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Стадион:
Фрайбург
1:0
Второй тайм: 58'
Хоффенхайм
0'
5' Желтая карточка
Хёфлер Николас
56' Желтая карточка
Фогт Кевин
0:0
57' Не забитый пенальти
Филипп Максимилиан
1:0
57' Гол
Филипп Максимилиан
58'
Второй тайм
Описание гола
57'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург добил мяч в ворота.
Описание гола
57'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Филипп Максимилиан бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Желтая карточка
56'
Фогт Кевин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
ПЕНАЛЬТИ! – Фогт Кевин серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Нидерлехнер Флориан заработал пенальти для своей команды
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Хюбнер Бенжамин заработал фол.
51'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает подножку. Франц Майк заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
50'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
48'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Фрайбург
48'
Вагнер Сандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Цубер Стивен и мяч снова в игре
48'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Вагнер Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
46'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
44'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Демирбай Керем выбил мяч подальше от ворот.
44'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
Офсайд
43'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
42'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Удар от ворот произведет Фрайбург
40'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
40'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
39'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
39'
Филипп Максимилиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
37'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
После дальнего удара, который нанес Крамарич Андрей мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
34'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Вагнер Сандро.
33'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
33'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
Удар от ворот произведет Фрайбург
31'
Цубер Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
31'
Амири Надим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
31'
Кемпф Марк-Оливер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
29'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
28'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
27'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
27'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
Офсайд
26'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
26'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Демирбай Керем пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Крамарич Андрей исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
24'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
23'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Хёфлер Николас выбил мяч подальше от ворот.
22'
Удар от ворот произведет Фрайбург
22'
Руди Себастьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
20'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург. Это Демирбай Керем заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Фрайбург
19'
Тольян Йереми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Удар от ворот произведет Фрайбург
18'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
Угловой
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
18'
Кюблер Лукас выбил мяч на угловой.
17'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
17'
Амири Надим наказан за толчок Шустер Юлиан
Фол, нарушение
16'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Шустер Юлиан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Амири Надим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
13'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Кюблер Лукас заработал фол.
13'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
11'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
10'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
10'
Франц Майк из команды Фрайбург делает пас партнеру.
9'
Руди Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
8'
Хаберер Яник из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
7'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
7'
Цубер Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Удар от ворот произведет Фрайбург
5'
Демирбай Керем бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
5'
Хёфлер Николас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
5'
Хёфлер Николас совершает грубый фол. Амири Надим был жертвой
Фол, нарушение
4'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Зюле Никлас заработал фол.
4'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Хоффенхайм
Фрайбург
25.4% (54)
Ничья:
46% (98)
Хоффенхайм
28.6% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.5% (82)
Хоффенхайм:
16.9% (36)
Фрайбург:
15.5% (33)
Хоффенхайм:
6.6% (14)
Фрайбург:
6.6% (14)
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