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Стадион: Зрители: 13852
Витесс
5:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
23' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
34' Гол
Фор Наварон
3:0
40' Гол
Круйсвийк Арнолд
43' Желтая карточка
Гудвин Крейг
4:0
45' Гол
Накамба Марвелус
5:0
61' Гол
Кашия Гурам
90'+2
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 13852 болельщиков
Фол, нарушение
91'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает подножку. Бэйкер Льюис заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам

90'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
89'
Рашица Милот из команды Витесс наносит неточный удар с лета
89'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
88'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Офсайд
87'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам в офсайде
Офсайд
87'
Mitchel van Bergen из команды Витесс в офсайде
87'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает навес
85'
Удар от ворот произведет Витесс
85'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Kenneth Dougal бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Круйсвийк Арнолд уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
Фол, нарушение
81'
Рашица Милот коснулся мяча рукой.
81'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
79'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ван Волфсвинкель Рикки заработал фол.
78'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Mitchel van Bergen нарушает правила. Кабрал Джерсон пострадал
Фол, нарушение
77'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает подножку. Саксела Янне заработал фол.
77'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
74'
Кабрал Джерсон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
74'
Круйсвийк Арнолд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
73'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
73'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
71'
Mitchel van Bergen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Бэйкер Льюис из команды Витесс подал угловой справа.
71'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Mukhtar Ali
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
68'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
67'
Пушич Мартин коснулся мяча рукой.
67'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает навес
66'
Тактическая замена. Натан Аллан уходит с поля и его заменяет Mitchel van Bergen
65'
Тактическая замена. Гудвин Крейг уходит с поля и его заменяет Роланд Бергкамп
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
После дальнего удара, который нанес Бэйкер Льюис мяч отбит вратарем
61'
Миазга Мэтт сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кашия Гурам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Миазга Мэтт из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
Угловой
61'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
61'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
59'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Рашица Милот попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
58'
Рашица Милот наказан за толчок Sherel Floranus
Фол, нарушение
57'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Накамба Марвелус заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
55'
Удар от ворот произведет Витесс
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Sherel Floranus бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
54'
Rick van Drongelen выбил мяч на угловой.
54'
Пушич Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Натан Аллан из команды Витесс делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Кабрал Джерсон.
Фол, нарушение
50'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Гудвин Крейг заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Ван Морсел Пако попал в створ, но вратарь справился с ударом.
49'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Тактическая замена. Denzel Dumfries уходит с поля и его заменяет Саксела Янне
46'
Тактическая замена. Погба Матиас уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Натан Аллан сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Накамба Марвелус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Натан Аллан из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
43'
Гудвин Крейг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Гудвин Крейг совершает грубый фол. Дикс Кевин был жертвой
40'
Рашица Милот сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Круйсвийк Арнолд из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
40'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
39'
Фор Наварон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Рашица Милот не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Офсайд
38'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам в офсайде
38'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
37'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
37'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
36'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
36'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
36'
Дикс Кевин из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фор Наварон!
31'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
30'
Дикс Кевин из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Морсел Пако.
30'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
29'
Фор Наварон из команды Витесс бьет головой мимо ворот
29'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
29'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
28'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Ван Морсел Пако нарушает правила. Бэйкер Льюис пострадал
27'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
27'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
27'
Дейкстра Март бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
26'
Рашица Милот наказан за толчок Гудвин Крейг
Фол, нарушение
25'
Погба Матиас нарушает правила. Миазга Мэтт пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
24'
Рашица Милот из команды Витесс в офсайде
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ван Волфсвинкель Рикки!
23'
Denzel Dumfries ошибается в защите.
22'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
22'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Натан Аллан из команды Витесс подал угловой справа.
22'
Гудвин Крейг выбил мяч на угловой.
21'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает навес
21'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Погба Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает подножку. Накамба Марвелус заработал фол.
18'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
17'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
14'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
11'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает навес
11'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Погба Матиас нарушает правила. Кашия Гурам пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
9'
Бэйкер Льюис возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Бэйкер Льюис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
9'
Бэйкер Льюис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Дикс Кевин из команды Витесс делает неудачный навес.
7'
Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
5'
Погба Матиас наказан за толчок Дикс Кевин
3'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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