  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Анжи
Видеотрансляция
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Анжи
Спартак Москва
88.8% (95)
Ничья:
2.8% (3)
Анжи
8.4% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
37.4% (40)
Спартак Москва:
16.8% (18)
Спартак Москва:
10.3% (11)
Спартак Москва:
8.4% (9)
Спартак Москва:
7.5% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация