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Динамо Москва (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 26.11.2016 Волгарь 0:1 Динамо Москва ФПД
- 19.11.2016 Динамо Москва 0:0 Зенит-2 ФПД
- 13.11.2016 Балтика 0:3 Динамо Москва ФПД
- 09.11.2016 Нефтехимик 0:1 Динамо Москва ФПД
- 05.11.2016 Динамо Москва 2:2 Енисей ФПД
- 30.10.2016 Шинник 2:3 Динамо Москва ФПД
- 22.10.2016 Динамо Москва 1:1 Сокол ФПД
- 15.10.2016 Факел 2:1 Динамо Москва ФПД
- 12.10.2016 ФК Химки 0:0 Динамо Москва ФПД
- 08.10.2016 Динамо Москва 1:0 Кубань ФПД
- 02.10.2016 Мордовия 0:1 Динамо Москва ФПД
- 26.09.2016 Динамо Москва 1:0 Сибирь ФПД
- 10.09.2016 Динамо Москва 3:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 03.09.2016 Тамбов 1:2 Динамо Москва ФПД
- 28.08.2016 Динамо Москва 0:1 Тосно ФПД
- 17.08.2016 Динамо Москва 3:2 Луч-Энергия ФПД
- 13.08.2016 Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Москва ФПД
- 06.08.2016 Динамо Москва 5:0 Волгарь ФПД
- 31.07.2016 Зенит-2 1:1 Динамо Москва ФПД
- 27.07.2016 Динамо Москва 2:1 Балтика ФПД
Спартак-Нальчик (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 26.11.2016 Спартак-Нальчик 1:0 Енисей ФПД
- 13.11.2016 Спартак-Нальчик 2:0 Шинник ФПД
- 09.11.2016 Сокол 2:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 05.11.2016 Спартак-Нальчик 1:2 Факел ФПД
- 30.10.2016 Мордовия 1:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 22.10.2016 Спартак-Нальчик 2:1 Сибирь ФПД
- 15.10.2016 ФК Химки 2:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 08.10.2016 Спартак-Нальчик 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 02.10.2016 Тамбов 0:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 26.09.2016 Спартак-Нальчик 1:1 Тосно ФПД
- 17.09.2016 Спартак-2 0:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 10.09.2016 Спартак-Нальчик 0:1 Луч-Энергия ФПД
- 03.09.2016 Спартак-Нальчик 3:2 Нефтехимик ФПД
- 28.08.2016 Волгарь 2:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 21.08.2016 Спартак-Нальчик 1:0 Зенит-2 ФПД
- 17.08.2016 Балтика 1:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 13.08.2016 Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Москва ФПД
- 06.08.2016 Енисей 0:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 31.07.2016 Спартак-Нальчик 1:1 Тюмень ФПД
- 27.07.2016 Шинник 0:0 Спартак-Нальчик ФПД
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Спартак-Нальчик: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
- 13.08.2016 Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
- 28.08.2011 Динамо Москва 2:0 Спартак-Нальчик Премьер-лига
- 02.05.2011 Спартак-Нальчик 2:3 Динамо Москва Премьер-лига
- 26.09.2010 Динамо Москва 0:3 Спартак-Нальчик Премьер-лига
- 01.05.2010 Спартак-Нальчик 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 08.11.2009 Спартак-Нальчик 2:4 Динамо Москва Премьер-лига
- 18.07.2009 Динамо Москва 2:1 Спартак-Нальчик Премьер-лига
- 16.08.2008 Динамо Москва 1:0 Спартак-Нальчик Премьер-лига
- 06.04.2008 Спартак-Нальчик 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|40 - 17
|54
|2.
|Тосно
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|42 - 18
|49
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|31 - 20
|41
|4.
|Енисей
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|30 - 26
|37
|5.
|Факел
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|25 - 22
|37
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 28
|36
|7.
|Шинник
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|8.
|ФК Химки
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 29
|33
|9.
|Луч-Энергия
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|20 - 26
|32
|10.
|Тамбов
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|21 - 21
|32
|11.
|Зенит-2
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|26 - 26
|32
|12.
|Тюмень
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 27
|31
|13.
|Кубань
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|25 - 27
|28
|14.
|Сибирь
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|21 - 26
|28
|15.
|Спартак-Нальчик
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|18 - 20
|27
|16.
|Сокол
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|26 - 33
|27
|17.
|Волгарь
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 31
|26
|18.
|Мордовия
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|19.
|Балтика
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 28
|17
|20.
|Нефтехимик
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|18 - 35
|16
|21.
|Волга НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Спартак-Нальчик, который состоится 08.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Спартак-Нальчик, который состоится 08.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак-Нальчик
Динамо Москва
93.2% (96)
Ничья:
1% (1)
Спартак-Нальчик
5.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Москва:
40.8% (42)
1:0 Динамо Москва:
19.4% (20)
2:1 Динамо Москва:
17.5% (18)
3:1 Динамо Москва:
8.7% (9)
3:0 Динамо Москва:
3.9% (4)
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