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Факел
 
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СКА-Хабаровск
announcement
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До начала матча осталось 10 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Факел - СКА-Хабаровск, который состоится 08.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Факел - СКА-Хабаровск
Факел
76.6% (141)
Ничья:
17.4% (32)
СКА-Хабаровск
6% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Факел:
40.8% (75)
Факел:
26.6% (49)
Ничья:
10.9% (20)
Факел:
6% (11)
СКА-Хабаровск:
3.3% (6)
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