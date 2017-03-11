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Стадион:
Борнмут
1:1
Первый тайм: 43'
Вест Хэм
0'
9' Желтая карточка
Ноубл Марк
0:0
9' Не забитый пенальти
Кинг Джошуа
0:1
10' Гол
Антонио Майкл
1:1
31' Гол
Кинг Джошуа
34' Желтая карточка
Обьянг Педро
1:1
37' Не забитый пенальти
Афобе Беник
43'
Первый тайм
42'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
42'
Фонте Жозе нарушает правила. Артер Гарри пострадал
41'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес
41'
Фрейзер Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм подал угловой справа.
41'
Фегули Софьян бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
41'
Удар от ворот произведет Борнмут
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
37'
ВРАТАРЬ! Афобе Беник исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Фол, нарушение
36'
ПЕНАЛЬТИ! – Фонте Жозе фолит в штрафной площади. Пью Марк пострадал
36'
Пью Марк на финте ушёл от оппонента.
36'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Смит Адам из команды Борнмут делает навес
36'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Смит Адам из команды Борнмут делает навес
36'
Рэндолф Даррен вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Чарли Дэниелс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
34'
Обьянг Педро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Обьянг Педро наказан за толчок Кинг Джошуа
34'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
33'
Фрэнсис Саймон выбил мяч на угловой.
33'
Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Гослинг Дэн из команды Борнмут опасно играет. Чуть не пострадал Ноубл Марк.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Кинг Джошуа!
31'
Кинг Джошуа на финте ушёл от оппонента.
31'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает навес
31'
После дальнего удара, который нанес Фегули Софьян мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
30'
Кук Стив из команды Борнмут бьет головой мимо ворот
Угловой
30'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
30'
После удара головой, который сделал Кук Стив мяч выносится вратарем на угловой
29'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
Угловой
29'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
29'
Фрейзер Райан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
25'
Рид Уинстон атакует сзади соперника. Афобе Беник пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Удар от ворот произведет Борнмут
25'
Лансини Мануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
24'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников.
24'
Удар от ворот произведет Борнмут
24'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм наносит неточный удар с лета
24'
Боруц Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Смит Адам коснулся мяча рукой.
23'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Борнмут
21'
Антонио Майкл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
20'
Гослинг Дэн атакует сзади соперника. Антонио Майкл пострадал.
Фол, нарушение
18'
Обьянг Педро атакует сзади соперника. Кинг Джошуа пострадал.
Фол, нарушение
17'
Артер Гарри из команды Борнмут делает подножку. Обьянг Педро заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Афобе Беник наказан за толчок Рид Уинстон
16'
Чарли Дэниелс из команды Борнмут делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
16'
Пью Марк из команды Борнмут делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
14'
Афобе Беник коснулся мяча рукой.
13'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
13'
Артер Гарри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
12'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Гослинг Дэн.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
10'
Фегули Софьян сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Антонио Майкл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Игрок команды Вест Хэм делает подачу своему товарищу по команде.
10'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
Описание гола
9'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кинг Джошуа бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Желтая карточка
9'
Ноубл Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
8'
ПЕНАЛТИ! - Фегули Софьян тянет соперника за майку в штрафной площади. Чарли Дэниелс заработал пенальти для своей команды
8'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
7'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает подножку. Фрэнсис Саймон заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
5'
Афобе Беник из команды Борнмут бьет головой мимо ворот
5'
Пью Марк из команды Борнмут делает навес
5'
Афобе Беник из команды Борнмут делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
2'
Пью Марк из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Смит Адам из команды Борнмут делает навес
1'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
1'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 1:1 Вест Хэм
Борнмут
25.5% (54)
Ничья:
49.1% (104)
Вест Хэм
25.5% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.3% (94)
Борнмут:
14.2% (30)
Вест Хэм:
13.7% (29)
Борнмут:
8.5% (18)
Вест Хэм:
6.6% (14)
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