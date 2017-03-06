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Динамо Москва
 
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Спартак-Нальчик
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Спартак-Нальчик, который состоится 08.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак-Нальчик
Динамо Москва
93.2% (96)
Ничья:
1% (1)
Спартак-Нальчик
5.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Москва:
40.8% (42)
Динамо Москва:
19.4% (20)
Динамо Москва:
17.5% (18)
Динамо Москва:
8.7% (9)
Динамо Москва:
3.9% (4)
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