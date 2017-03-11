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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: kybunpark
1:1
Конец матча
0:1
51' ГолЮрич Томи
1:1
63' ГолТафер Яннис
71' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
77' Желтая карточкаFilip Ugrinic
90' Желтая карточкаШнойвли Кристиан
|
51'
0:1
63'
1:1
71'
77'
90'
Состав команд
21
Хагги
Карим
11
Буэсс
Роман
14
Гельми
Рой
21
Омлин
Йонас
5
Lucao
II
32
Хаас
Николас
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 21 Хагги Карим Защитник
- 4 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 11 Буэсс Роман Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 85 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 9 Тафер Яннис Нападающий
- 27 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Стоянович Деян Вратарь
- 3 Kofi Schulz Защитник
- 80 Гаудино Джанлука Полузащитник
- 10 Салихович Сеяд Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 13 Куэто Лукас Нападающий
- Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
Люцерн 3-5-2
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 16 Аффольтер Франсуа Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 77 Ноймайр Маркус Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 35 Filip Ugrinic Полузащитник
- 17 Гретер Симон Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- 33 Stefan Knezevic
- 68 Francisco IV
- Главный тренер: Баббель Маркус
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано С
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
Люцерн (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига
- 22.05.2016 Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига
- 21.02.2016 Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.11.2015 Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига
- 28.10.2015 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Кубок
- 12.08.2015 Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 30.04.2015 Люцерн 6:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.02.2015 Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Суперлига
- 15.02.2015 Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Суперлига
- 28.09.2014 Люцерн 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.08.2014 Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Суперлига
- 13.04.2014 Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.03.2014 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига
- 24.11.2013 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.09.2013 Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Суперлига
- 08.05.2013 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.02.2013 Санкт-Галлен 4:0 Люцерн Суперлига
- 25.11.2012 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига
- 11.08.2012 Люцерн 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|23
|19
|3
|1
|63 - 20
|60
|2.
|Янг Бойз
|23
|13
|6
|4
|54 - 35
|45
|3.
|Сьон
|23
|12
|2
|9
|46 - 38
|38
|4.
|Люцерн
|24
|10
|6
|8
|48 - 44
|36
|5.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|6.
|Лугано
|23
|7
|7
|9
|30 - 41
|28
|7.
|Тун
|23
|5
|8
|10
|31 - 43
|23
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|5
|13
|30 - 43
|23
|9.
|Вадуц
|24
|5
|7
|12
|31 - 55
|22
|10.
|Лозанна
|23
|5
|4
|14
|39 - 47
|19
Второй тайм
90'
Шнойвли Кристиан получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Салихович Сеяд заменяет его
83'
Санкт-Галлен производит замену. Анга-Лётшер Мартин уходит, и Kofi Schulz заменяет его
82'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Куэто Лукас заменяет его
77'
Filip Ugrinic получает желтую карточку.
73'
Люцерн производит замену. Клаудио Лустенбергер уходит, и Шюрпф Паскаль заменяет его
71'
Крьезиу Хекуран получает желтую карточку.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тафер Яннис.
61'
Люцерн производит замену. Ноймайр Маркус уходит, и Filip Ugrinic заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юрич Томи.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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