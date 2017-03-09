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Ростов
 
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Терек
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Терек, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Ростов - Терек
Ростов
89.2% (91)
Ничья:
4.9% (5)
Терек
5.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
42.2% (43)
Ростов:
23.5% (24)
Ростов:
15.7% (16)
Терек:
3.9% (4)
Ростов:
2% (2)
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