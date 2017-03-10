Стадион: Гелредом Зрители: 13852
5:0
Конец матча
1:0
23' ГолВан Волфсвинкель Рикки
2:0
34' ГолФор Наварон
3:0
40' ГолКруйсвийк Арнолд
43' Желтая карточкаГудвин Крейг
4:0
45' ГолНакамба Марвелус
5:0
61' ГолКашия Гурам
Новости после матча
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 13852 болельщиков
91'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает подножку. Бэйкер Льюис заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
89'
Рашица Милот из команды Витесс наносит неточный удар с лета
89'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
88'
87'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам в офсайде
87'
Mitchel van Bergen из команды Витесс в офсайде
87'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает навес
85'
Удар от ворот произведет Витесс
85'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
85'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Kenneth Dougal бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
85'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
84'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Круйсвийк Арнолд уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
81'
Рашица Милот коснулся мяча рукой.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ван Волфсвинкель Рикки заработал фол.
78'
78'
Mitchel van Bergen нарушает правила. Кабрал Джерсон пострадал
77'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает подножку. Саксела Янне заработал фол.
77'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
74'
74'
Кабрал Джерсон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
74'
Круйсвийк Арнолд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
73'
73'
73'
73'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
72'
Ван Волфсвинкель Рикки наказан за толчок Бройер Мишель
71'
Mitchel van Bergen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бэйкер Льюис из команды Витесс подал угловой справа.
71'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Mukhtar Ali
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
68'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Пушич Мартин коснулся мяча рукой.
67'
67'
66'
Тактическая замена. Натан Аллан уходит с поля и его заменяет Mitchel van Bergen
65'
Тактическая замена. Гудвин Крейг уходит с поля и его заменяет Роланд Бергкамп
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
После дальнего удара, который нанес Бэйкер Льюис мяч отбит вратарем
61'
Миазга Мэтт сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кашия Гурам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Миазга Мэтт из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
61'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
61'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
60'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
59'
58'
Рашица Милот попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Рашица Милот наказан за толчок Sherel Floranus
57'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Накамба Марвелус заработал фол.
56'
55'
Удар от ворот произведет Витесс
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Sherel Floranus бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
54'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
54'
Rick van Drongelen выбил мяч на угловой.
54'
Пушич Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Натан Аллан из команды Витесс делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
52'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Кабрал Джерсон.
50'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Гудвин Крейг заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Ван Морсел Пако попал в створ, но вратарь справился с ударом.
49'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Тактическая замена. Denzel Dumfries уходит с поля и его заменяет Саксела Янне
46'
Тактическая замена. Погба Матиас уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Натан Аллан сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Накамба Марвелус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Натан Аллан из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
43'
Гудвин Крейг получает желтую карточку.
43'
Гудвин Крейг совершает грубый фол. Дикс Кевин был жертвой
40'
Рашица Милот сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Круйсвийк Арнолд из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
39'
Фор Наварон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Рашица Милот не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам в офсайде
38'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
37'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
37'
36'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
36'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
36'
Дикс Кевин из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фор Наварон!
31'
31'
30'
Дикс Кевин из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Морсел Пако.
30'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
29'
Фор Наварон из команды Витесс бьет головой мимо ворот
29'
29'
28'
28'
Ван Морсел Пако нарушает правила. Бэйкер Льюис пострадал
27'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
27'
27'
27'
Дейкстра Март бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
26'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
26'
Рашица Милот наказан за толчок Гудвин Крейг
25'
Погба Матиас нарушает правила. Миазга Мэтт пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Рашица Милот из команды Витесс в офсайде
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ван Волфсвинкель Рикки!
23'
Denzel Dumfries ошибается в защите.
22'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Натан Аллан из команды Витесс подал угловой справа.
22'
Гудвин Крейг выбил мяч на угловой.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Погба Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает подножку. Накамба Марвелус заработал фол.
18'
18'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
14'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
11'
11'
11'
10'
Погба Матиас нарушает правила. Кашия Гурам пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Бэйкер Льюис возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Бэйкер Льюис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
9'
Бэйкер Льюис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Дикс Кевин из команды Витесс делает неудачный навес.
7'
Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Погба Матиас наказан за толчок Дикс Кевин
3'
1'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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