  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 15200
Ингольштадт
2:2
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
15' Пенальти
Модест Антони
28' Желтая карточка
Ольковски Павел
37' Желтая карточка
Зуттнер Маркус
38' Желтая карточка
Киттель Сонни
1:1
42' Гол
Лескано Дарио
1:2
60' Гол
Модест Антони
61' Желтая карточка
Брежери Ромен
2:2
69' Гол
Брежери Ромен
83' Желтая карточка
Хайнц Доминик
90' Желтая карточка
Гросс Паскаль
90' Желтая карточка
Леманн Маттиас
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Гросс Паскаль исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
94'
Ольковски Павел совершает грубый фол. Лескано Дарио был жертвой
Желтая карточка
94'
Леманн Маттиас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Гросс Паскаль совершает грубый фол. Хектор Йонас был жертвой

Фол, нарушение
93'
Леманн Маттиас коснулся мяча рукой.
93'
Руднев Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
93'
Гросс Паскаль получает желтую карточку.
92'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Роджер Бернардо нарушает правила. Хектор Йонас пострадал
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
90'
Зуттнер Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
89'
Маро Доминик выбил мяч на угловой.
89'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Удар от ворот произведет Кельн
89'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
Фол, нарушение
88'
Хектор Йонас из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Коэн Альмог.
87'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
87'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
87'
Хайнц Доминик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Удар от ворот произведет Кельн
85'
Зуттнер Маркус бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
83'
Хайнц Доминик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Хайнц Доминик из команды Кельн. Это Лескано Дарио заработал фол.
83'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 15200 болельщиков
Фол, нарушение
82'
Руднев Артём наказан за толчок Хансен Мартин
82'
Суботич Невен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Роджер Бернардо наказан за толчок Модест Антони
81'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
81'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
80'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
80'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Хёгер Марко уходит с поля и его заменяет Руднев Артём
Фол, нарушение
78'
Рауш Константин из команды Кельн делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
78'
Леманн Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
Угловой
78'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
78'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
77'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
76'
Коэн Альмог нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Моралес Альфредо уходит с поля и его заменяет Роджер Бернардо
71'
Лескано Дарио пробил головой, вратарь справился с ударом.
71'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тактическая замена. Йойич Милош уходит с поля и его заменяет Суботич Невен
69'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГОООООЛ - Брежери Ромен из команды Ингольштадт забивает из-за штрафной площади
69'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
68'
После дальнего удара, который нанес Леки Мэттью мяч отбит вратарем
68'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
68'
Рауш Константин из команды Кельн делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Кельн
67'
Тактическая замена. Киттель Сонни уходит с поля и его заменяет Гросс Паскаль
67'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
67'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
Угловой
67'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
66'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает навес
66'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Рауш Константин выбил мяч на угловой.
65'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
65'
Ольковски Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
64'
Удар от ворот произведет Кельн
64'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
62'
Моралес Альфредо нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес
Желтая карточка
61'
Брежери Ромен получает желтую карточку.
60'
Йойич Милош сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Йойич Милош из команды Кельн сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
59'
Рауш Константин из команды Кельн делает подножку. Матип Марвин заработал фол.
59'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
58'
Йойич Милош коснулся мяча рукой.
Офсайд
58'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт в офсайде
58'
Лескано Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
После дальнего удара, который нанес Леки Мэттью мяч отбит вратарем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Йойич Милош нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
54'
Удар от ворот произведет Кельн
53'
Коэн Альмог бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой справа.
53'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
52'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
52'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает подножку. Юя Осако заработал фол.
50'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
49'
Модест Антони из команды Кельн наносит неточный удар с лета
49'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
Фол, нарушение
49'
Тиссеран Марсель нарушает правила. Йойич Милош пострадал
Фол, нарушение
49'
Матип Марвин наказан за толчок Юя Осако
Фол, нарушение
48'
Хайнц Доминик совершает грубый фол. Лескано Дарио был жертвой
Фол, нарушение
46'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт. Это Хектор Йонас заработал фол.
46'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хёгер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Тиссеран Марсель наказан за толчок Модест Антони
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Зуттнер Маркус отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
45'
Хайнц Доминик из команды Кельн. Это Лескано Дарио заработал фол.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Хектор Йонас наказан за толчок Хадергьонай Флорент
42'
Киттель Сонни сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лескано Дарио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт играет в стеночку с партнером по команде. Киттель Сонни это был.
42'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
42'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
41'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Ингольштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Кельн совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
40'
Коэн Альмог бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
38'
Киттель Сонни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ольковски Павел.
Желтая карточка
37'
Зуттнер Маркус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Зуттнер Маркус атакует сзади соперника. Модест Антони пострадал.
37'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
36'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Ольковски Павел из команды Кельн делает подножку. Леки Мэттью заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Удар от ворот произведет Кельн
35'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
Угловой
35'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
34'
Зуттнер Маркус нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
34'
Ольковски Павел из команды Кельн остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Игрок из команды Ингольштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
33'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
33'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
После дальнего удара, который нанес Зуттнер Маркус мяч отбит вратарем
32'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
31'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает навес
Офсайд
31'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Удар от ворот произведет Кельн
29'
Моралес Альфредо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
Угловой
29'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
28'
Хайнц Доминик выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
28'
Ольковски Павел получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Ольковски Павел совершает грубый фол. Леки Мэттью был жертвой
27'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Кельн
26'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
25'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
25'
Йойич Милош совершает грубый фол. Хадергьонай Флорент был жертвой
23'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Матип Марвин пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
22'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
21'
Маро Доминик выбил мяч на угловой.
21'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
21'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
20'
Юя Осако из команды Кельн делает подножку. Коэн Альмог заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
19'
Хектор Йонас из команды Кельн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
19'
Матип Марвин из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Йойич Милош.
18'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
После дальнего удара, который нанес Хадергьонай Флорент мяч отбит вратарем
17'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
17'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Киттель Сонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Хёгер Марко из команды Кельн. Это Лескано Дарио заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Описание гола
15'
Г О О О О О Л - Модест Антони из команды Кельн забивает пенальти
Фол, нарушение
14'
ПЕНАЛТИ! - Коэн Альмог тянет соперника за майку в штрафной площади. Юя Осако заработал пенальти для своей команды
13'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
12'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Хёгер Марко из команды Кельн делает навес
Фол, нарушение
11'
Модест Антони нарушает правила. Леки Мэттью пострадал
10'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Модест Антони выбил мяч на угловой.
10'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Маро Доминик совершает грубый фол. Киттель Сонни был жертвой
9'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Кельн
8'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой справа.
8'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Рауш Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Леки Мэттью наказан за толчок Маро Доминик
6'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Игрок из команды Ингольштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Маро Доминик из команды Кельн отвел угрозу отличным подкатом
5'
Киттель Сонни на финте ушёл от оппонента.
4'
Модест Антони из команды Кельн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
3'
Удар от ворот произведет Кельн
3'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
1'
Модест Антони из команды Кельн делает неудачный навес.
1'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ингольштадт 2:2 Кёльн
Ингольштадт
20.9% (45)
Ничья:
41.4% (89)
Кёльн
37.7% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.7% (81)
Кёльн:
20.5% (44)
Кёльн:
13.5% (29)
Ингольштадт:
10.2% (22)
Ингольштадт:
9.8% (21)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация