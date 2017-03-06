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Шинник
 
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Тосно
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шинник - Тосно, который состоится 08.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Шинник - Тосно
Шинник
32.4% (34)
Ничья:
28.6% (30)
Тосно
39% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.7% (28)
Тосно:
19% (20)
Шинник:
16.2% (17)
Тосно:
12.4% (13)
Шинник:
11.4% (12)
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