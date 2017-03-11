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Стадион: Вайталити
9' Желтая карточкаНоубл Марк
0:0
9' Не забитый пенальтиКинг Джошуа
0:1
10' ГолАнтонио Майкл
1:1
31' ГолКинг Джошуа
34' Желтая карточкаОбьянг Педро
1:1
37' Не забитый пенальтиАфобе Беник
|
9'
9'
0:0
10'
0:1
31'
1:1
34'
37'
1:1
Состав команд
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
7
Пью
Марк
17
Кинг
Джошуа
23
Фонте
Жозе
14
Обьянг
Педро
16
Ноубл
Марк
Борнмут 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Боруц Артур Вратарь
- 15 Смит Адам Защитник
- 3 Кук Стив Защитник
- 2 Фрэнсис Саймон Защитник
- 11 Charlie Daniels II Защитник
- 8 Артер Гарри Полузащитник
- 4 Гослинг Дэн Полузащитник
- 7 Пью Марк Полузащитник
- 17 Кинг Джошуа Полузащитник
- 24 Фрейзер Райан Полузащитник
- 9 Афобе Беник Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Оллсоп Райан Вратарь
- 38 Карджилл Бэйли Защитник
- 14 Смит Брэд Защитник
- 33 Айб Джордон Полузащитник
- 32 Уилшер Джек Полузащитник
- 10 Градель Макс-Ален Нападающий
- 31 Муссе Ли Нападающий
- Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Уилсон Каллум Травмирован
- Федеричи Адам Травмирован
- Станислас Жуниор Травмирован
- Мингс Тайрон Дисквалифицирован
- Сурман Эндрю Дисквалифицирован
Вест Хэм 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рэндолф Даррен Вратарь
- 8 Куйяте Шейку Защитник
- 23 Фонте Жозе Защитник
- 2 Рид Уинстон Защитник
- 3 Крессуэлл Арон Защитник
- 14 Обьянг Педро Полузащитник
- 16 Ноубл Марк Полузащитник
- 7 Фегули Софьян Полузащитник
- 10 Лансини Мануэль Полузащитник
- 30 Антонио Майкл Полузащитник
- 9 Кэрролл Эндрю Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Адриан Сан-Мигель Вратарь
- 19 Коллинз Джеймс Защитник
- 22 Байрам Сэм Защитник
- 26 Масуаку Артур Защитник
- 31 Фернандес Эдимилсон Полузащитник
- 11 Снодграсс Роберт Полузащитник
- 20 Айю Андре Нападающий
- Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Огбонна Анджело Травмирован
- Тёре Гёкхан Травмирован
- Сахо Диафра Травмирован
- Арбелоа Альваро Травмирован
Предыдущие игры
Борнмут (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут ПЛ
- 25.02.2017 Вест Бромвич 2:1 Борнмут ПЛ
- 13.02.2017 Борнмут 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.02.2017 Эвертон 6:3 Борнмут ПЛ
- 31.01.2017 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 21.01.2017 Борнмут 2:2 Уотфорд ПЛ
- 14.01.2017 Халл Сити 3:1 Борнмут ПЛ
- 03.01.2017 Борнмут 3:3 Арсенал ПЛ
- 31.12.2016 Суонси 0:3 Борнмут ПЛ
- 26.12.2016 Челси 3:0 Борнмут ПЛ
- 18.12.2016 Борнмут 1:3 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2016 Борнмут 1:0 Лестер ПЛ
- 10.12.2016 Бёрнли 3:2 Борнмут ПЛ
- 04.12.2016 Борнмут 4:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.11.2016 Арсенал 3:1 Борнмут ПЛ
- 19.11.2016 Сток Сити 0:1 Борнмут ПЛ
- 05.11.2016 Борнмут 1:2 Сандерленд ПЛ
- 29.10.2016 Мидлсбро 2:0 Борнмут ПЛ
- 22.10.2016 Борнмут 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 15.10.2016 Борнмут 6:1 Халл Сити ПЛ
Вест Хэм (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 06.03.2017 Вест Хэм 1:2 Челси ПЛ
- 25.02.2017 Уотфорд 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 11.02.2017 Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич ПЛ
- 04.02.2017 Саутгемптон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.02.2017 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 21.01.2017 Мидлсбро 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 14.01.2017 Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Лестер 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.12.2016 Суонси 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 17.12.2016 Вест Хэм 1:0 Халл Сити ПЛ
- 14.12.2016 Вест Хэм 1:0 Бёрнли ПЛ
- 11.12.2016 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 05.11.2016 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 30.10.2016 Эвертон 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 22.10.2016 Вест Хэм 1:0 Сандерленд ПЛ
- 15.10.2016 Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|57 - 20
|66
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|53 - 29
|56
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|53 - 20
|56
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|58 - 34
|52
|5.
