Стадион: Ауди-Шпортпарк Зрители: 15200
2:2
Конец матча
0:1
15' ПенальтиМодест Антони
28' Желтая карточкаОльковски Павел
37' Желтая карточкаЗуттнер Маркус
38' Желтая карточкаКиттель Сонни
1:1
42' ГолЛескано Дарио
1:2
60' ГолМодест Антони
61' Желтая карточкаБрежери Ромен
2:2
69' ГолБрежери Ромен
83' Желтая карточкаХайнц Доминик
90' Желтая карточкаГросс Паскаль
90' Желтая карточкаЛеманн Маттиас
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Гросс Паскаль исполняет штрафной удар, но его блокируют
94'
Ольковски Павел совершает грубый фол. Лескано Дарио был жертвой
94'
Леманн Маттиас получает желтую карточку.
93'
Гросс Паскаль совершает грубый фол. Хектор Йонас был жертвой
93'
Леманн Маттиас коснулся мяча рукой.
93'
Руднев Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Гросс Паскаль получает желтую карточку.
92'
91'
Роджер Бернардо нарушает правила. Хектор Йонас пострадал
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
90'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
90'
Зуттнер Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Маро Доминик выбил мяч на угловой.
89'
89'
Удар от ворот произведет Кельн
89'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
88'
Хектор Йонас из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Коэн Альмог.
87'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
Хайнц Доминик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Удар от ворот произведет Кельн
85'
Зуттнер Маркус бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
83'
Хайнц Доминик получает желтую карточку.
83'
Хайнц Доминик из команды Кельн. Это Лескано Дарио заработал фол.
83'
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 15200 болельщиков
82'
Руднев Артём наказан за толчок Хансен Мартин
82'
Суботич Невен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Роджер Бернардо наказан за толчок Модест Антони
81'
81'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
80'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Хёгер Марко уходит с поля и его заменяет Руднев Артём
78'
Рауш Константин из команды Кельн делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
78'
Леманн Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
78'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
77'
76'
Коэн Альмог нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
72'
Тактическая замена. Моралес Альфредо уходит с поля и его заменяет Роджер Бернардо
71'
Лескано Дарио пробил головой, вратарь справился с ударом.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тактическая замена. Йойич Милош уходит с поля и его заменяет Суботич Невен
69'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
69'
ГОООООЛ - Брежери Ромен из команды Ингольштадт забивает из-за штрафной площади
69'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
68'
После дальнего удара, который нанес Леки Мэттью мяч отбит вратарем
68'
68'
Рауш Константин из команды Кельн делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Кельн
67'
Тактическая замена. Киттель Сонни уходит с поля и его заменяет Гросс Паскаль
67'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
67'
67'
66'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает навес
66'
66'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Рауш Константин выбил мяч на угловой.
65'
65'
Ольковски Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Удар от ворот произведет Кельн
64'
62'
Моралес Альфредо нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес
61'
Брежери Ромен получает желтую карточку.
60'
Йойич Милош сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Йойич Милош из команды Кельн сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Рауш Константин из команды Кельн делает подножку. Матип Марвин заработал фол.
59'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
59'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает навес
58'
Йойич Милош коснулся мяча рукой.
58'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт в офсайде
58'
Лескано Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
После дальнего удара, который нанес Леки Мэттью мяч отбит вратарем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Йойич Милош нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Удар от ворот произведет Кельн
53'
Коэн Альмог бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
53'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
52'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает подножку. Юя Осако заработал фол.
50'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
49'
Модест Антони из команды Кельн наносит неточный удар с лета
49'
49'
Тиссеран Марсель нарушает правила. Йойич Милош пострадал
49'
Матип Марвин наказан за толчок Юя Осако
48'
Хайнц Доминик совершает грубый фол. Лескано Дарио был жертвой
46'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт. Это Хектор Йонас заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хёгер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Тиссеран Марсель наказан за толчок Модест Антони
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Зуттнер Маркус отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Хайнц Доминик из команды Кельн. Это Лескано Дарио заработал фол.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Хектор Йонас наказан за толчок Хадергьонай Флорент
42'
Киттель Сонни сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лескано Дарио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт играет в стеночку с партнером по команде. Киттель Сонни это был.
42'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
42'
41'
41'
41'
41'
Кельн совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
40'
Коэн Альмог бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Киттель Сонни получает желтую карточку.
38'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ольковски Павел.
37'
Зуттнер Маркус получает желтую карточку.
37'
Зуттнер Маркус атакует сзади соперника. Модест Антони пострадал.
37'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
36'
36'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Ольковски Павел из команды Кельн делает подножку. Леки Мэттью заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Удар от ворот произведет Кельн
35'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
35'
34'
Зуттнер Маркус нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
34'
Ольковски Павел из команды Кельн остановил атаку, перехватив мяч.
34'
33'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
33'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
После дальнего удара, который нанес Зуттнер Маркус мяч отбит вратарем
32'
32'
31'
31'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает навес
31'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Удар от ворот произведет Кельн
29'
Моралес Альфредо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
29'
29'
28'
Хайнц Доминик выбил мяч на угловой.
28'
Ольковски Павел получает желтую карточку.
28'
Ольковски Павел совершает грубый фол. Леки Мэттью был жертвой
27'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Кельн
26'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Йойич Милош совершает грубый фол. Хадергьонай Флорент был жертвой
23'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
22'
Матип Марвин пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
21'
Маро Доминик выбил мяч на угловой.
21'
21'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
21'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Юя Осако из команды Кельн делает подножку. Коэн Альмог заработал фол.
20'
19'
Хектор Йонас из команды Кельн делает неудачный навес.
19'
Матип Марвин из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Йойич Милош.
18'
18'
18'
17'
Модест Антони наказан за толчок Хадергьонай Флорент
17'
После дальнего удара, который нанес Хадергьонай Флорент мяч отбит вратарем
17'
17'
17'
17'
Киттель Сонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Хёгер Марко из команды Кельн. Это Лескано Дарио заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Г О О О О О Л - Модест Антони из команды Кельн забивает пенальти
14'
ПЕНАЛТИ! - Коэн Альмог тянет соперника за майку в штрафной площади. Юя Осако заработал пенальти для своей команды
13'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Хёгер Марко из команды Кельн делает навес
11'
Модест Антони нарушает правила. Леки Мэттью пострадал
10'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Модест Антони выбил мяч на угловой.
10'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Маро Доминик совершает грубый фол. Киттель Сонни был жертвой
9'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Кельн
8'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
8'
8'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Рауш Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Леки Мэттью наказан за толчок Маро Доминик
6'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Маро Доминик из команды Кельн отвел угрозу отличным подкатом
5'
Киттель Сонни на финте ушёл от оппонента.
4'
Модест Антони из команды Кельн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
3'
Удар от ворот произведет Кельн
3'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
1'
Модест Антони из команды Кельн делает неудачный навес.
1'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ингольштадт 2:2 Кёльн
Ингольштадт
20.9% (45)
Ничья:
41.4% (89)
Кёльн
37.7% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.7% (81)
1:2 Кёльн:
20.5% (44)
0:1 Кёльн:
13.5% (29)
2:1 Ингольштадт:
10.2% (22)
1:0 Ингольштадт:
9.8% (21)
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