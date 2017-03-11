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Стадион:
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
51' Гол
Юрич Томи
1:1
63' Гол
Тафер Яннис
71' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
77' Желтая карточка
Filip Ugrinic
90' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Шнойвли Кристиан получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Салихович Сеяд заменяет его
83'
Санкт-Галлен производит замену. Анга-Лётшер Мартин уходит, и Kofi Schulz заменяет его
82'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Куэто Лукас заменяет его
Желтая карточка
77'
Filip Ugrinic получает желтую карточку.

73'
Люцерн производит замену. Клаудио Лустенбергер уходит, и Шюрпф Паскаль заменяет его
Желтая карточка
71'
Крьезиу Хекуран получает желтую карточку.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тафер Яннис.
61'
Люцерн производит замену. Ноймайр Маркус уходит, и Filip Ugrinic заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юрич Томи.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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