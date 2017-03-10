Стадион: БайАрена Зрители: 30210
1:0
7' ГолФолланд Кевин
20' Желтая карточкаВенделл Боргес
66' Желтая карточкаГебреселассие Теодор
1:1
79' ГолПисарро Клаудио
80' Желтая карточкаПисарро Клаудио
90' Вторая желтая карточкаВенделл Боргес
1:1
90' Не забитый пенальтиТопрак Омер
Новости после матча
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
96'
ВРАТАРЬ! Топрак Омер исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
96'
ПЕНАЛЬТИ! – Эггештайн Максимилиан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Хенрихс Бенджамин заработал пенальти для своей команды
96'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
96'
Сане Людовик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
95'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает навес
95'
94'
Кайнц Флориан из команды Вердер в офсайде
94'
Кайнц Флориан из команды Вердер играет в стеночку с партнером по команде. Писарро Клаудио это был.
93'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Делани Томас заработал фол.
93'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
93'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает пас партнеру.
92'
Тактическая замена. Юнузович Златко уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Венделл Боргес получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Венделл Боргес из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Эггештайн Максимилиан.
90'
Делани Томас из команды Вердер делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
87'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает подножку. Драгович Александр заработал фол.
86'
86'
Венделл Боргес из команды Байер Л остановил атаку, перехватив мяч.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Писарро Клаудио из команды Вердер в офсайде
84'
84'
Топрак Омер из команды Байер Л отвел угрозу отличным подкатом
84'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
82'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
81'
Мехмеди Адмир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
Писарро Клаудио получает желтую карточку.
80'
Писарро Клаудио атакует сзади соперника. Баумгартлингер Юлиан пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Бауэр Роберт сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Писарро Клаудио эффектным ударом переправил мяч в ворота.
79'
Бауэр Роберт пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
79'
78'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
76'
Тактическая замена. Гебреселассие Теодор уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
76'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
76'
После дальнего удара, который нанес Делани Томас мяч отбит вратарем
76'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
После дальнего удара, который нанес Кампль Кевин мяч отбит вратарем
76'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Мехмеди Адмир
74'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
73'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Брандт Юлиан заработал фол.
73'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
71'
Сане Людовик из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Эрнандес Хавьер.
71'
70'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Делани Томас
66'
Лено Бернд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Гебреселассие Теодор получает желтую карточку.
66'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Лено Бернд.
66'
Гриллич Флориан из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
65'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
64'
Тактическая замена. Беллараби Карим уходит с поля и его заменяет Хавец Кай
63'
Гриллич Флориан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
59'
Гриллич Флориан из команды Вердер наносит неточный удар с лета
58'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
58'
Бартельс Фин из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
57'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л нарушает. Юнузович Златко пострадал, однако рефери не останавливает игру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Эрнандес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
54'
Кампль Кевин выбил мяч на угловой.
54'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает навес
53'
52'
52'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает неудачный навес.
50'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Венделл Боргес заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
49'
Беллараби Карим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
49'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
49'
Брандт Юлиан из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Юнузович Златко из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Драгович Александр.
45'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
44'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает пас партнеру.
42'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
42'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
41'
Сегодняшная посещаемость составляет 30210 болельщиков
40'
40'
Беллараби Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Беллараби Карим из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Бартельс Фин нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
Бартельс Фин из команды Вердер делает пас партнеру.
38'
36'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отвел угрозу отличным подкатом
35'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
34'
34'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
33'
Топрак Омер пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
33'
Беллараби Карим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
32'
Баумгартлингер Юлиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Сане Людовик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
31'
Венделл Боргес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
31'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер нарушает. Брандт Юлиан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Эрнандес Хавьер наказан за толчок Бауэр Роберт
29'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
29'
27'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
26'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
25'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
24'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Баумгартлингер Юлиан
24'
Гриллич Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
23'
Драгович Александр выбил мяч на угловой.
23'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
23'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный пас
22'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
22'
Юнузович Златко из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
21'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Мойсандер Никлас заработал фол.
20'
Венделл Боргес получает желтую карточку.
20'
Венделл Боргес атакует сзади соперника. Гебреселассие Теодор пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Крузе Макс исполняет штрафной удар, но его блокируют
19'
Драгович Александр из команды Байер Л делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
19'
Гебреселассие Теодор на финте ушёл от оппонента.
18'
17'
Бауэр Роберт из команды Вердер наносит неточный удар с лета
17'
Велькович Милош из команды Вердер делает навес
16'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Бауэр Роберт из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
13'
Сане Людовик из команды Вердер в офсайде
13'
13'
Кампль Кевин наказан за толчок Юнузович Златко
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает подножку. Драгович Александр заработал фол.
8'
8'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает навес
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Байер Л", а он уже решил момент. Браво!
7'
Брандт Юлиан ударом издали сотрясает перекладину
7'
Гебреселассие Теодор ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Топрак Омер возвращается на поле, всё в порядке.
4'
4'
4'
Топрак Омер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Топрак Омер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Гебреселассие Теодор пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
2'
Драгович Александр выбил мяч на угловой.
2'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
2'
Юнузович Златко из команды Вердер сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Вердер
Байер Л
87.7% (206)
Ничья:
9.8% (23)
Вердер
2.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
44.7% (105)
1:0 Байер Л:
14.9% (35)
2:0 Байер Л:
12.8% (30)
3:1 Байер Л:
8.9% (21)
1:1 Ничья:
4.7% (11)
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