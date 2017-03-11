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Стадион:
Халл Сити
0:0
Первый тайм: 45+'
Суонси
0' 45'+1
Первый тайм
46'
Удар от ворот произведет Суонси
46'
Льоренте Фернандо получил травму и заменен. Айю Джордан выходит на поле.
45'
Клукас Сэм из команды Халл Сити бьет головой мимо ворот
45'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
43'
Удар от ворот произведет Суонси
43'
Абель Эрнандес из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
42'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой справа.
42'
Корк Джек выбил мяч на угловой.
42'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Фабьянски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Гросицки Камил из команды Халл Сити нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
40'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Удар от ворот произведет Халл Сити
Травма, повреждение
39'
Льоренте Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Удар от ворот произведет Суонси
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Льоренте Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Льоренте Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Гросицки Камил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Игроки ФК "Халл Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Гросицки Камил попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
36'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает навес
34'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Ранхель Анхель получил травму и заменен. Амат Хорди выходит на поле.
Травма, повреждение
32'
Ранхель Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
31'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
31'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
29'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
29'
Ранхель Анхель выбил мяч на угловой.
Офсайд
28'
Гросицки Камил из команды Халл Сити в офсайде
28'
Клукас Сэм исполняет штрафной удар, но его блокируют
26'
Удар от ворот произведет Халл Сити
26'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Удар от ворот произведет Суонси
25'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает навес
25'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Раноккия Андреа атакует сзади соперника. Сигурдссон Гильфи пострадал.
24'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игроки ФК "Халл Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
23'
Удар от ворот произведет Халл Сити
23'
Моусон Алфи из команды Суонси бьет головой мимо ворот
22'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
Угловой
22'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси разыграл угловой с левого угла.
22'
Кэрролл Том из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
21'
Абель Эрнандес из команды Халл Сити в офсайде
21'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Льоренте Фернандо из команды Суонси. Это Раноккия Андреа заработал фол.
20'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Робертсон Эндрю выбил мяч на угловой.
18'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Льоренте Фернандо пробил головой, вратарь справился с ударом.
17'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Магир Гарри из команды Халл Сити. Это Льоренте Фернандо заработал фол.
Офсайд
16'
Льоренте Фернандо из команды Суонси в офсайде
15'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
После дальнего удара, который нанес Хаддлстоун Том мяч отбит вратарем
13'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
13'
Абель Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Гросицки Камил из команды Халл Сити опасно играет. Чуть не пострадал Ранхель Анхель.
10'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Хаддлстоун Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Раутледж Уэйн имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
9'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
9'
Удар от ворот произведет Халл Сити
8'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Кэрролл Том из команды Суонси. Это Н'Диайе Альфред заработал фол.
6'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
6'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
5'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Удар от ворот произведет Халл Сити
Фол, нарушение
4'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает подножку. Фер Лерой заработал фол.
Офсайд
4'
Гросицки Камил из команды Халл Сити в офсайде
Офсайд
2'
Льоренте Фернандо из команды Суонси в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Халл Сити
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Халл Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KCOM Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Халл Сити 0:0 Суонси
Халл Сити
45.8% (97)
Ничья:
37.3% (79)
Суонси
17% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.5% (69)
Халл Сити:
22.6% (48)
Халл Сити:
19.8% (42)
Суонси:
9% (19)
Суонси:
3.8% (8)
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