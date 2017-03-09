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Стадион:
Звезда Кропивницкий
 
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Динамо Киев
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Звезда Кропивницкий - Динамо Киев, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий - Динамо Киев
Звезда Кропивницкий
2.8% (3)
Ничья:
4.7% (5)
Динамо Киев
92.5% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
33% (35)
Динамо Киев:
23.6% (25)
Динамо Киев:
17% (18)
Динамо Киев:
9.4% (10)
Динамо Киев:
2.8% (3)
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