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Стадион: Зрители: 4011
Лозанна
0:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
27' Желтая карточка
Oliver Custodio
35' Желтая карточка
Диниз Маркос
57' Желтая карточка
Лекьякс Ян
90' Желтая карточка
Jeremy Maniere
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Жереми Маниер получает желтую карточку.
84'
Лозанна производит замену. Jordan Lotomba уходит, и Бен Халифа Нассим заменяет его
80'
Янг Бойз производит замену. Roger Assale уходит, и Герндт Александр заменяет его
74'
Лозанна производит замену. Николя Гетаз уходит, и Техеда Ельцин заменяет его
63'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Шик Торстен заменяет его

58'
Лозанна производит замену. Olivier Custodio уходит, и Паше Александр заменяет его
Желтая карточка
57'
Лекьякс Ян получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Диниз Маркос получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Olivier Custodio получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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