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Стадион:
Бавария
 
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Айнтрахт Фр
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Айнтрахт Фр, который состоится 11.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Айнтрахт Фр
Бавария
91.3% (84)
Ничья:
4.3% (4)
Айнтрахт Фр
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
30.4% (28)
Бавария:
21.7% (20)
Бавария:
12% (11)
Бавария:
10.9% (10)
Бавария:
6.5% (6)
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