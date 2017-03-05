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Стадион: Зрители: 11700
НЕК Неймеген
3:1
Конец матча
Хераклес
0'
14' Желтая карточка
Фомитшов Андре
0:1
14' Пенальти
Арментерос Самуэль
1:1
27' Гол
Фон Хаке Юлиан
2:1
33' Гол
Хайнлот Михаэль
38' Желтая карточка
Госенс Робин
43' Желтая карточка
Кювас Брандлей
3:1
69' Гол в свои ворота
Хоогма Джастин
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Дарри Браим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес наносит очень неточный удар.
93'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
93'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
92'
Райхи Мохаммед наказан за толчок Кювас Брандлей
92'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
92'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес в офсайде
92'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Reuven Niemeijer нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Удар от ворот произведет Хераклес
90'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Райхи Мохаммед не смог удачно сыграть.
89'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
Фол, нарушение
87'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает подножку. Хоогма Джастин заработал фол.
87'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
87'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
86'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Бикел Жаниу
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
Угловой
85'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген разыграл угловой с правого угла.
85'
Госенс Робин выбил мяч на угловой.
84'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
84'
Госенс Робин из команды Хераклес в офсайде
84'
Проппер Робин выбил мяч подальше от ворот.
82'
Фон Хаке Юлиан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
81'
Хоогма Джастин из команды Хераклес делает подножку. Ferdi Kadioglu заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
80'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
79'
Брейнбург Грегор блокирует соперника. Проппер Робин заработал своей команде штрафной.
79'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает навес
77'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
Фол, нарушение
75'
Кювас Брандлей наказан за толчок Бувалда Робин
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген играет в стеночку. Райхи Мохаммед был стеночкой.
74'
Удар от ворот произведет Хераклес
74'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
72'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Reuven Niemeijer
Фол, нарушение
71'
Те Вирик Мик наказан за толчок Бюрнет Лоренцо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Фон Хаке Юлиан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Хоогма Джастин отправил мяч в свои ворота.
69'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Брюнс Томас наказан за толчок Фон Хаке Юлиан
68'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
67'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
66'
Грёнефельд Арнаут получил травму и заменен. Ferdi Kadioglu выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
Удар от ворот произведет Хераклес
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Грёнефельд Арнаут получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Грёнефельд Арнаут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Мессауд Али отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
63'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
62'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
62'
Брюнс Томас из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
62'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
61'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
61'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
60'
Брюнс Томас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 11700 болельщиков
Фол, нарушение
57'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
56'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
55'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
55'
Те Вирик Мик наказан за толчок Райхи Мохаммед
54'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
54'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
53'
Делле Жорис выбил мяч на угловой.
Угловой
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
52'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
52'
Мессауд Али наказан за толчок Проппер Робин
51'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
51'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Проппер Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
50'
Райхи Мохаммед наказан за толчок Дарри Браим
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
48'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
48'
Райхи Мохаммед нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Проппер Робин из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
46'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Пелюпесси Йоей заработал фол.
46'
Тактическая замена. Дросте Вут уходит с поля и его заменяет Проппер Робин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
43'
Кювас Брандлей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Кювас Брандлей наказан за толчок Бюрнет Лоренцо
43'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Дросте Вут из команды Хераклес делает подножку. Бюрнет Лоренцо заработал фол.
41'
После дальнего удара, который нанес Дарри Браим мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
41'
Мессауд Али наказан за толчок Арментерос Самуэль
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
39'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает подножку. Дросте Вут заработал фол.
Желтая карточка
38'
Госенс Робин получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Грёнефельд Арнаут бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
38'
Грёнефельд Арнаут на финте ушёл от оппонента.
37'
Удар от ворот произведет Хераклес
37'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
36'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Райхи Мохаммед наказан за толчок Госенс Робин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хайнлот Михаэль!
33'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
33'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген играет в стеночку. Грёнефельд Арнаут был стеночкой.
32'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает навес
31'
Арментерос Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает навес
31'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
31'
Госенс Робин выбил мяч на угловой.
Угловой
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Те Вирик Мик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
Офсайд
28'
Дарри Браим из команды Хераклес в офсайде
27'
Хайнлот Михаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фон Хаке Юлиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Удар от ворот произведет Хераклес
25'
Тактическая замена. Фомитшов Андре уходит с поля и его заменяет Бюрнет Лоренцо
24'
Грёнефельд Арнаут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
24'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
24'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
23'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
23'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
22'
Дросте Вут из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
22'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген. Это Дросте Вут заработал фол.
21'
Дарри Браим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
Удар от ворот произведет Хераклес
18'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Дарри Браим из команды Хераклес делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Описание гола
14'
Г О О О О О Л - Арментерос Самуэль из команды Хераклес забивает пенальти
Желтая карточка
14'
Фомитшов Андре получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
14'
ПЕНАЛЬТИ! – Фомитшов Андре фолит в штрафной площади. Кювас Брандлей пострадал
12'
Удар от ворот произведет Хераклес
12'
Бувалда Робин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Те Вирик Мик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
9'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
8'
Петерсон Кристофер коснулся мяча рукой.
8'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Грёнефельд Арнаут, и мяч снова в игре
5'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Удар от ворот произведет Хераклес
Угловой
4'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
4'
Райхи Мохаммед бьет и мяч от рикошета проходит мимо
3'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Грёнефельд Арнаут попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Кювас Брандлей коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НЕК Неймеген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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