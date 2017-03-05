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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Сток Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Сток Сити, который состоится 08.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити
93.9% (62)
Ничья:
3% (2)
Сток Сити
3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
42.4% (28)
Манчестер Сити:
19.7% (13)
Манчестер Сити:
13.6% (9)
Манчестер Сити:
7.6% (5)
Манчестер Сити:
7.6% (5)
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