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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Арена Тун
1:0
6' ГолChristian Fassnacht
2:0
25' ПенальтиРапп Симоне
3:0
29' ГолChristian Fassnacht
32' Желтая карточкаАлиоски Эгзиян
4:0
45' ПенальтиРапп Симоне
45' Желтая карточкаМартиньони Бруно
49' Желтая карточкаCarlinhos VI
5:0
65' ГолDejan Sorgic
68' Желтая карточкаDragan Mihajlovic
80' Желтая карточкаЛаупер Сандро
5:1
87' ГолCarlinhos VI
5:2
88' ГолСадику Армандо
|
6'
1:0
25'
2:0
29'
3:0
32'
45'
4:0
45'
49'
65'
5:0
80'
87'
5:1
88'
5:2
Состав команд
13
Рапп
Симоне
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 32 Бюрги Николас Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 7 Mickael Facchinetti Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 16 Christian Fassnacht Полузащитник
- 9 Dejan Sorgic Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 27 Скиринци Энрико Полузащитник
- 33 Marvin Spielmann
- 19 Omer Dzonlagic
- 23 Norman Peyretti
- 6 Joel Geissmann
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Лугано 4-1-2-3
- Основной состав
- 30 Francesco Russo II Вратарь
- 92 Мартиньони Бруно Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Vladimir Golemic Защитник
- 91 Dragan Mihajlovic Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 7 Алиоски Эгзиян Нападающий
- 10 Садику Армандо Нападающий
- 20 Davide Mariani Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Сальви Мирко Вратарь
- 4 Падалино Марко Защитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- 99 Понсе Андрес Нападающий
- 11 Carlinhos VI
- 19 Рей Антуан
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун С
- 25.02.2017 Тун 4:3 Вадуц С
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун С
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер С
Лугано (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
Последние игры между собой
Тун: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Лугано: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун Суперлига
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано Суперлига
- 17.04.2016 Лугано 2:1 Тун Суперлига
- 13.02.2016 Тун 2:1 Лугано Суперлига
- 25.10.2015 Тун 2:1 Лугано Суперлига
- 26.07.2015 Лугано 2:3 Тун Суперлига
- 10.11.2012 Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии
- 10.05.2010 Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 31.07.2009 Лугано 1:2 Тун Челлендж Лига
- 28.02.2009 Лугано 3:1 Тун Челлендж Лига
- 10.08.2008 Тун 4:4 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|24
|19
|4
|1
|63 - 20
|61
|2.
|Янг Бойз
|24
|13
|7
|4
|54 - 35
|46
|3.
|Сьон
|0:0
|24
|12
|3
|9
|46 - 38
|39
|4.
|Люцерн
|24
|10
|6
|8
|48 - 44
|36
|5.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|6.
|Лугано
|24
|7
|7
|10
|32 - 46
|28
|7.
|Тун
|24
|6
|8
|10
|36 - 45
|26
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|5
|13
|30 - 43
|23
|9.
|Вадуц
|24
|5
|7
|12
|31 - 55
|22
|10.
|Лозанна
|24
|5
|5
|14
|39 - 47
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlinhos.
80'
Лаупер Сандро получает желтую карточку.
78'
Тун производит замену. Тосетти Маттео уходит, и Феррейру Нельсон заменяет его
73'
Тун производит замену. Christian Fassnacht уходит, и Marvin Spielmann заменяет его
68'
Драган Михайлович получает желтую карточку.
67'
Тун производит замену. Деян Соргич уходит, и Norman Peyretti заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деян Соргич.
62'
Лугано производит замену. Davide Mariani уходит, и Понсе Андрес заменяет его
49'
Carlinhos получает желтую карточку.
46'
Лугано производит замену. Франческо Россо уходит, и Сальви Мирко заменяет его
46'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Carlinhos заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Мартиньони Бруно получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Г О О О О О Л - Рапп Симоне из команды Тун забивает пенальти
32'
Алиоски Эгзиян получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Fassnacht.
25'
Г О О О О О Л - Рапп Симоне из команды Тун забивает пенальти
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Fassnacht.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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