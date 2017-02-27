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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Вольфсбург
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Вольфсбург, который состоится 11.03.2017.
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:
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг
77% (67)
Ничья:
17.2% (15)
Вольфсбург
5.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
34.5% (30)
РБ Лейпциг:
21.8% (19)
Ничья:
11.5% (10)
РБ Лейпциг:
11.5% (10)
РБ Лейпциг:
4.6% (4)
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