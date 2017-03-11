Стадион: Шварцвальд
1:0
Второй тайм: 58'
5' Желтая карточкаХёфлер Николас
56' Желтая карточкаФогт Кевин
0:0
57' Не забитый пенальтиФилипп Максимилиан
1:0
57' ГолФилипп Максимилиан
Второй тайм
57'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург добил мяч в ворота.
57'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Филипп Максимилиан бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
56'
Фогт Кевин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
ПЕНАЛЬТИ! – Фогт Кевин серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Нидерлехнер Флориан заработал пенальти для своей команды
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
53'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Хюбнер Бенжамин заработал фол.
51'
51'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает подножку. Франц Майк заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
50'
48'
48'
48'
Вагнер Сандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Цубер Стивен и мяч снова в игре
48'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Вагнер Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
46'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
44'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Демирбай Керем выбил мяч подальше от ворот.
44'
43'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
43'
42'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
41'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Руди Себастьян
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
40'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
40'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
39'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
39'
Филипп Максимилиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
37'
37'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
После дальнего удара, который нанес Крамарич Андрей мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Вагнер Сандро.
33'
33'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
33'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
31'
Цубер Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
31'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
31'
Амири Надим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
31'
Кемпф Марк-Оливер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
29'
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
28'
27'
27'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
26'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
26'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Демирбай Керем пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Крамарич Андрей исполняет штрафной удар, но его блокируют
24'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
23'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Хёфлер Николас выбил мяч подальше от ворот.
22'
22'
Руди Себастьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург. Это Демирбай Керем заработал фол.
19'
19'
Тольян Йереми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
18'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
18'
Кюблер Лукас выбил мяч на угловой.
17'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
17'
Амири Надим наказан за толчок Шустер Юлиан
16'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Шустер Юлиан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
14'
Амири Надим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
13'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Кюблер Лукас заработал фол.
13'
13'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
10'
Франц Майк из команды Фрайбург делает пас партнеру.
9'
Руди Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
8'
Хаберер Яник из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
7'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
7'
Цубер Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Хюбнер Бенжамин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
5'
Демирбай Керем бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
Хёфлер Николас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
5'
Хёфлер Николас совершает грубый фол. Амири Надим был жертвой
4'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Зюле Никлас заработал фол.
4'
3'
2'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
1'
Филипп Максимилиан наказан за толчок Тольян Йереми
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Хоффенхайм
Фрайбург
25.4% (54)
Ничья:
46% (98)
Хоффенхайм
28.6% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.5% (82)
1:2 Хоффенхайм:
16.9% (36)
2:1 Фрайбург:
15.5% (33)
0:1 Хоффенхайм:
6.6% (14)
1:0 Фрайбург:
6.6% (14)
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