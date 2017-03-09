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Стадион: Lokomotiv Stadion, Moscow
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Локомотив Москва (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 04.12.2016 Локомотив Москва 2:0 Терек ПЛ
- 01.12.2016 Томь 1:6 Локомотив Москва ПЛ
- 19.11.2016 Оренбург 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2016 Локомотив Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 31.10.2016 Рубин 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 23.10.2016 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.10.2016 Амкар 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 01.10.2016 Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 24.09.2016 Ростов 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 17.09.2016 Локомотив Москва 0:1 Уфа ПЛ
- 11.09.2016 Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 28.08.2016 Краснодар 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 21.08.2016 Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 14.08.2016 Терек 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 07.08.2016 Локомотив Москва 2:2 Томь ПЛ
- 19.07.2016 Виктория Пльзень 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 07.07.2016 Локомотив Москва 2:0 Уфа ТМК
- 03.07.2016 Локомотив Москва 7:1 Долгопрудный ТМК
- 26.06.2016 Истиклол 1:2 Локомотив Москва ТМК
Краснодар (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 05.03.2017 Краснодар 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 05.12.2016 Краснодар 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 01.12.2016 Терек 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.11.2016 Краснодар 3:0 Урал ПЛ
- 06.11.2016 Краснодар 3:3 Оренбург ПЛ
- 30.10.2016 Анжи 0:0 Краснодар ПЛ
- 23.10.2016 Краснодар 1:0 Амкар ПЛ
- 16.10.2016 Арсенал Тула 0:0 Краснодар ПЛ
- 02.10.2016 Краснодар 1:0 Рубин ПЛ
- 24.09.2016 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.09.2016 Краснодар 2:1 Ростов ПЛ
- 11.09.2016 Уфа 0:0 Краснодар ПЛ
- 28.08.2016 Краснодар 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 21.08.2016 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 13.08.2016 Крылья Советов 1:1 Краснодар ПЛ
- 08.08.2016 Краснодар 4:0 Терек ПЛ
- 16.07.2016 Краснодар 2:2 Удинезе ТМК
- 12.07.2016 Краснодар 3:1 Сараево ТМК
- 11.07.2016 Краснодар 0:0 Пршибрам ТМК
- 08.07.2016 Краснодар 1:4 Цибалья ТМК
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
- 28.08.2016 Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 20.03.2016 Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 30.08.2015 Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига
- 25.04.2015 Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 03.08.2014 Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига
- 26.04.2014 Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 05.08.2013 Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига
- 24.11.2012 Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига
- 04.08.2012 Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 21.08.2011 Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
- 23.04.2011 Краснодар 1:4 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|28 - 15
|41
|2.
|Зенит
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 13
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|4.
|Краснодар
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|26 - 16
|29
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 12
|28
|6.
|Терек
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|21 - 22
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|13 - 13
|28
|8.
|Амкар
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|16 - 13
|27
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 13
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|11.
|Анжи
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|13 - 19
|20
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 23
|15
|14.
|Оренбург
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|8 - 26
|15
|16.
|Томь
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|8 - 37
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Краснодар, который состоится 13.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Краснодар, который состоится 13.03.2017.
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар
Локомотив Москва
44% (55)
Ничья:
36.8% (46)
Краснодар
19.2% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.6% (37)
2:1 Локомотив Москва:
26.4% (33)
1:2 Краснодар:
12.8% (16)
1:0 Локомотив Москва:
10.4% (13)
2:0 Локомотив Москва:
4.8% (6)
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