|Арсенал
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 31
|50
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|10
|3
|39 - 22
|49
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 30
|47
|8.
|Вест Бромвич
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 35
|40
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|32 - 40
|36
|10.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 47
|34
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 34
|33
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|30 - 40
|31
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|33 - 47
|31
|14.
|Суонси
|0:0 Заявка
|28
|8
|4
|16
|35 - 59
|28
|15.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|28
|7
|7
|14
|38 - 53
|28
|16.
|Лестер
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 45
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|35 - 46
|25
|18.
|Мидлсбро
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 30
|22
|19.
|Халл Сити
|0:0 Заявка
|28
|5
|7
|16
|24 - 53
|22
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|24 - 50
|19
Первый тайм
42'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
42'
Фонте Жозе нарушает правила. Артер Гарри пострадал
41'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес
41'
Фрейзер Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм подал угловой справа.
41'
Фегули Софьян бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
39'
37'
ВРАТАРЬ! Афобе Беник исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
36'
ПЕНАЛЬТИ! – Фонте Жозе фолит в штрафной площади. Пью Марк пострадал
36'
Пью Марк на финте ушёл от оппонента.
36'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Рэндолф Даррен вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Чарли Дэниелс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Обьянг Педро получает желтую карточку.
34'
Обьянг Педро наказан за толчок Кинг Джошуа
34'
33'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
33'
Фрэнсис Саймон выбил мяч на угловой.
33'
Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Гослинг Дэн из команды Борнмут опасно играет. Чуть не пострадал Ноубл Марк.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Кинг Джошуа!
31'
Кинг Джошуа на финте ушёл от оппонента.
31'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает навес
31'
После дальнего удара, который нанес Фегули Софьян мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
30'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
30'
После удара головой, который сделал Кук Стив мяч выносится вратарем на угловой
29'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
29'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
29'
Фрейзер Райан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
25'
Рид Уинстон атакует сзади соперника. Афобе Беник пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
25'
Лансини Мануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
24'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников.
24'
24'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм наносит неточный удар с лета
24'
Боруц Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Смит Адам коснулся мяча рукой.
23'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
21'
21'
21'
Антонио Майкл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Гослинг Дэн атакует сзади соперника. Антонио Майкл пострадал.
18'
Обьянг Педро атакует сзади соперника. Кинг Джошуа пострадал.
17'
Артер Гарри из команды Борнмут делает подножку. Обьянг Педро заработал фол.
17'
Афобе Беник наказан за толчок Рид Уинстон
16'
Чарли Дэниелс из команды Борнмут делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Афобе Беник коснулся мяча рукой.
13'
13'
Артер Гарри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Гослинг Дэн.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
10'
Фегули Софьян сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Антонио Майкл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Игрок команды Вест Хэм делает подачу своему товарищу по команде.
10'
9'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кинг Джошуа бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
9'
Ноубл Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение
8'
ПЕНАЛТИ! - Фегули Софьян тянет соперника за майку в штрафной площади. Чарли Дэниелс заработал пенальти для своей команды
8'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
7'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает подножку. Фрэнсис Саймон заработал фол.
6'
5'
Афобе Беник из команды Борнмут бьет головой мимо ворот
5'
Афобе Беник из команды Борнмут делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
1'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 1:1 Вест Хэм
Борнмут
25.5% (54)
Ничья:
49.1% (104)
Вест Хэм
25.5% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.3% (94)
2:1 Борнмут:
14.2% (30)
1:2 Вест Хэм:
13.7% (29)
1:0 Борнмут:
8.5% (18)
0:1 Вест Хэм:
6.6% (14)
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