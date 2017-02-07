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Стадион:
Уфа
 
Позже
Крылья Советов
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Крылья Советов, который состоится 11.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Крылья Советов
Уфа
71.7% (71)
Ничья:
16.2% (16)
Крылья Советов
12.1% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Уфа:
41.4% (41)
Уфа:
17.2% (17)
Ничья:
12.1% (12)
Уфа:
10.1% (10)
Крылья Советов:
5.1% (5)
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