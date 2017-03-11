Стадион: Киосера Зрители: 10256
1:0
Конец матча
25' Желтая карточкаБаккер Данни
43' Желтая карточкаБрейнбург Грегор
59' Желтая карточкаМалоне Дион
63' Желтая карточкаЭбюэхи Тайронн
1:0
72' ГолХавенар Майк
79' Желтая карточкаFerdi Kadioglu
89' Желтая карточкаЦвинкелс Роберт
90' Желтая карточкаРайхи Мохаммед
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Райхи Мохаммед получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Баккер Данни заработал фол.
93'
92'
92'
92'
92'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает навес
92'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
90'
Цвинкелс Роберт выбил мяч на угловой.
90'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
89'
89'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
89'
Цвинкелс Роберт получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
После удара головой, который сделал Мессауд Али мяч выносится вратарем на угловой
89'
Майи Ульрих из команды НЕК Неймеген делает навес
88'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
88'
86'
86'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает подножку. Малоне Дион заработал фол.
85'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Майи Ульрих
84'
Бюрнет Лоренцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
84'
84'
Бюрнет Лоренцо возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Бюрнет Лоренцо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
83'
Бюрнет Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Бюрнет Лоренцо заработал фол.
82'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Делле Жорис.
82'
Хайнлот Михаэль ошибается в защите.
82'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Тактическая замена. Схакен Рубен уходит с поля и его заменяет Волтерс Рэнди
81'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Майсснер Томас заработал фол.
80'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Ferdi Kadioglu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген. Это Хавенар Майк заработал фол.
78'
78'
78'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
Райхи Мохаммед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
77'
76'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Думич Дарио заработал фол.
75'
75'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Бувалда Робин уходит с поля и его заменяет Ferdi Kadioglu
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Фон Хаке Юлиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
75'
Фон Хаке Юлиан на финте ушёл от оппонента.
74'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
74'
73'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Голла Войцех заработал фол.
72'
Схакен Рубен сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хавенар Майк из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
71'
Схакен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Хайнлот Михаэль наказан за толчок Мейерс Арон
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 10256 болельщиков
69'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген делает подножку. Майсснер Томас заработал фол.
68'
67'
67'
Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Грёнефельд Арнаут
66'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
66'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген опасно играет. Чуть не пострадал Баккер Данни.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
64'
63'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Эбюэхи Тайронн получает желтую карточку за неспортивное поведение
63'
Эбюэхи Тайронн совершает грубый фол. Брейнбург Грегор был жертвой
63'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Бюрнет Лоренцо заработал фол.
62'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
62'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
61'
Мессауд Али нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
61'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген делает передачу одноклубнику.
61'
61'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
61'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Малоне Дион сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Малоне Дион атакует сзади соперника. Мессауд Али пострадал.
59'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Тактическая замена. Трибулл Том уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
57'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает подножку. Малоне Дион заработал фол.
57'
57'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
56'
56'
Малоне Дион бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
Трибулл Том мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
55'
55'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
54'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
После дальнего удара, который нанес Райхи Мохаммед мяч отбит вратарем
52'
Мессауд Али мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
52'
51'
После дальнего удара, который нанес Дюплан Эдуар мяч отбит вратарем
51'
51'
51'
50'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
Фон Хаке Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
47'
Грот Джей-Рой попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
47'
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Дюплан Эдуар, и мяч снова в игре
46'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
46'
46'
Райхи Мохаммед отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
После дальнего удара, который нанес Схакен Рубен мяч отбит вратарем
44'
43'
Брейнбург Грегор получает желтую карточку за неспортивное поведение
43'
Голла Войцех наказан за толчок Схакен Рубен
43'
Брейнбург Грегор нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
42'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
42'
42'
42'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Мессауд Али заработал фол.
40'
Грот Джей-Рой не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
40'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген устремляется вперед с мячом.
40'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Схакен Рубен возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Схакен Рубен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Схакен Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
37'
37'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
36'
Брейнбург Грегор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
35'
35'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
34'
34'
Райхи Мохаммед ударом издали сотрясает перекладину
34'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген играет в стеночку. Райхи Мохаммед был стеночкой.
33'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
32'
31'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает навес
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген разыграл угловой с правого угла.
31'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Брейнбург Грегор нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген. Это Малоне Дион заработал фол.
26'
26'
25'
Баккер Данни сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
25'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Райхи Мохаммед.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
25'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген отвел угрозу отличным подкатом
25'
Схакен Рубен на финте ушёл от оппонента.
23'
22'
21'
21'
Мессауд Али исполняет штрафной удар, но его блокируют
20'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
18'
17'
17'
НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Делле Жорис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
14'
Райхи Мохаммед отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
14'
Думич Дарио наказан за толчок Дюплан Эдуар
13'
13'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
12'
12'
12'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
11'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Бёгелсдейк Том выбил мяч подальше от ворот.
10'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
9'
8'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
7'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
6'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
6'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
3'
2'
2'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
1'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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