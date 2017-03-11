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Стадион: Селтик Парк
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Селтик (последние 20 матчей: +20 =0 -0)
- 01.03.2017 Инвернесс 0:4 Селтик ПЛ
- 25.02.2017 Селтик 2:0 Гамильтон Академикал ПЛ
- 18.02.2017 Селтик 2:0 Мотеруэлл ПЛ
- 05.02.2017 Сент-Джонстон 2:5 Селтик ПЛ
- 01.02.2017 Селтик 1:0 Абердин ПЛ
- 29.01.2017 Селтик 4:0 Хартс ПЛ
- 25.01.2017 Селтик 1:0 Сент-Джонстон ПЛ
- 31.12.2016 Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик ПЛ
- 28.12.2016 Селтик 2:0 Росс Каунти ПЛ
- 24.12.2016 Гамильтон Академикал 0:3 Селтик ПЛ
- 20.12.2016 Селтик 1:0 Партик Тисл ПЛ
- 17.12.2016 Селтик 2:1 Данди ПЛ
- 13.12.2016 Селтик 1:0 Гамильтон Академикал ПЛ
- 09.12.2016 Партик Тисл 1:4 Селтик ПЛ
- 03.12.2016 Мотеруэлл 3:4 Селтик ПЛ
- 18.11.2016 Килмарнок 0:1 Селтик ПЛ
- 05.11.2016 Селтик 3:0 Инвернесс ПЛ
- 29.10.2016 Абердин 0:1 Селтик ПЛ
- 26.10.2016 Росс Каунти 0:4 Селтик ПЛ
- 15.10.2016 Селтик 2:0 Мотеруэлл ПЛ
Глазго Рейнджерс (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 01.03.2017 Глазго Рейнджерс 3:2 Сент-Джонстон ПЛ
- 24.02.2017 Инвернесс 2:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 19.02.2017 Данди 2:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 04.02.2017 Глазго Рейнджерс 1:1 Росс Каунти ПЛ
- 01.02.2017 Хартс 4:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 28.01.2017 Мотеруэлл 0:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 31.12.2016 Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик ПЛ
- 28.12.2016 Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 24.12.2016 Глазго Рейнджерс 1:0 Инвернесс ПЛ
- 16.12.2016 Гамильтон Академикал 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 10.12.2016 Глазго Рейнджерс 2:0 Хартс ПЛ
- 03.12.2016 Глазго Рейнджерс 2:1 Абердин ПЛ
- 30.11.2016 Хартс 2:0 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 26.11.2016 Партик Тисл 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 19.11.2016 Глазго Рейнджерс 1:0 Данди ПЛ
- 06.11.2016 Росс Каунти 1:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 29.10.2016 Глазго Рейнджерс 3:0 Килмарнок ПЛ
- 26.10.2016 Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон ПЛ
- 14.10.2016 Инвернесс 0:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 01.10.2016 Глазго Рейнджерс 2:0 Партик Тисл ПЛ
Последние игры между собой
Селтик: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Глазго Рейнджерс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 31.12.2016 Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига
- 10.09.2016 Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 17.04.2016 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Англии
- 01.02.2015 Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
- 29.04.2012 Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 25.03.2012 Глазго Рейнджерс 3:2 Селтик Премьер-лига
- 28.12.2011 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 18.09.2011 Глазго Рейнджерс 4:2 Селтик Премьер-лига
- 24.04.2011 Глазго Рейнджерс 0:0 Селтик Премьер-лига
- 20.03.2011 Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
- 02.03.2011 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Кубок Англии
- 20.02.2011 Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 06.02.2011 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Англии
- 02.01.2011 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига
- 24.10.2010 Селтик 1:3 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 04.05.2010 Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 28.02.2010 Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига
- 03.01.2010 Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 04.10.2009 Глазго Рейнджерс 2:1 Селтик Премьер-лига
- 09.05.2009 Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|27
|26
|1
|0
|73 - 16
|79
|2.
|Абердин
|28
|17
|4
|7
|51 - 24
|55
|3.
|Глазго Рейнджерс
|27
|13
|7
|7
|37 - 32
|46
|4.
|Хартс
|28
|11
|8
|9
|50 - 35
|41
|5.
|Сент-Джонстон
|28
|11
|7
|10
|37 - 36
|40
|6.
|Партик Тисл
|28
|8
|9
|11
|30 - 33
|33
|7.
|Килмарнок
|28
|7
|10
|11
|27 - 44
|31
|8.
|Данди
|28
|8
|6
|14
|31 - 39
|30
|9.
|Мотеруэлл
|28
|7
|6
|15
|32 - 55
|27
|10.
|Росс Каунти
|28
|6
|9
|13
|30 - 47
|27
|11.
|Гамильтон Академикал
|28
|4
|12
|12
|26 - 43
|24
|12.
|Инвернесс
|28
|4
|11
|13
|32 - 52
|23
-
До начала матча осталось 15 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Селтик - Глазго Рейнджерс, который состоится 12.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Селтик - Глазго Рейнджерс, который состоится 12.03.2017.
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