  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 10256
АДО Ден Хааг
1:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
25' Желтая карточка
Баккер Данни
43' Желтая карточка
Брейнбург Грегор
59' Желтая карточка
Малоне Дион
63' Желтая карточка
Эбюэхи Тайронн
1:0
72' Гол
Хавенар Майк
79' Желтая карточка
Ferdi Kadioglu
89' Желтая карточка
Цвинкелс Роберт
90' Желтая карточка
Райхи Мохаммед
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
94'
Райхи Мохаммед получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
93'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Баккер Данни заработал фол.
93'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес

92'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
92'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает навес
92'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
91'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
90'
Цвинкелс Роберт выбил мяч на угловой.
90'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
90'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
89'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
Желтая карточка
89'
Цвинкелс Роберт получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
После удара головой, который сделал Мессауд Али мяч выносится вратарем на угловой
89'
Майи Ульрих из команды НЕК Неймеген делает навес
88'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
88'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
88'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
86'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
86'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает подножку. Малоне Дион заработал фол.
85'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Майи Ульрих
84'
Бюрнет Лоренцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
Травма, повреждение
84'
Бюрнет Лоренцо возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Бюрнет Лоренцо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
83'
Бюрнет Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Бюрнет Лоренцо заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Делле Жорис.
82'
Хайнлот Михаэль ошибается в защите.
82'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Тактическая замена. Схакен Рубен уходит с поля и его заменяет Волтерс Рэнди
Фол, нарушение
81'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Майсснер Томас заработал фол.
80'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
79'
Ferdi Kadioglu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген. Это Хавенар Майк заработал фол.
78'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
78'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
77'
Райхи Мохаммед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
Фол, нарушение
76'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Думич Дарио заработал фол.
75'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Бувалда Робин уходит с поля и его заменяет Ferdi Kadioglu
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Фон Хаке Юлиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
75'
Фон Хаке Юлиан на финте ушёл от оппонента.
74'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
Фол, нарушение
73'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Голла Войцех заработал фол.
72'
Схакен Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хавенар Майк из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
71'
Схакен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Хайнлот Михаэль наказан за толчок Мейерс Арон
70'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 10256 болельщиков
Фол, нарушение
69'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген делает подножку. Майсснер Томас заработал фол.
68'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
67'
Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Грёнефельд Арнаут
66'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
Фол, нарушение
66'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген опасно играет. Чуть не пострадал Баккер Данни.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
Желтая карточка
63'
Эбюэхи Тайронн получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
63'
Эбюэхи Тайронн совершает грубый фол. Брейнбург Грегор был жертвой
63'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Бюрнет Лоренцо заработал фол.
Угловой
62'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
62'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
62'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
61'
Мессауд Али нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
61'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген делает передачу одноклубнику.
Угловой
61'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
61'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
61'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
59'
Малоне Дион сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Малоне Дион атакует сзади соперника. Мессауд Али пострадал.
59'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Тактическая замена. Трибулл Том уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
Фол, нарушение
57'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает подножку. Малоне Дион заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
57'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
56'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
56'
Малоне Дион бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
Трибулл Том мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
55'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
55'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
После дальнего удара, который нанес Райхи Мохаммед мяч отбит вратарем
52'
Мессауд Али мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
52'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
51'
После дальнего удара, который нанес Дюплан Эдуар мяч отбит вратарем
51'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
51'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
Фон Хаке Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
48'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Грот Джей-Рой попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Дюплан Эдуар, и мяч снова в игре
46'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
46'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
46'
Райхи Мохаммед отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
После дальнего удара, который нанес Схакен Рубен мяч отбит вратарем
44'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Желтая карточка
43'
Брейнбург Грегор получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
43'
Голла Войцех наказан за толчок Схакен Рубен
43'
Брейнбург Грегор нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
42'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
42'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
42'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Мессауд Али заработал фол.
40'
Грот Джей-Рой не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
40'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген устремляется вперед с мячом.
40'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
40'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Травма, повреждение
39'
Схакен Рубен возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Схакен Рубен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Схакен Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
37'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
36'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
36'
Брейнбург Грегор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
35'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
34'
Райхи Мохаммед ударом издали сотрясает перекладину
34'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген играет в стеночку. Райхи Мохаммед был стеночкой.
Фол, нарушение
33'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
32'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает навес
Угловой
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген разыграл угловой с правого угла.
31'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Брейнбург Грегор нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген. Это Малоне Дион заработал фол.
26'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Баккер Данни сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
25'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Райхи Мохаммед.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
25'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген отвел угрозу отличным подкатом
25'
Схакен Рубен на финте ушёл от оппонента.
23'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Мессауд Али исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
20'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
18'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Делле Жорис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
14'
Райхи Мохаммед отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
14'
Думич Дарио наказан за толчок Дюплан Эдуар
13'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
12'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
11'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Бёгелсдейк Том выбил мяч подальше от ворот.
10'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
9'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
8'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
7'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
Угловой
7'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
6'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
6'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
3'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
2'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
1'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация