Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 52501
2:1
Конец матча
22' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
0:1
23' ГолКристенсен Андреас
1:1
36' ГолКостич Филип
37' Желтая карточкаСтробл Тобиас
51' Желтая карточкаХеррман Патрик
2:1
80' ГолВуд Бобби
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Ласогга Пьер-Мишель из команды Гамбург делает подножку. Джонсон Фабиан заработал фол.
93'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М делает подножку. Дуглас Сантос заработал фол.
93'
Грегорич Михаэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Кристенсен Андреас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
93'
Ласогга Пьер-Мишель выбил мяч подальше от ворот.
92'
Джонсон Фабиан наказан за толчок Ласогга Пьер-Мишель
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
90'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
90'
Хант Аарон получил травму и заменен. Ласогга Пьер-Мишель выходит на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Пападопулос Кирьякос выбил мяч на угловой.
89'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
88'
88'
Тактическая замена. Костич Филип уходит с поля и его заменяет Дуглас Сантос
87'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
87'
Вендт Оскар из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Вендт Оскар на финте ушёл от оппонента.
86'
85'
Хан Андре из команды Боруссия М делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
83'
Хан Андре наказан за толчок Пападопулос Кирьякос
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Костич Филип сделал результативную передачу.
80'
Костич Филип сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вуд Бобби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Костич Филип из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Кристенсен Андреас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
79'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
79'
79'
79'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
78'
78'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
77'
Тактическая замена. Эльведи Нико уходит с поля и его заменяет Янчке Тони
76'
Дрмич Йосип наказан за толчок Юнг Гидеон
76'
Сакаи Готоку попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 52501 болельщиков
74'
73'
72'
72'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М подал угловой справа.
71'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
71'
71'
Эльведи Нико из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
70'
Тактическая замена. Холтби Льюис уходит с поля и его заменяет Грегорич Михаэль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
69'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
68'
Хан Андре наказан за толчок Юнг Гидеон
68'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
67'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Хан Андре
67'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
66'
66'
66'
66'
66'
66'
Костич Филип из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает навес
65'
65'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
64'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
64'
Юнг Гидеон бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
64'
64'
Вуд Бобби нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
63'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
60'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
Джонсон Фабиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
59'
59'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Вуд Бобби бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
59'
Хант Аарон из команды Гамбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Вестергор Янник из команды Боруссия М отвел угрозу отличным подкатом
58'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
57'
57'
Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
57'
Херрман Патрик из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Холтби Льюис из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Эльведи Нико.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Экдаль Олбин пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
55'
55'
54'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
53'
53'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
53'
Дикмайер Деннис выбил мяч на угловой.
53'
53'
51'
Херрман Патрик получает желтую карточку.
51'
Херрман Патрик атакует сзади соперника. Остшолек Маттиас пострадал.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает неудачный навес.
50'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Хофманн Йонас ошибается в защите.
48'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Экдаль Олбин наказан за толчок Эльведи Нико
48'
47'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
47'
Херрман Патрик из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Экдаль Олбин.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Херрман Патрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Херрман Патрик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
44'
Херрман Патрик из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
44'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Холтби Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Холтби Льюис заработал фол.
42'
42'
41'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
41'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
41'
41'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Дрмич Йосип наказан за толчок Адлер Рене
40'
Хофманн Йонас делает скидку назад вдоль ворот
38'
Хант Аарон коснулся мяча рукой.
38'
Костич Филип из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Стробл Тобиас получает желтую карточку.
37'
Стробл Тобиас совершает грубый фол. Хант Аарон был жертвой
36'
Дикмайер Деннис сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Костич Филип из клуба "Гамбург" отправил мяч головой в ворота.
36'
35'
Хант Аарон делает скидку назад вдоль ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
33'
Вуд Бобби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
31'
Вестергор Янник наказан за толчок Пападопулос Кирьякос
31'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Экдаль Олбин наказан за толчок Дауд Махмуд
30'
Дрмич Йосип не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
29'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Экдаль Олбин из команды Гамбург в офсайде
28'
Гол, который забил Вуд Бобби не засчитан.
27'
Экдаль Олбин из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Холтби Льюис из команды Гамбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
27'
Стробл Тобиас наказан за толчок Холтби Льюис
26'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Холтби Льюис.
23'
Вендт Оскар сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристенсен Андреас из клуба "Боруссия М" отправил мяч головой в ворота.
22'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Пападопулос Кирьякос получает желтую карточку.
22'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург. Это Херрман Патрик заработал фол.
22'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
21'
Костич Филип наказан за толчок Кристенсен Андреас
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
19'
Костич Филип из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
17'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Сакаи Готоку.
16'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой справа.
15'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
14'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
11'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
11'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Юнг Гидеон наказан за толчок Дрмич Йосип
10'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
10'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
9'
Пападопулос Кирьякос имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
9'
9'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
Костич Филип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Юнг Гидеон из команды Гамбург играет в стеночку с партнером по команде. Остшолек Маттиас это был.
7'
Эльведи Нико сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Сакаи Готоку из команды Гамбург подал угловой справа.
6'
Вендт Оскар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Вендт Оскар из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Холтби Льюис.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
3'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 2:1 Боруссия М
Гамбург
20.5% (45)
Ничья:
42.5% (93)
Боруссия М
37% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.9% (83)
1:2 Боруссия М:
25.1% (55)
2:1 Гамбург:
13.2% (29)
1:0 Гамбург:
6.4% (14)
0:1 Боруссия М:
5% (11)
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