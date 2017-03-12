Стадион: Фелтинс-Арена
1:0
4' ГолБургшталлер Гвидо
2:0
29' ГолБургшталлер Гвидо
31' Желтая карточкаХёведес Бенедикт
2:0
32' Не забитый пенальтиВерхаг Пауль
3:0
34' ГолКалиджиури Даниэль
57' Желтая карточкаБенталеб Набиль
Второй тайм
65'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
64'
Тактическая замена. Калиджиури Даниэль уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
64'
Чупо-Мотинг Эрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
63'
63'
Бенталеб Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
62'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
62'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает подножку. Чжи Дон-Вонь заработал фол.
60'
Керер Тило возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Керер Тило получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Керер Тило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Керер Тило
59'
59'
Керер Тило из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
59'
58'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
58'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Бенталеб Набиль получает желтую карточку.
57'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Кор Доминик.
57'
57'
Ку Джа-Чхоль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Мейер Максимилиан заработал фол.
55'
Колашинац Сеад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
54'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хинтереггер Мартин выбил мяч подальше от ворот.
53'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
53'
52'
52'
51'
Мейер Максимилиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Кор Доминик блокирует соперника. Мейер Максимилиан заработал своей команде штрафной.
50'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
48'
Кор Доминик наказан за толчок Настасич Матия
47'
47'
Тейгль Георг нанёс удар по воротам.
47'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
46'
Тактическая замена. Шмид Жонатан уходит с поля и его заменяет Тейгль Георг
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Бенталеб Набиль нанёс удар по воротам.
46'
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Чупо-Мотинг Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
44'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
42'
42'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
42'
Ферман Ральф выбил мяч на угловой.
42'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
41'
Алтынтоп Халил блокирует соперника. Ферман Ральф заработал своей команде штрафной.
40'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
40'
Бобадилья Рауль получил травму и заменен. Чжи Дон-Вонь выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Стафилидис Костас исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
39'
Настасич Матия наказан за толчок Бобадилья Рауль
38'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
38'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Алтынтоп Халил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Колашинац Сеад нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бобадилья Рауль возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
34'
Колашинац Сеад сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Калиджиури Даниэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
34'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
34'
Бобадилья Рауль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Керер Тило из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
32'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает подножку. Калиджиури Даниэль заработал фол.
32'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Верхаг Пауль бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
31'
Хёведес Бенедикт получает желтую карточку.
31'
ПЕНАЛЬТИ! – Хёведес Бенедикт серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Бобадилья Рауль заработал пенальти для своей команды
30'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Мориц Ляйтнер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Чупо-Мотинг Эрик сделал результативную передачу.
29'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 добил мяч в ворота.
29'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
29'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
28'
Хитц Mapвин выбил мяч подальше от ворот.
28'
Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Хинтереггер Мартин
27'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 подал угловой справа.
27'
Стафилидис Костас выбил мяч на угловой.
26'
26'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает навес
25'
Хёведес Бенедикт из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
24'
Мориц Ляйтнер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Настасич Матия из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Алтынтоп Халил.
23'
Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Качар Гойко
23'
22'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
21'
21'
Калиджиури Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Качар Гойко выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Калиджиури Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Чупо-Мотинг Эрик заработал фол.
19'
Бобадилья Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает навес
18'
18'
Бобадилья Рауль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
17'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
16'
Колашинац Сеад выбил мяч на угловой.
16'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
16'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
14'
Гайс Йоханнес выбил мяч подальше от ворот.
14'
Керер Тило из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
Гайс Йоханнес нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
11'
Хитц Mapвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
9'
Мориц Ляйтнер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
8'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
Чупо-Мотинг Эрик на финте ушёл от оппонента.
7'
7'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Чупо-Мотинг Эрик наказан за толчок Шмид Жонатан
6'
5'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает подножку. Алтынтоп Халил заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
4'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 добил мяч в ворота.
4'
Стафилидис Костас ошибается в защите.
3'
3'
Хинтереггер Мартин выбил мяч на угловой.
3'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Гайс Йоханнес из команды Шальке 04 подал угловой справа.
2'
Бургшталлер Гвидо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Керер Тило заработал фол.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 3:0 Аугсбург
Шальке 04
88.6% (194)
Ничья:
9.1% (20)
Аугсбург
2.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
47.9% (105)
1:0 Шальке 04:
21.5% (47)
2:0 Шальке 04:
10.5% (23)
1:1 Ничья:
6.4% (14)
3:1 Шальке 04:
5% (11)
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