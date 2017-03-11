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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Летцигрунд Зрители: 4000
1:2
Конец матча
9' Желтая карточкаБруннер Морис
41' Желтая карточкаКостанцо Морено
0:1
44' ГолГриппо Симоне
0:1
50' Не забитый пенальтиДаббур Мунас
50' Желтая карточкаЧикконе Диего
54' Желтая карточкаБюлер Марио
69' Желтая карточкаВилотич Милан
0:2
75' ГолСарате Гонсало
1:2
82' ГолБергстрём Эмиль
90' Желтая карточкаДаббур Мунас
90' Желтая карточкаМунси Ридж
|
41'
44'
0:1
50'
0:1
50'
54'
69'
75'
0:2
82'
1:2
90'
90'
Состав команд
18
Малл
Джоэл
14
Лаванши
Нума
11
Брахими
Ясин
23
Пикель
Шарль
21
Кайо
VII
29
Бюлер
Марио
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Малл Джоэл Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Антонов Неманья Защитник
- 11 Брахими Ясин Полузащитник
- 23 Пикель Шарль Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 21 Кайо VII Полузащитник
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Васич Васо Вратарь
- 24 Бамер Жан Защитник
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 30 Nedim Bajrami Полузащитник
- 26 Ольсен Патрик Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Полузащитник
- 17 Хунцикер Николас Нападающий
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Вадуц 4-4-2
- Основной состав
- 22 Сигрист Бенджамин Вратарь
- 24 Бруннер Морис Защитник
- 29 Бюлер Марио Защитник
- 3 Гриппо Симоне Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 20 Хаслер Николас Полузащитник
- 27 Мунтвилер Филипп Полузащитник
- 25 Кукурузович Степан Полузащитник
- 8 Чикконе Диего Полузащитник
- 7 Авдияй Альбион Нападающий
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йеле Петер Вратарь
- 33 Гоппель Макс Защитник
- 11 Бургмайер Франц Защитник
- 4 Конрад Томас Защитник
- 23 Станко Калеб Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 17 Матис Марко Нападающий
- Главный тренер: Daniel Hasler
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз С
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер С
Вадуц (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 05.03.2017 Вадуц 1:1 Базель С
- 25.02.2017 Тун 4:3 Вадуц С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 3
Вадуц: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 5
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц Суперлига
- 16.05.2016 Грасcхоппер 1:2 Вадуц Суперлига
- 28.02.2016 Вадуц 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 21.11.2015 Грасcхоппер 2:0 Вадуц Суперлига
- 13.08.2015 Вадуц 3:3 Грасcхоппер Суперлига
- 25.05.2015 Вадуц 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 12.04.2015 Грасcхоппер 1:1 Вадуц Суперлига
- 26.10.2014 Вадуц 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 31.08.2014 Грасcхоппер 0:1 Вадуц Суперлига
- 20.06.2012 Вадуц 1:0 Грасcхоппер Международные матчи (клубы)
- 23.04.2009 Грасcхоппер 2:0 Вадуц Суперлига
- 04.04.2009 Вадуц 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 01.11.2008 Грасcхоппер 3:0 Вадуц Суперлига
- 03.08.2008 Вадуц 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 17.01.2008 Вадуц 0:0 Грасcхоппер Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|23
|19
|3
|1
|63 - 20
|60
|2.
|Янг Бойз
|23
|13
|6
|4
|54 - 35
|45
|3.
|Сьон
|23
|12
|2
|9
|46 - 38
|38
|4.
|Люцерн
|1:1
|24
|10
|6
|8
|48 - 44
|36
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|6.
|Лугано
|23
|7
|7
|9
|30 - 41
|28
|7.
|Тун
|23
|5
|8
|10
|31 - 43
|23
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|5
|13
|30 - 43
|23
|9.
|Вадуц
|24
|5
|7
|12
|31 - 55
|22
|10.
|Лозанна
|23
|5
|4
|14
|39 - 47
|19
Второй тайм
90'
Мунси Ридж получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Даббур Мунас получает желтую карточку.
88'
Вадуц производит замену. Кукурузович Степан уходит, и Станко Калеб заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бергстрём Эмиль.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сарате Гонсало.
72'
Вадуц производит замену. Костанцо Морено уходит, и Матис Марко заменяет его
71'
Грасcхоппер производит замену. Брахими Ясин уходит, и Хунцикер Николас заменяет его
69'
Вилотич Милан получает желтую карточку.
68'
Вадуц производит замену. Чикконе Диего уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
54'
Бюлер Марио получает желтую карточку.
50'
Чикконе Диего получает желтую карточку.
50'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Даббур Мунас бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
46'
Начался второй тайм!
46'
Грасcхоппер производит замену. Андерсен Лукас уходит, и Nedim Bajrami заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гриппо Симоне.
41'
Костанцо Морено получает желтую карточку.
17'
Грасcхоппер производит замену. Пикель Шарль уходит, и Мунси Ридж заменяет его
9'
Бруннер Морис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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