде

91'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
91'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
90'
Куск Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
90'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
89'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
88'
Удар от ворот произведет Копенгаген
88'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
88'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
88'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
87'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
87'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Грегуш Ян из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
87'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
86'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Куск Каспер на финте ушёл от оппонента.
86'
Mikkel Jespersen выбил мяч подальше от ворот.
85'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
83'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
83'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
82'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
82'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Меллер Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Туту Юссеф из команды Копенгаген. Это Mikkel Jespersen заработал фол.
82'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Павлович Андрия оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
80'
Bubacarr Sanneh сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
80'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
79'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Геммер Йонас
79'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
78'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 11148 болельщиков
78'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает навес
77'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
76'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
75'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лассе Крюгер ошибается в защите.
74'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Mikkel Jespersen
Офсайд
74'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
74'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
74'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
73'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
73'
Удар от ворот произведет Копенгаген
73'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Томас Кортегаард заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Хорсенс
72'
Грегуш Ян выбил мяч подальше от ворот.
71'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
71'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
70'
Тактическая замена. Матич Урош уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантандер Федерико отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
68'
Хельгасон Элфар Фрейр из команды Хорсенс. Это Павлович Андрия заработал фол.
Фол, нарушение
67'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
67'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
66'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
Фол, нарушение
65'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Петер Нюманн заработал фол.
65'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
64'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Хорсенс
63'
Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
63'
Андре Бьеррегаард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
63'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
62'
Хельгасон Элфар Фрейр выбил мяч на угловой.
62'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
61'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
61'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
60'
Тактическая замена. Кьяртан Финнгобесон уходит с поля и его заменяет Андре Бьеррегаард
Фол, нарушение
60'
Анкерсен Петер нарушает правила. Ханссон Халлюр пострадал
60'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Фальк Расмус на финте ушёл от оппонента.
60'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Желтая карточка
59'
Хельгасон Элфар Фрейр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Хельгасон Элфар Фрейр атакует сзади соперника. Сантандер Федерико пострадал.
58'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
58'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Матич Урош попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
57'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
56'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
55'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
55'
Фальк Расмус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
54'
Матиас Нильсен атакует сзади соперника. Туту Юссеф пострадал.
Травма, повреждение
54'
Йоханссон Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
53'
Йоханссон Эрик получает желтую карточку за споры
Травма, повреждение
53'
Йоханссон Эрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Йоханссон Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Туту Юссеф из команды Копенгаген. Это Ханссон Халлюр заработал фол.
49'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
Угловой
48'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
48'
Анкерсен Петер выбил мяч на угловой.
48'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
48'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
46'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс наносит очень неточный удар.
45'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс делает навес
45'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
44'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
44'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
Офсайд
43'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
42'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
38'
Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Корнелиус Андреас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
37'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
36'
Меллер Фредерик атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
36'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Удар от ворот произведет Хорсенс
35'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
34'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
33'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
33'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Bubacarr Sanneh выбил мяч подальше от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Хорсенс
31'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
31'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
31'
Удар от ворот произведет Копенгаген
30'
Ханссон Халлюр выбил мяч подальше от ворот.
30'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
29'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
29'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
28'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
27'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс в офсайде
27'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Томас Кортегаард заработал фол.
26'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Квист Вильям выбил мяч подальше от ворот.
22'
Корнелиус Андреас сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Анкерсен Петер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
22'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает навес
22'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Матиас Нильсен выбил мяч подальше от ворот.
18'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Удар от ворот произведет Хорсенс
17'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
16'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
15'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Петер Нюманн ошибается в защите.
15'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
15'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантандер Федерико из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
13'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
13'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
13'
Хельгасон Элфар Фрейр выбил мяч на угловой.
13'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
12'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
11'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
11'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
10'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Аугустинссон Людвиг.
10'
Удар от ворот произведет Хорсенс
10'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
9'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Bubacarr Sanneh выбил мяч подальше от ворот.
8'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
Угловой
7'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс подал угловой справа.
7'
Томас Кортегаард нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
5'
Хельгасон Элфар Фрейр атакует сзади соперника. Корнелиус Андреас пострадал.
4'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
4'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген. Это Bubacarr Sanneh заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Томас Кортегаард атакует сзади соперника. Анкерсен Петер пострадал.
2'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
2'
Ханссон Халлюр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
2'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Хорсенс
1'
Сантандер Федерико бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
1'
Сантандер Федерико на финте ушёл от оппонента.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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