  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Герта
 
Позже
Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Герта - Боруссия Д, который состоится 11.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Герта - Боруссия Д
Герта
8% (7)
Ничья:
15.9% (14)
Боруссия Д
76.1% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
47.7% (42)
Ничья:
12.5% (11)
Боруссия Д:
9.1% (8)
Боруссия Д:
8% (7)
Герта:
5.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация