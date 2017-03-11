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Стадион: Кингстон Коммьюникейшн
Состав команд
11
Клукас
Сэм
42
Кэрролл
Том
24
Корк
Джек
Халл Сити 4-1-4-1
- Основной состав
- 16 Якупович Элдин Вратарь
- 14 Элабделлауи Омар Защитник
- 13 Раноккия Андреа Защитник
- 5 Магир Гарри Защитник
- 3 Робертсон Эндрю Защитник
- 8 Хаддлстоун Том Полузащитник
- 50 Маркович Лазар Полузащитник
- 10 Н'Диайе Альфред Полузащитник
- 11 Клукас Сэм Полузащитник
- 17 Гросицки Камил Полузащитник
- 9 Abel Mathias Platero Hernandez II Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Маршалл Дэвид Вратарь
- 6 Дэвис Кёртис Защитник
- 27 Эль-Мухамади Ахмед Защитник
- 20 Диоманде Адама Полузащитник
- 15 Мэлони Шон Полузащитник
- 7 Мейлер Дэвид Полузащитник
- 24 Ниассе Умар Нападающий
- Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Доусон Майкл Травмирован
- Хенриксен Маркус Травмирован
- Мбокани Дьёмерси Травмирован
- Одубаджо Мозес Травмирован
- Кин Уильям Травмирован
- Ленихан Брайан Травмирован
- Льюэр Грег Травмирован
- Мэйсон Райан Травмирован
Суонси 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фабьянски Лукаш Вратарь
- 22 Ранхель Анхель Защитник
- 33 Фернандес Федерико Защитник
- 6 Моусон Алфи Защитник
- 16 Ольссон Мартин Защитник
- 42 Кэрролл Том Полузащитник
- 8 Фер Лерой Полузащитник
- 24 Корк Джек Полузащитник
- 15 Раутледж Уэйн Нападающий
- 9 Льоренте Фернандо Нападающий
- 23 Сигурдссон Гильфи Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Нордфельдт Кристоффер Вратарь
- 2 Амат Хорди Защитник
- 35 Кингсли Стивен Защитник
- 7 Бриттон Леон Полузащитник
- 10 Бастон Борха Нападающий
- 3 Айю Джордан Нападающий
- 28 Нарсинг Лучано Нападающий
- Главный тренер: Клемент Пол
- Травмы и дисквалификации
- Дайер Натан Травмирован
- Нотон Кайл Травмирован
Предыдущие игры
Халл Сити (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Халл Сити 2:0 Ливерпуль ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 22.01.2017 Челси 2:0 Халл Сити ПЛ
- 14.01.2017 Халл Сити 3:1 Борнмут ПЛ
- 02.01.2017 Вест Бромвич 3:1 Халл Сити ПЛ
- 30.12.2016 Халл Сити 2:2 Эвертон ПЛ
- 26.12.2016 Халл Сити 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 17.12.2016 Вест Хэм 1:0 Халл Сити ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 10.12.2016 Халл Сити 3:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 05.12.2016 Мидлсбро 1:0 Халл Сити ПЛ
- 26.11.2016 Халл Сити 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 19.11.2016 Сандерленд 3:0 Халл Сити ПЛ
- 06.11.2016 Халл Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.10.2016 Уотфорд 1:0 Халл Сити ПЛ
- 22.10.2016 Халл Сити 0:2 Сток Сити ПЛ
- 15.10.2016 Борнмут 6:1 Халл Сити ПЛ
Суонси (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 04.03.2017 Суонси 3:2 Бёрнли ПЛ
- 25.02.2017 Челси 3:1 Суонси ПЛ
- 12.02.2017 Суонси 2:0 Лестер ПЛ
- 05.02.2017 Манчестер Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 31.01.2017 Суонси 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.01.2017 Ливерпуль 2:3 Суонси ПЛ
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал ПЛ
- 03.01.2017 Кристал Пэлас 1:2 Суонси ПЛ
- 31.12.2016 Суонси 0:3 Борнмут ПЛ
- 26.12.2016 Суонси 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 17.12.2016 Мидлсбро 3:0 Суонси ПЛ
- 14.12.2016 Вест Бромвич 3:1 Суонси ПЛ
- 10.12.2016 Суонси 3:0 Сандерленд ПЛ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Суонси 5:4 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.11.2016 Эвертон 1:1 Суонси ПЛ
- 06.11.2016 Суонси 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2016 Сток Сити 3:1 Суонси ПЛ
- 22.10.2016 Суонси 0:0 Уотфорд ПЛ
- 15.10.2016 Арсенал 3:2 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Халл Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Суонси: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 20.08.2016 Суонси 0:2 Халл Сити Премьер-лига
- 22.09.2015 Халл Сити 1:0 Суонси Кубок лиги
- 04.04.2015 Суонси 3:1 Халл Сити Премьер-лига
- 20.12.2014 Халл Сити 0:1 Суонси Премьер-лига
- 05.04.2014 Халл Сити 1:0 Суонси Премьер-лига
- 10.12.2013 Суонси 1:1 Халл Сити Премьер-лига
- 12.04.2011 Суонси 1:1 Халл Сити .Чемпионшип
- 07.08.2010 Халл Сити 2:0 Суонси .Чемпионшип
- 26.08.2008 Суонси 2:1 Халл Сити Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|57 - 20
|66
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|53 - 29
|56
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|53 - 20
|56
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|58 - 34
|52
|5.
|Арсенал
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 31
|50
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|10
|3
|39 - 22
|49
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 30
|47
|8.
|Вест Бромвич
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 35
|40
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|32 - 40
|36
|10.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 47
|34
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 34
|33
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|30 - 40
|31
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|33 - 47
|31
|14.
|Суонси
|0:0 Заявка
|28
|8
|4
|16
|35 - 59
|28
|15.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|28
|7
|7
|14
|38 - 53
|28
|16.
|Лестер
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 45
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|35 - 46
|25
|18.
|Мидлсбро
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 30
|22
|19.
|Халл Сити
|0:0 Заявка
|28
|5
|7
|16
|24 - 53
|22
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|24 - 50
|19
Первый тайм
46'
46'
Льоренте Фернандо получил травму и заменен. Айю Джордан выходит на поле.
45'
Клукас Сэм из команды Халл Сити бьет головой мимо ворот
45'
43'
43'
Абель Эрнандес из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой справа.
42'
Корк Джек выбил мяч на угловой.
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Фабьянски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Гросицки Камил из команды Халл Сити нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
40'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
39'
Льоренте Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
39'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Льоренте Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Льоренте Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Гросицки Камил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Игроки ФК "Халл Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Гросицки Камил попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
36'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает навес
34'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Ранхель Анхель получил травму и заменен. Амат Хорди выходит на поле.
32'
Ранхель Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
31'
31'
31'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
29'
Ранхель Анхель выбил мяч на угловой.
28'
Гросицки Камил из команды Халл Сити в офсайде
28'
Клукас Сэм исполняет штрафной удар, но его блокируют
27'
Фернандес Федерико наказан за толчок Абель Эрнандес
26'
26'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
25'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает навес
25'
24'
Раноккия Андреа атакует сзади соперника. Сигурдссон Гильфи пострадал.
24'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игроки ФК "Халл Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
23'
23'
23'
Моусон Алфи из команды Суонси бьет головой мимо ворот
22'
22'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси разыграл угловой с левого угла.
22'
Кэрролл Том из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Абель Эрнандес из команды Халл Сити в офсайде
21'
21'
Льоренте Фернандо из команды Суонси. Это Раноккия Андреа заработал фол.
20'
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Робертсон Эндрю выбил мяч на угловой.
18'
17'
Льоренте Фернандо пробил головой, вратарь справился с ударом.
17'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Магир Гарри из команды Халл Сити. Это Льоренте Фернандо заработал фол.
16'
Льоренте Фернандо из команды Суонси в офсайде
15'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
После дальнего удара, который нанес Хаддлстоун Том мяч отбит вратарем
13'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
13'
Абель Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Гросицки Камил из команды Халл Сити опасно играет. Чуть не пострадал Ранхель Анхель.
10'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Хаддлстоун Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Раутледж Уэйн имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
9'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
9'
8'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Кэрролл Том из команды Суонси. Это Н'Диайе Альфред заработал фол.
6'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
5'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
4'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает подножку. Фер Лерой заработал фол.
4'
Гросицки Камил из команды Халл Сити в офсайде
2'
Льоренте Фернандо из команды Суонси в офсайде
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Халл Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KCOM Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Халл Сити 0:0 Суонси
Халл Сити
45.8% (97)
Ничья:
37.3% (79)
Суонси
17% (36)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.5% (69)
2:1 Халл Сити:
22.6% (48)
1:0 Халл Сити:
19.8% (42)
1:2 Суонси:
9% (19)
0:1 Суонси:
3.8% (8)
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