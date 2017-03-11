  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 4000
Грасcхоппер
1:2
Конец матча
Вадуц
0'
9' Желтая карточка
Бруннер Морис
41' Желтая карточка
Костанцо Морено
0:1
44' Гол
Гриппо Симоне
0:1
50' Не забитый пенальти
Даббур Мунас
50' Желтая карточка
Чикконе Диего
54' Желтая карточка
Бюлер Марио
69' Желтая карточка
Вилотич Милан
0:2
75' Гол
Сарате Гонсало
1:2
82' Гол
Бергстрём Эмиль
90' Желтая карточка
Даббур Мунас
90' Желтая карточка
Мунси Ридж
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мунси Ридж получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Даббур Мунас получает желтую карточку.
88'
Вадуц производит замену. Кукурузович Степан уходит, и Станко Калеб заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бергстрём Эмиль.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сарате Гонсало.

72'
Вадуц производит замену. Костанцо Морено уходит, и Матис Марко заменяет его
71'
Грасcхоппер производит замену. Брахими Ясин уходит, и Хунцикер Николас заменяет его
Желтая карточка
69'
Вилотич Милан получает желтую карточку.
68'
Вадуц производит замену. Чикконе Диего уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
Желтая карточка
54'
Бюлер Марио получает желтую карточку.
Желтая карточка
50'
Чикконе Диего получает желтую карточку.
Описание гола
50'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Даббур Мунас бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Грасcхоппер производит замену. Андерсен Лукас уходит, и Nedim Bajrami заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гриппо Симоне.
Желтая карточка
41'
Костанцо Морено получает желтую карточку.
17'
Грасcхоппер производит замену. Пикель Шарль уходит, и Мунси Ридж заменяет его
Желтая карточка
9'
Бруннер Морис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация