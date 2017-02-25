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Стадион:
Рубин
 
Позже
Оренбург
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Оренбург, который состоится 11.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Оренбург
Рубин
88.4% (84)
Ничья:
8.4% (8)
Оренбург
3.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
37.9% (36)
Рубин:
21.1% (20)
Рубин:
21.1% (20)
Ничья:
8.4% (8)
Оренбург:
2.1% (2)
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