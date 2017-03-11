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Стадион:
Дармштадт
2:1
Второй тайм: 53'
Майнц
0'
1:0
5' Гол
Сулу Айтач
2:0
13' Пенальти
Сэм Сидней
18' Желтая карточка
Рамальо Андре
45' Желтая карточка
Бель Штефан
2:1
45' Гол
Кайсон Робин
53'
Второй тайм
52'
Шипплок Свен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
52'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
Де Бласис Пабло из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Удар от ворот произведет Майнц
51'
Вранчич Марио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
51'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Удар от ворот произведет Майнц
49'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
Угловой
49'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
47'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Шипплок Свен коснулся мяча рукой.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Де Бласис Пабло сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кайсон Робин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Кайсон Робин нанёс удар по воротам.
48'
После удара головой, который сделал Де Бласис Пабло мяч попадает в перекладину
Угловой
48'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
47'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
47'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
46'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Бель Штефан получает желтую карточку.
45'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Кайсон Робин точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
44'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
44'
Нимейер Петер выбил мяч на угловой.
44'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает подножку. Кайсон Робин заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Шипплок Свен.
41'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Кайсон Робин из команды Майнц делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сэм Сидней на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
38'
Кордоба Джон наказан за толчок Хеллер Марсель
38'
Удар от ворот произведет Майнц
Фол, нарушение
37'
Латца Данни из команды Майнц. Это Сэм Сидней заработал фол.
37'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт. Это Озтунали Левин заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Нимейер Петер.
35'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает навес
35'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
35'
Игроки ФК "СК Дармштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
34'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
34'
Холланд Фабиан выбил мяч на угловой.
34'
Кордоба Джон на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
32'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Лоссль Йонас.
32'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает навес
32'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
31'
Бель Штефан выбил мяч на угловой.
31'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Донати Джулио из команды Майнц делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
30'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
28'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт. Это Фрай Фабиан заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Нимейер Петер атакует сзади соперника. Кордоба Джон пострадал.
Травма, повреждение
23'
Гондорф Жером возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Гондорф Жером получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
22'
Гондорф Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
21'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
20'
Вранчич Марио исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Травма, повреждение
19'
Латца Данни возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
18'
Рамальо Андре получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Рамальо Андре из команды Майнц. Это Шипплок Свен заработал фол.
18'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
17'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Латца Данни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
16'
Латца Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Латца Данни.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
14'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
Описание гола
13'
Г О О О О О Л - Сэм Сидней из команды СК Дармштадт забивает пенальти
Фол, нарушение
12'
ПЕНАЛЬТИ! – Рамальо Андре серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Гондорф Жером заработал пенальти для своей команды
11'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
10'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
9'
Игроки ФК "СК Дармштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
8'
Кайсон Робин из команды Майнц бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
7'
После удара головой, который сделал Кордоба Джон мяч выносится вратарем на угловой
7'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
Угловой
7'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
7'
Кордоба Джон из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Вранчич Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сулу Айтач из клуба "СК Дармштадт" отправил мяч головой в ворота.
5'
Сулу Айтач делает скидку к воротам
Угловой
4'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
4'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
3'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт в офсайде
3'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
3'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
2'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
2'
Сэм Сидней выбил мяч на угловой.
1'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СК Дармштадт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jonathan-Heimes-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дармштадт 2:1 Майнц
Дармштадт
12.8% (27)
Ничья:
25.6% (54)
Майнц
61.6% (130)

Вы не участвовали в прогнозе

Майнц:
26.1% (55)
Майнц:
26.1% (55)
Ничья:
21.8% (46)
Дармштадт:
6.2% (13)
Майнц:
5.7% (12)
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