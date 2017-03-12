- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Турбийон
Состав команд
34
Ндойе
Бирама
13
Аколо
Чадрак
14
Конате
Мусса
17
Сухи
Марек
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 50 Nicolas Luechinger Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 17 Жанье Па-Моду Защитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 5 Салатич Веролюб Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 13 Аколо Чадрак Нападающий
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 63 Муянги Биа Джеффри Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 66 Адао Жоаким Защитник
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 22 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 11 Констант Кевин Полузащитник
- 89 Итаперуна Лео Нападающий
- 21 Frederico Da Costa
- Главный тренер: Peter Zeidler
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 10 Дельгадо Матиас Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 4 Омар Габер Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 6 Ди Сере Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- 13 Djordje Nikolic
- Главный тренер: Фишер Урс
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон С
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
Базель (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 05.03.2017 Вадуц 1:1 Базель С
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель Суперлига
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон Суперлига
- 30.04.2016 Базель 2:1 Сьон Суперлига
- 20.03.2016 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 13.12.2015 Сьон 2:2 Базель Кубок
- 18.10.2015 Сьон 0:2 Базель Суперлига
- 01.08.2015 Базель 3:0 Сьон Суперлига
- 07.06.2015 Базель 0:3 Сьон Switzerland Cup
- 18.04.2015 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 14.02.2015 Базель 1:1 Сьон Суперлига
- 25.10.2014 Базель 1:1 Сьон Суперлига
- 17.08.2014 Сьон 2:3 Базель Суперлига
- 13.04.2014 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 15.02.2014 Базель 1:0 Сьон Суперлига
- 28.09.2013 Базель 2:2 Сьон Суперлига
- 22.09.2013 Сьон 1:3 Базель Суперлига
- 05.05.2013 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 17.04.2013 Сьон 0:1 Базель Кубок Швейцарии
- 10.02.2013 Базель 3:0 Сьон Суперлига
- 26.09.2012 Базель 4:1 Сьон Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|24
|19
|4
|1
|63 - 20
|61
|2.
|Янг Бойз
|24
|13
|7
|4
|54 - 35
|46
|3.
|Сьон
|0:0
|24
|12
|3
|9
|46 - 38
|39
|4.
|Люцерн
|24
|10
|6
|8
|48 - 44
|36
|5.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|6.
|Лугано
|24
|7
|7
|10
|32 - 46
|28
|7.
|Тун
|24
|6
|8
|10
|36 - 45
|26
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|5
|13
|30 - 43
|23
|9.
|Вадуц
|24
|5
|7
|12
|31 - 55
|22
|10.
|Лозанна
|24
|5
|5
|14
|39 - 47
|20
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация