Стадион: Гудисон Парк
2:0
Первый тайм: 45+'
1:0
39' ГолМиральяс Кевин
Первый тайм
45'
Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! Шнайдерлин!!!
45'
Снова Дэйвис зарабатывает стандарт для своей команды, на этот раз правила нарушил Доусон.
44'
Была выполнена подача со стандарта в штрафную, но второй этаж выиграл Эванс, защитник выносит мяч подальше от своих ворот.
43'
Штрафной удар для своей команды зарабатывает Дэйвис, возле своей штрафной правила нарушил Ливермо.
41'
Продолжают контролировать мяч хозяева, после забитого гола игроки "Эвертона" ещё больше завелись, создавая давление на ворота Фостера.
40'
Очень важный мяч забивают "ириски", теперь должно быть легче вскрывать оборону гостей, Пьюлис обязан ввести коррективы в игру своей команды, в первую очередь это касается игры в атаке.
39'
Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! Миральяс!!! Открыт счет в матче! Снова Баркли пробивает из-за пределов штрафной, на этот раз полузащитник попал в створ, Фостер отбил тяжелый удар перед собой и первым на обивании был Миральяс, Кевин добил мяч в ворота!
38'
Подходит к концу первый тайм, "Эвертон" продолжает владеть инициативой, но при этом создавая минимум голевых моментов.
36'
Баркли получил мяч в центре и очень неплохо пробил в дальний угол, это уже был третий удар полузащитника, но пока мимо цели.
35'
Спокойно развиваются позиционные атаки "Эвертона", но мяч больше контролируют центральные защитники, маловато остроты впереди.
34'
Первый угловой разыграли игроки "Вест Бромвича", была выполнена подача в штрафную, но второй этаж остается за "ирисками". Каждый угловой - шанс для гостей, они умеют реализовывать свои стандарты.
33'
Доусон подключился к атаке правым флангом и навесил в штрафную, но там первым на мяче был Роблес, голкипер перевел мяч на угол поля.
31'
Продолжают ошибаться игроки "Вест Бромвича" в атаке, снова неточная передача на Робсона-Кану, нападающему никак не удается зацепиться за мяч.
30'
Уже четвертый угловой разыгрывают хозяева, после розыгрыша мяч оказался у Баркли, полузащитник пробил из-за пределов штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Фостера.
29'
Угловой удар на левом фланге разыграли "ириски", Бэйнс навесил в штрафную, где Лукаку выиграл верх и пробил головой, но неточно.
28'
Много брака при передачах мы видим от обеих команд, защита пока лучше атаки, моментами команды нас не балуют.
26'
Классная комбинация прошла от игроков "Вест Бромвича", в завершающей стадии Флетчер вошел в штрафную, но там здорово действовал Джагелка, защитник прервал атаку гостей.
25'
Встречают своего соперника игроки "Вест Бромвича" лишь на своей половине поля, сегодня они делают ставку на быстрый выход из обороны в атаку, но пока все длинные передачи оказываются неточными.
24'
Макклин получил мяч на левом фланге и выполнил навес в штрафную, Робсон-Кану боролся за мяч, но пробить так и не смог, Джагелка вынес мяч подальше от своих ворот.
23'
Контролируют мяч игроки "Эвертона", команда владеет территориальным преимуществом и продолжает создавать давление.
21'
Дэйвис получил возможность пробить из-за пределов штрафной, но неудачно, мяч угодил в партнера. Стоит отметить, что опорный полузащитник часто подключается к атакам своей команды.
20'
Коулмэн подключился к атаке своей команды правым флангом, получил мяч и отдал передачу в центр на Дэйвиса, но его опередил Эванс.
19'
На некоторое время взяли мяч под свой контроль игроки "Вест Бромвича", но все закончилось неточной передачей из глубины поля в направлении Робсона-Кану.
18'
"Вест Бромвич", как и предполагалось, не владеет инициативой, гости всем составом находятся на своей половине поля, Роблес пока без работы.
16'
Опасно! Есть первый момент в матче! Проспала оборона "Вест Бромвича", Лукаку получил передачу от Дэйвиса и без проблем вошел в штрафную, нападающий пробил в дальний угол, но совсем немного не попал, мяч прошел рядом со штангой!
15'
Продолжают контролировать мяч игроки "Эвертона" в центре поля, но пока без особого продвижения вперед, моментов в игре ещё мы не видели.
14'
Миральяс пока не может найти свою игру, достаточно часто бельгиец ошибается после смещения с фланга в центр.
13'
Ливермо получил мяч в центре поля и выполнил длинный заброс вперед, но очень неудачно, вот так прошла редкая атака "Вест Бромвича".
11'
Потеряли мяч на половине поля соперника игроки "Эвертона", а точнее Миральяс отдал неточную передачу, далее бельгиец решил нарушить правила.
10'
Долго разыгрывали свою позиционную атаку "ириски", Лукаку получил длинную передачу и скинул мяч под удар Баркли, последний пробил в касание, но очень неточно.
9'
Пока не удается гостям быстрый переход из обороны в атаку, полузащитник "Эвертона" быстро накрывают своего соперника ещё в центре поля.
8'
Начинают контролировать мяч хозяева поля, спокойно развиваются их позиционные атаки, игроки "Вест Бромвича" практически всем составом обороняются.
7'
Ещё один угловой был разыгран игроками "Эвертона", на этот раз верховую борьбу выиграл Макаули, защитник вынес мяч подальше от своих ворот.
6'
Первый угловой в матче разыграли хозяева поля, была выполнена подача в штрафную, после небольшого рикошета мяч отскочил к Дэйвису, полузащитник пробил, но его удар был заблокирован.
5'
Лукаку отобрал мяч на половине поля соперника и помчался вперед, но пройти сразу же двух оппонентов не получилось.
4'
Штрафной на правом фланге заработали гости, была выполнена подача со стандарта в штрафную, но там лучше действовали хозяева, отбивается "Эвертон".
3'
В дебюте игры мяч под контроль взяли гости, игроки "Вест Бромвича" провели две атаки, но все они обрывались на половине поля соперника.
2'
Хозяева сегодня будут действовать на поле в традиционных для себя сине-белых цветах, гости в черном комплекте.
1'
Стартовый свисток на стадионе "Гудисон Парк" прозвучал! Поехали!
Первый тайм
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Составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Здравствуйте, уважаемые любители английского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча чемпионата Англии, в котором "Эвертон" дома будет принимать донецкий "Вест Бромвич". Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Новости матча
Первый тайм
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает пас партнеру.
46'
Лукаку Ромелу сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шнайдерлин Морган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
45'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
44'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает подножку. Коулмэн Шеймус заработал фол.
44'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Доусон Крэйг наказан за толчок Дэйвис Том
43'
42'
Ливермо Джейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Баркли Росс, и мяч снова в игре
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Миральяс Кевин!
39'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
38'
Шадли Насер бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
37'
37'
37'
Баркли Росс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
35'
35'
35'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает навес
34'
Лукаку Ромелу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
34'
Роблес Жоэль выбил мяч на угловой.
34'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
33'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
33'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает пас партнеру.
32'
Миральяс Кевин из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
После дальнего удара, который нанес Баркли Росс мяч отбит вратарем
31'
Бэрри Гарет из команды Эвертон разыграл угловой с правого угла.
31'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает подножку. Бэрри Гарет заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
30'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
30'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
29'
Миральяс Кевин из команды Эвертон разыграл угловой с левого угла.
29'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает пас партнеру.
28'
Роблес Жоэль вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает отличный пас
28'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
28'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Робсон-Кану Хэл коснулся мяча рукой.
25'
Уильямс Эшли из команды Эвертон отвел угрозу отличным подкатом
25'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
25'
25'
Шадли Насер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
22'
22'
Дэйвис Том нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Эванс Джонни сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
20'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Вест Бромвич совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
20'
19'
Флетчер Даррен пробил головой, вратарь справился с ударом.
18'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
18'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
Лукаку Ромелу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
13'
13'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
12'
Удар от ворот произведет Эвертон
12'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
11'
Удар от ворот произведет Эвертон
11'
Миральяс Кевин из команды Эвертон делает подножку. Якоб Клаудио заработал фол.
10'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Бэйнс Лейтон.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
9'
Баркли Росс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
7'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает навес
6'
Баркли Росс из команды Эвертон разыграл угловой с правого угла.
6'
Ньом Аллан выбил мяч на угловой.
5'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
5'
Джагелка Фил нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Макаули Гарет выбил мяч на угловой.
4'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
4'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Миральяс Кевин из команды Эвертон делает навес
4'
3'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Шадли Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Миральяс Кевин из команды Эвертон делает подножку. Ливермо Джейк заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Вест Бромвич
Эвертон
95.4% (206)
Ничья:
3.2% (7)
Вест Бромвич
1.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
40.7% (88)
1:0 Эвертон:
22.7% (49)
2:0 Эвертон:
18.5% (40)
3:1 Эвертон:
8.3% (18)
1:1 Ничья:
2.3% (5)
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