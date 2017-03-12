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Стадион: Зрители: 52501
Гамбург
2:1
Конец матча
Боруссия М
0'
22' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
0:1
23' Гол
Кристенсен Андреас
1:1
36' Гол
Костич Филип
37' Желтая карточка
Стробл Тобиас
51' Желтая карточка
Херрман Патрик
2:1
80' Гол
Вуд Бобби
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
93'
Ласогга Пьер-Мишель из команды Гамбург делает подножку. Джонсон Фабиан заработал фол.
Фол, нарушение
93'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М делает подножку. Дуглас Сантос заработал фол.
93'
Грегорич Михаэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Кристенсен Андреас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

93'
Ласогга Пьер-Мишель выбил мяч подальше от ворот.
91'
Удар от ворот произведет Гамбург
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
90'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
90'
Хант Аарон получил травму и заменен. Ласогга Пьер-Мишель выходит на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Пападопулос Кирьякос выбил мяч на угловой.
89'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
88'
Удар от ворот произведет Гамбург
88'
Тактическая замена. Костич Филип уходит с поля и его заменяет Дуглас Сантос
87'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
87'
Вендт Оскар из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Вендт Оскар на финте ушёл от оппонента.
86'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Хан Андре из команды Боруссия М делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
83'
Хан Андре наказан за толчок Пападопулос Кирьякос
82'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Костич Филип сделал результативную передачу.
80'
Костич Филип сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вуд Бобби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Костич Филип из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Кристенсен Андреас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
79'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
79'
Вуд Бобби из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Вуд Бобби на финте ушёл от оппонента.
79'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
79'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Боруссия М
78'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
77'
Тактическая замена. Эльведи Нико уходит с поля и его заменяет Янчке Тони
Фол, нарушение
76'
Дрмич Йосип наказан за толчок Юнг Гидеон
76'
Сакаи Готоку попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Вуд Бобби на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
74'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 52501 болельщиков
74'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Гамбург
Угловой
72'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М подал угловой справа.
71'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
71'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Эльведи Нико из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Холтби Льюис уходит с поля и его заменяет Грегорич Михаэль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
68'
Хан Андре наказан за толчок Юнг Гидеон
68'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Удар от ворот произведет Боруссия М
67'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Хан Андре
67'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
Угловой
66'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
66'
Эльведи Нико выбил мяч на угловой.
66'
Вуд Бобби на финте ушёл от оппонента.
66'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
66'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Костич Филип из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает навес
65'
Вуд Бобби из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
65'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
64'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
Угловой
64'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
64'
Юнг Гидеон бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Угловой
64'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
64'
Вуд Бобби нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
63'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
60'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Боруссия М
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
Джонсон Фабиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
59'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
59'
Вуд Бобби бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
59'
Хант Аарон из команды Гамбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
58'
Вуд Бобби из команды Гамбург в офсайде
58'
Вестергор Янник из команды Боруссия М отвел угрозу отличным подкатом
58'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
57'
Удар от ворот произведет Гамбург
57'
Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
57'
Херрман Патрик из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
56'
Холтби Льюис из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Эльведи Нико.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Экдаль Олбин пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
55'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Эльведи Нико выбил мяч на угловой.
Угловой
55'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
55'
Эльведи Нико выбил мяч на угловой.
54'
Вуд Бобби из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
54'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
53'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
53'
Дикмайер Деннис выбил мяч на угловой.
53'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
51'
Херрман Патрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Херрман Патрик атакует сзади соперника. Остшолек Маттиас пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Боруссия М
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает неудачный навес.
50'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
50'
Хофманн Йонас ошибается в защите.
48'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
48'
Экдаль Олбин наказан за толчок Эльведи Нико
48'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Херрман Патрик из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Экдаль Олбин.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Херрман Патрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Херрман Патрик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
44'
Херрман Патрик из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
44'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Холтби Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Холтби Льюис заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Боруссия М
42'
Удар от ворот произведет Гамбург
41'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
41'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
41'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
41'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
40'
Дрмич Йосип наказан за толчок Адлер Рене
40'
Хофманн Йонас делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
38'
Хант Аарон коснулся мяча рукой.
38'
Костич Филип из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Вуд Бобби из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Желтая карточка
37'
Стробл Тобиас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Стробл Тобиас совершает грубый фол. Хант Аарон был жертвой
36'
Дикмайер Деннис сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Костич Филип из клуба "Гамбург" отправил мяч головой в ворота.
36'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
Офсайд
35'
Вуд Бобби из команды Гамбург в офсайде
35'
Хант Аарон делает скидку назад вдоль ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Вуд Бобби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Вуд Бобби из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
33'
Вуд Бобби на финте ушёл от оппонента.
31'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
30'
Экдаль Олбин наказан за толчок Дауд Махмуд
30'
Дрмич Йосип не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
29'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
28'
Экдаль Олбин из команды Гамбург в офсайде
Описание гола
28'
Гол, который забил Вуд Бобби не засчитан.
27'
Экдаль Олбин из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Холтби Льюис из команды Гамбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Стробл Тобиас наказан за толчок Холтби Льюис
26'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
25'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Холтби Льюис.
23'
Вендт Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристенсен Андреас из клуба "Боруссия М" отправил мяч головой в ворота.
22'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Пападопулос Кирьякос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург. Это Херрман Патрик заработал фол.
22'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
22'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
21'
Костич Филип наказан за толчок Кристенсен Андреас
20'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Костич Филип из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Удар от ворот произведет Боруссия М
18'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Сакаи Готоку.
16'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой справа.
15'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
12'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Гамбург
11'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
11'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Юнг Гидеон наказан за толчок Дрмич Йосип
10'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
10'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Удар от ворот произведет Боруссия М
9'
Пападопулос Кирьякос имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
Угловой
9'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
9'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Боруссия М
8'
Костич Филип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Юнг Гидеон из команды Гамбург играет в стеночку с партнером по команде. Остшолек Маттиас это был.
7'
Эльведи Нико сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
7'
Сакаи Готоку из команды Гамбург подал угловой справа.
6'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Вендт Оскар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Вендт Оскар из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Холтби Льюис.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
2'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 2:1 Боруссия М
Гамбург
20.5% (45)
Ничья:
42.5% (93)
Боруссия М
37% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.9% (83)
Боруссия М:
25.1% (55)
Гамбург:
13.2% (29)
Гамбург:
6.4% (14)
Боруссия М:
5% (11)
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