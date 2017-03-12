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Стадион:
Тун
5:2
Конец матча
Лугано
0'
1:0
6' Гол
Christian Fassnacht
2:0
25' Пенальти
Рапп Симоне
3:0
29' Гол
Christian Fassnacht
32' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
4:0
45' Пенальти
Рапп Симоне
45' Желтая карточка
Мартиньони Бруно
49' Желтая карточка
Carlinhos VI
5:0
65' Гол
Dejan Sorgic
68' Желтая карточка
Dragan Mihajlovic
80' Желтая карточка
Лаупер Сандро
5:1
87' Гол
Carlinhos VI
5:2
88' Гол
Садику Армандо
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlinhos.
Желтая карточка
80'
Лаупер Сандро получает желтую карточку.
78'
Тун производит замену. Тосетти Маттео уходит, и Феррейру Нельсон заменяет его
73'
Тун производит замену. Christian Fassnacht уходит, и Marvin Spielmann заменяет его

Желтая карточка
68'
Драган Михайлович получает желтую карточку.
67'
Тун производит замену. Деян Соргич уходит, и Norman Peyretti заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деян Соргич.
62'
Лугано производит замену. Davide Mariani уходит, и Понсе Андрес заменяет его
Желтая карточка
49'
Carlinhos получает желтую карточку.
46'
Лугано производит замену. Франческо Россо уходит, и Сальви Мирко заменяет его
46'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Carlinhos заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Мартиньони Бруно получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Рапп Симоне из команды Тун забивает пенальти
Желтая карточка
32'
Алиоски Эгзиян получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Fassnacht.
Описание гола
25'
Г О О О О О Л - Рапп Симоне из команды Тун забивает пенальти
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Fassnacht.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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