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Стадион:
Шальке 04
3:0
Второй тайм: 65'
Аугсбург
0'
1:0
4' Гол
Бургшталлер Гвидо
2:0
29' Гол
Бургшталлер Гвидо
31' Желтая карточка
Хёведес Бенедикт
2:0
32' Не забитый пенальти
Верхаг Пауль
3:0
34' Гол
Калиджиури Даниэль
57' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
65'
Второй тайм
65'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Удар от ворот произведет Аугсбург
64'
Тактическая замена. Калиджиури Даниэль уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
64'
Чупо-Мотинг Эрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
63'
Удар от ворот произведет Аугсбург
63'
Бенталеб Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
62'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Удар от ворот произведет Шальке 04
62'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
61'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает подножку. Чжи Дон-Вонь заработал фол.
Травма, повреждение
60'
Керер Тило возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
60'
Керер Тило получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
60'
Керер Тило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
59'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Керер Тило
59'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Керер Тило из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
59'
Удар от ворот произведет Аугсбург
58'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
58'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
57'
Бенталеб Набиль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Кор Доминик.
57'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ку Джа-Чхоль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
56'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Мейер Максимилиан заработал фол.
55'
Колашинац Сеад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
54'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хинтереггер Мартин выбил мяч подальше от ворот.
53'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
53'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
52'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 подал угловой слева.
51'
Мейер Максимилиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
50'
Кор Доминик блокирует соперника. Мейер Максимилиан заработал своей команде штрафной.
50'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Кор Доминик наказан за толчок Настасич Матия
47'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Тейгль Георг нанёс удар по воротам.
47'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
46'
Тактическая замена. Шмид Жонатан уходит с поля и его заменяет Тейгль Георг
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Бенталеб Набиль нанёс удар по воротам.
46'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Аугсбург
45'
Чупо-Мотинг Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
42'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
42'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
42'
Ферман Ральф выбил мяч на угловой.
42'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
41'
Алтынтоп Халил блокирует соперника. Ферман Ральф заработал своей команде штрафной.
40'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
40'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
40'
Бобадилья Рауль получил травму и заменен. Чжи Дон-Вонь выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Стафилидис Костас исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
39'
Настасич Матия наказан за толчок Бобадилья Рауль
Фол, нарушение
38'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
38'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Алтынтоп Халил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Колашинац Сеад нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
36'
Бобадилья Рауль возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
34'
Колашинац Сеад сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Калиджиури Даниэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
34'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
Травма, повреждение
34'
Бобадилья Рауль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Керер Тило из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
32'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает подножку. Калиджиури Даниэль заработал фол.
Описание гола
32'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Верхаг Пауль бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Желтая карточка
31'
Хёведес Бенедикт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
ПЕНАЛЬТИ! – Хёведес Бенедикт серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Бобадилья Рауль заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
30'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Мориц Ляйтнер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Чупо-Мотинг Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 добил мяч в ворота.
29'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
28'
Хитц Mapвин выбил мяч подальше от ворот.
Угловой
27'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 подал угловой справа.
27'
Стафилидис Костас выбил мяч на угловой.
26'
Удар от ворот произведет Аугсбург
26'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает навес
25'
Хёведес Бенедикт из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Удар от ворот произведет Шальке 04
24'
Мориц Ляйтнер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Настасич Матия из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Алтынтоп Халил.
Фол, нарушение
23'
Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Качар Гойко
23'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Аугсбург
21'
Калиджиури Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 подал угловой слева.
21'
Качар Гойко выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Калиджиури Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
19'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Чупо-Мотинг Эрик заработал фол.
19'
Бобадилья Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает навес
18'
Удар от ворот произведет Шальке 04
18'
Бобадилья Рауль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
18'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
17'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
16'
Колашинац Сеад выбил мяч на угловой.
16'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
16'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Гайс Йоханнес выбил мяч подальше от ворот.
14'
Керер Тило из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
Гайс Йоханнес нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
11'
Хитц Mapвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Удар от ворот произведет Шальке 04
9'
Мориц Ляйтнер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
Чупо-Мотинг Эрик на финте ушёл от оппонента.
7'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Чупо-Мотинг Эрик наказан за толчок Шмид Жонатан
6'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
5'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает подножку. Алтынтоп Халил заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
4'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 добил мяч в ворота.
4'
Стафилидис Костас ошибается в защите.
Угловой
3'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 подал угловой слева.
3'
Хинтереггер Мартин выбил мяч на угловой.
3'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
2'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 подал угловой справа.
2'
Бургшталлер Гвидо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
2'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Керер Тило заработал фол.
1'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 3:0 Аугсбург
Шальке 04
88.6% (194)
Ничья:
9.1% (20)
Аугсбург
2.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
47.9% (105)
Шальке 04:
21.5% (47)
Шальке 04:
10.5% (23)
Ничья:
6.4% (14)
Шальке 04:
5% (11)
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