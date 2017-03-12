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Стадион: Олимпик де ла Понтайс Зрители: 4011
27' Желтая карточкаOliver Custodio
35' Желтая карточкаДиниз Маркос
57' Желтая карточкаЛекьякс Ян
90' Желтая карточкаJeremy Maniere
|
27'
35'
57'
90'
Состав команд
12
Диниз
Маркос
33
Тайво
Тайе
18
Мвого
Ивон
39
Йосс
Свен
21
Роша
Ален
10
Раве
Йорик
24
Адамс
Касим
35
Саного
Секу
17
Roger
Assale
99
Оаро
Гийом
Лозанна 4-3-3
- Основной состав
- 1 Thomas Castella Вратарь
- 12 Диниз Маркос Защитник
- 4 Jeremy Maniere Защитник
- 16 Nicolas Getaz Защитник
- 33 Тайво Тайе Защитник
- 17 Oliver Custodio Полузащитник
- 18 Andrea Maccoppi Полузащитник
- 11 Samuele Campo Полузащитник
- 23 Jordan Lotomba Нападающий
- 9 Пак Кван Рён Нападающий
- 7 Кололли Беньямин Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 5 Маргайрас Хавьер Полузащитник
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 22 Kevin Martin II
- 10 Kevin Mendez
- Главный тренер: Fabio Celestini
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 21 Роша Ален Защитник
- 8 Лекьякс Ян Защитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 24 Адамс Касим Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Roger Assale Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 32 Обексер Линус Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- 9 Герндт Александр Нападающий
- 16 Taulan Seferi Sulejmanov
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Лозанна (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун С
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз С
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Лозанна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна Суперлига
- 01.07.2015 Янг Бойз 2:1 Лозанна Товарищеские матчи. Клубы
- 28.06.2014 Янг Бойз 0:0 Лозанна Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2014 Лозанна 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 16.02.2014 Янг Бойз 5:3 Лозанна Суперлига
- 23.11.2013 Янг Бойз 3:2 Лозанна Суперлига
- 20.07.2013 Лозанна 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.04.2013 Янг Бойз 3:1 Лозанна Суперлига
- 01.04.2013 Лозанна 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.11.2012 Лозанна 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 26.08.2012 Янг Бойз 0:0 Лозанна Суперлига
- 09.04.2012 Янг Бойз 1:3 Лозанна Суперлига
- 04.03.2012 Лозанна 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 30.10.2011 Янг Бойз 4:1 Лозанна Суперлига
- 11.09.2011 Лозанна 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 23.06.2010 Янг Бойз 3:3 Лозанна Товарищеские матчи. Сборные
- 13.12.2009 Лозанна 4:1 Янг Бойз Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|24
|19
|4
|1
|63 - 20
|61
|2.
|Янг Бойз
|24
|13
|7
|4
|54 - 35
|46
|3.
|Сьон
|0:0
|24
|12
|3
|9
|46 - 38
|39
|4.
|Люцерн
|24
|10
|6
|8
|48 - 44
|36
|5.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|6.
|Лугано
|24
|7
|7
|10
|32 - 46
|28
|7.
|Тун
|24
|6
|8
|10
|36 - 45
|26
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|5
|13
|30 - 43
|23
|9.
|Вадуц
|24
|5
|7
|12
|31 - 55
|22
|10.
|Лозанна
|24
|5
|5
|14
|39 - 47
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Жереми Маниер получает желтую карточку.
84'
Лозанна производит замену. Jordan Lotomba уходит, и Бен Халифа Нассим заменяет его
80'
Янг Бойз производит замену. Roger Assale уходит, и Герндт Александр заменяет его
74'
Лозанна производит замену. Николя Гетаз уходит, и Техеда Ельцин заменяет его
63'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Шик Торстен заменяет его
58'
Лозанна производит замену. Olivier Custodio уходит, и Паше Александр заменяет его
57'
Лекьякс Ян получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Диниз Маркос получает желтую карточку.
27'
Olivier Custodio получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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