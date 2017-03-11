1:0
5' ГолСулу Айтач
2:0
13' ПенальтиСэм Сидней
18' Желтая карточкаРамальо Андре
45' Желтая карточкаБель Штефан
2:1
45' ГолКайсон Робин
Второй тайм
52'
Шипплок Свен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
52'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
Де Бласис Пабло из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
51'
Вранчич Марио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
51'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
49'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
49'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
46'
Шипплок Свен коснулся мяча рукой.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Де Бласис Пабло сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кайсон Робин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Кайсон Робин нанёс удар по воротам.
48'
После удара головой, который сделал Де Бласис Пабло мяч попадает в перекладину
48'
47'
47'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
47'
46'
46'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бель Штефан получает желтую карточку.
45'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Кайсон Робин точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
44'
44'
Нимейер Петер выбил мяч на угловой.
44'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает подножку. Кайсон Робин заработал фол.
41'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Шипплок Свен.
41'
41'
Кайсон Робин из команды Майнц делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Сэм Сидней на финте ушёл от оппонента.
38'
Кордоба Джон наказан за толчок Хеллер Марсель
38'
37'
Латца Данни из команды Майнц. Это Сэм Сидней заработал фол.
37'
36'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт. Это Озтунали Левин заработал фол.
36'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Нимейер Петер.
35'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает навес
35'
35'
35'
Игроки ФК "СК Дармштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
34'
34'
Холланд Фабиан выбил мяч на угловой.
34'
Кордоба Джон на финте ушёл от оппонента.
32'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Лоссль Йонас.
32'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает навес
32'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Бель Штефан выбил мяч на угловой.
31'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Донати Джулио из команды Майнц делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
30'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
29'
28'
27'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт. Это Фрай Фабиан заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
24'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Нимейер Петер атакует сзади соперника. Кордоба Джон пострадал.
23'
Гондорф Жером возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Гондорф Жером получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Гондорф Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
21'
20'
20'
Вранчич Марио исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
19'
Латца Данни возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Рамальо Андре получает желтую карточку.
18'
Рамальо Андре из команды Майнц. Это Шипплок Свен заработал фол.
18'
18'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
17'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Латца Данни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
16'
Латца Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Латца Данни.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
14'
14'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
13'
Г О О О О О Л - Сэм Сидней из команды СК Дармштадт забивает пенальти
12'
ПЕНАЛЬТИ! – Рамальо Андре серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Гондорф Жером заработал пенальти для своей команды
11'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
10'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
9'
Игроки ФК "СК Дармштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
8'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
8'
Кайсон Робин из команды Майнц бьет головой мимо ворот
8'
7'
После удара головой, который сделал Кордоба Джон мяч выносится вратарем на угловой
7'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
7'
7'
Кордоба Джон из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Вранчич Марио сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сулу Айтач из клуба "СК Дармштадт" отправил мяч головой в ворота.
5'
Сулу Айтач делает скидку к воротам
4'
4'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт в офсайде
3'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
3'
2'
2'
Сэм Сидней выбил мяч на угловой.
1'
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СК Дармштадт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jonathan-Heimes-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дармштадт 2:1 Майнц
Дармштадт
12.8% (27)
Ничья:
25.6% (54)
Майнц
61.6% (130)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Майнц:
26.1% (55)
1:2 Майнц:
26.1% (55)
1:1 Ничья:
21.8% (46)
2:1 Дармштадт:
6.2% (13)
0:2 Майнц:
5.7% (12)
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