Стадион: Гоффертштадион Зрители: 11700
3:1
Конец матча
14' Желтая карточкаФомитшов Андре
0:1
14' ПенальтиАрментерос Самуэль
1:1
27' ГолФон Хаке Юлиан
2:1
33' ГолХайнлот Михаэль
38' Желтая карточкаГосенс Робин
43' Желтая карточкаКювас Брандлей
3:1
69' Гол в свои воротаХоогма Джастин
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Дарри Браим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес наносит очень неточный удар.
93'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
93'
93'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Райхи Мохаммед наказан за толчок Кювас Брандлей
92'
92'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес в офсайде
92'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Reuven Niemeijer нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
90'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Райхи Мохаммед не смог удачно сыграть.
89'
89'
87'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает подножку. Хоогма Джастин заработал фол.
87'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
87'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
86'
86'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Бикел Жаниу
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
85'
85'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген разыграл угловой с правого угла.
85'
Госенс Робин выбил мяч на угловой.
84'
84'
Госенс Робин из команды Хераклес в офсайде
84'
Проппер Робин выбил мяч подальше от ворот.
82'
Фон Хаке Юлиан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
81'
Хоогма Джастин из команды Хераклес делает подножку. Ferdi Kadioglu заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
80'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
79'
Брейнбург Грегор блокирует соперника. Проппер Робин заработал своей команде штрафной.
79'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает навес
77'
77'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
75'
Кювас Брандлей наказан за толчок Бувалда Робин
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген играет в стеночку. Райхи Мохаммед был стеночкой.
74'
74'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
72'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Reuven Niemeijer
71'
Те Вирик Мик наказан за толчок Бюрнет Лоренцо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Фон Хаке Юлиан сделал результативную передачу.
69'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Хоогма Джастин отправил мяч в свои ворота.
69'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Брюнс Томас наказан за толчок Фон Хаке Юлиан
68'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
67'
67'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
66'
Грёнефельд Арнаут получил травму и заменен. Ferdi Kadioglu выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Грёнефельд Арнаут получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Грёнефельд Арнаут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Мессауд Али отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
63'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
62'
62'
Брюнс Томас из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
62'
62'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
61'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
61'
61'
60'
Брюнс Томас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
59'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 11700 болельщиков
57'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
56'
55'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
55'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Те Вирик Мик наказан за толчок Райхи Мохаммед
54'
54'
54'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
53'
Делле Жорис выбил мяч на угловой.
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
52'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Мессауд Али наказан за толчок Проппер Робин
51'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
51'
51'
Проппер Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
50'
Райхи Мохаммед наказан за толчок Дарри Браим
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
48'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
48'
Райхи Мохаммед нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
47'
46'
Проппер Робин из команды Хераклес делает навес
46'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Пелюпесси Йоей заработал фол.
46'
Тактическая замена. Дросте Вут уходит с поля и его заменяет Проппер Робин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
46'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Кювас Брандлей получает желтую карточку.
43'
Кювас Брандлей наказан за толчок Бюрнет Лоренцо
43'
43'
42'
Дросте Вут из команды Хераклес делает подножку. Бюрнет Лоренцо заработал фол.
41'
После дальнего удара, который нанес Дарри Браим мяч отбит вратарем
41'
Мессауд Али наказан за толчок Арментерос Самуэль
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает подножку. Дросте Вут заработал фол.
38'
Госенс Робин получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
38'
Грёнефельд Арнаут бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
38'
Грёнефельд Арнаут на финте ушёл от оппонента.
37'
37'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
36'
36'
Райхи Мохаммед наказан за толчок Госенс Робин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хайнлот Михаэль!
33'
33'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
33'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген играет в стеночку. Грёнефельд Арнаут был стеночкой.
32'
32'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает навес
31'
Арментерос Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает навес
31'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
31'
Госенс Робин выбил мяч на угловой.
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Те Вирик Мик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
28'
Дарри Браим из команды Хераклес в офсайде
27'
Хайнлот Михаэль сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фон Хаке Юлиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
25'
Тактическая замена. Фомитшов Андре уходит с поля и его заменяет Бюрнет Лоренцо
24'
Грёнефельд Арнаут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
24'
24'
24'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
23'
23'
23'
22'
Дросте Вут из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген. Это Дросте Вут заработал фол.
21'
Дарри Браим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
18'
18'
Дарри Браим из команды Хераклес делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Г О О О О О Л - Арментерос Самуэль из команды Хераклес забивает пенальти
14'
Фомитшов Андре получает желтую карточку за споры
14'
ПЕНАЛЬТИ! – Фомитшов Андре фолит в штрафной площади. Кювас Брандлей пострадал
12'
12'
Бувалда Робин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Те Вирик Мик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
11'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
9'
8'
Петерсон Кристофер коснулся мяча рукой.
8'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Грёнефельд Арнаут, и мяч снова в игре
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
4'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
4'
Райхи Мохаммед бьет и мяч от рикошета проходит мимо
3'
1'
Грёнефельд Арнаут попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
1'
Кювас Брандлей коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НЕК Неймеген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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