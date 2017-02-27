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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.03.2017 Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Б
- 25.02.2017 РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Б
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 11.02.2017 РБ Лейпциг 0:3 Гамбург Б
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 28.01.2017 РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Б
- 21.01.2017 РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 17.12.2016 РБ Лейпциг 2:0 Герта Б
- 10.12.2016 Ингольштадт 1:0 РБ Лейпциг Б
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 25.11.2016 Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Б
- 18.11.2016 Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Б
- 06.11.2016 РБ Лейпциг 3:1 Майнц Б
- 29.10.2016 Дармштадт 0:2 РБ Лейпциг Б
- 23.10.2016 РБ Лейпциг 3:1 Вердер Б
- 16.10.2016 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2016 РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Б
- 25.09.2016 Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Б
- 21.09.2016 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Б
Вольфсбург (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 04.03.2017 Майнц 1:1 Вольфсбург Б
- 24.02.2017 Вольфсбург 1:2 Вердер Б
- 18.02.2017 Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Б
- 12.02.2017 Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Б
- 04.02.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 28.01.2017 Вольфсбург 1:2 Аугсбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Б
- 26.11.2016 Ингольштадт 1:1 Вольфсбург Б
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 05.11.2016 Фрайбург 0:3 Вольфсбург Б
- 29.10.2016 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 22.10.2016 Дармштадт 3:1 Вольфсбург Б
- 16.10.2016 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Б
- 02.10.2016 Вольфсбург 0:0 Майнц Б
- 24.09.2016 Вердер 2:1 Вольфсбург Б
- 20.09.2016 Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 16.10.2016 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига
- 04.03.2015 РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок Германии
- 04.03.2015 РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок Германии
- 29.07.2011 РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург Кубок Германии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|57 - 13
|56
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 24
|49
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|52 - 25
|43
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|44 - 24
|41
|5.
|Герта
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 25
|37
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|26 - 24
|35
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|30 - 40
|33
|8.
|Кёльн
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|31 - 25
|33
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 31
|32
|10.
|Байер Л
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|36 - 38
|30
|11.
|Майнц
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|32 - 38
|29
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|23 - 30
|28
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|28 - 27
|27
|14.
|Вердер
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|30 - 43
|25
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 34
|23
|16.
|Гамбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|22 - 45
|23
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|21 - 39
|18
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|15 - 45
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 8 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Вольфсбург, который состоится 11.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Вольфсбург, который состоится 11.03.2017.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг
77% (67)
Ничья:
17.2% (15)
Вольфсбург
5.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
34.5% (30)
1:0 РБ Лейпциг:
21.8% (19)
1:1 Ничья:
11.5% (10)
2:0 РБ Лейпциг:
11.5% (10)
3:1 РБ Лейпциг:
4.6% (4)
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